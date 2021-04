Rasmus Karjalaisen kaulasta repesi verisuoni – jalkapallon EM-kisat jäävät väliin

Rasmus Karjalainen ei pysty palaamaan harjoituskentille ainakaan kuuteen viikkoon.

Jalkapallohyökkääjä Rasmus Karjalaista ei nähdä Huuhkajien joukkueessa kesän EM-kisoissa, kertoo Suomen Palloliitto tiedotteessaan.

Maaliskuussa loukkaantunut Karjalainen joutuu pysymään sivussa seurajoukkueensa Örebron harjoituksista vielä ainakin kuusi viikkoa.

Karjalaisen loukkaantuminen oli erikoinen.

Hän sai pallon vauhdilla päähänsä Allsvenskanissa pelaavan joukkueensa harjoituksissa, mutta vamman vakavuus ei selvinnyt saman tien.

Karjalainen kerkesi matkustaa Suomeen maajoukkueleirille ennen kuin päänsärky pakotti hänet lisätutkimuksiin. Niissä selvisi, että hänen kaulastaan oli revennyt verisuoni.

Örebro tiedotti torstaina, ettei suomalaishyökkääjän vamma ollut vielä parantunut.

– Todella ikävä uutinen. Puhuin ”Rassen” kanssa puhelimessa, ja se oli yksi vähemmän mukavista puheluistani päävalmentajaurallani. Nyt on tietysti tärkeintä, että mies saadaan kuntoon. Mutta on tietysti selvää, ettei Rasse tule toipumaan siinä aikataulussa, että EM-kisavalinta olisi mahdollinen. Se on varmasti iso pettymys, mutta hän on vahva tyyppi ja palaa tuostakin vahvempana, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kommentoi Palloliiton tiedotteessa.

Karjalainen on pelannut Suomen miesten maajoukkueessa 10 ottelua ja tehnyt niissä yhden maalin.

Veikkausliigassa PS Kemissä ja KuPSissa pelannut hyökkääjä on Örebrossa lainalla hollantilaisesta Fortuna Sittardista.