MM-karsinnoissa nähtiin Suomen kannalta maukas yllätys – tässä on Huuhkajien lohkon tilanne

Huuhkajat on MM-karsintalohkossaan kolmantena.

Suomen MM-karsintalohkossa pelattiin keskiviikkoiltana kaksi ottelua. Ukraina joutui tyytymään kotikentällään yllättävään 1–1-tasapeliin Kazakstanin kanssa, ja Ranska väänsi Bosnia-Hertsegovinasta kolme pistettä niukoin lukemin 1–0.

Suomalaisittain Ukrainan yllättävä pistemenetys oli iloinen uutinen: Huuhkajien ero jatkokarsintapaikan tuovaan toiseen sijaan pysyi vain yhdessä pisteessä. Lähtökohtaisesti Suomen odotetaan taistelevan lohkon kakkossijasta Ukrainan ja Bosnia-Hertsegovinan kanssa, joten myös Ranskan voitto oli Huuhkajille suotuisa tulos.

Ukrainassa Roman Jaremtshuk iski kotijoukkueen johtoon parinkymmenen minuutin pelin jälkeen, mutta toisella puoliajalla Serikzan Muzhikov toi Kazakstanin tasoihin.

Sarajevossa Ranskan voittomaalista vastasi tähtihyökkääjä Antoine Griezmann tasan tunnin pelin jälkeen.

Viiden joukkueen karsintalohkon kärjessä on kolmesta ottelusta seitsemän pistettä kerännyt Ranska. Toisena on Ukraina, jolla on kolmesta ottelusta kolme tasapelipistettä.

Suomi on pisteen päässä Ukrainasta, mutta on pelannut yhden ottelun kärkiaksikkoa vähemmän. Bosnia-Hertsegovinalla on kahdesta ottelusta yksi piste, samoin kuin Kazakstanilla.

Kärkikolmikosta Ranska ja Ukraina ovat molemmat jo kohdanneet ennakkoon lohkon heikoimmaksi joukkueeksi arvioidun Kazakstanin, toisin kuin Suomi.

Lohkon voittaja menee suoraan Qatarin MM-kisoihin ja lohkokakkonen etenee jatkokarsintaan.

Tälle kesälle siirrettyjen EM-kisojen takia MM-karsinnoissa pidetään nyt harvinaisen pitkä tauko. Taistelu paikoista Qatariin jatkuu syyskuun alussa. Huuhkajat kohtaa syyskuussa ensin Kazakstanin kotona ja sitten Ranskan vieraissa.