Huuhkajatuomio: Ilmiömäinen Teemu Pukki saa kaikki vastustajat paniikin valtaan: ”Eihän tässä ole enää mitään järkeä!”

Teemu Pukki on nykykunnossaan jopa yksi Euroopan parhaista hyökkääjistä, julistaa IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Suomi kohtasi jalkapallon MM-karsintaottelussa Ukrainan myöhään sunnuntai-iltana.

Huuhkajat nousi riemukkaasti 1–1-tasapeliin ottelun viime hetkillä. Arvokkaan vierastasapelipisteen varmisti kovassa maalivireessä oleva Teemu Pukki, kukapa muu.

Suomen esityksestä löytyi sekä mallikkaasti toimivia että kevyttä kenttäviritystä tarvitsevia asioita.

IS:n kolmen henkilön raati käy läpi ottelun kiinnostavimmat asiat ja käänteet.

Tällä kertaa raadissa ovat IS:n toimittajat Janne Kosunen ja Janne Oivio sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Janne Kosunen

Puheenaihe: Mitä tämä tulos tarkoittaa? Suomi on edelleen hyvissä asemissa MM-karsintalohkossaan. Se on kahden ottelun jälkeen voitotta, mutta on pelannut tasurit lohkon arvioituja päävastustajiaan Bosnia-Hertsegovinaa ja Ukrainaa vastaan. MM-karsinnat jatkuvat syksyllä, ja Suomen jatkopaikka on yhä realismia.

Punainen kortti: Suomen passiivisuus. Suomi heräsi kunnolla vasta Ukrainan johtomaalin jälkeen 80. minuutilla. Sitä ennen se vain otti vastaan. Totuuden nimissä mukana oli tuurin tynkää, sillä harvoin huippujoukkueen puolustaja sekoilee niin pahasti kuin Mikolenko sekoili Suomen tasoitusmaaliin johtaneessa tilanteessa.

Tähti: Teemu Pukki. Ihan sairasta menoa. Prässitilanne näytti muodollisuudelta, mutta siihen kannatti mennä. Pallo koukkuun ja irti. Vastustaja repi nurin suomalaisen, joka laukoi rankkarin perille todella varmasti. Pukki nousi samalla Suomen tilastokakkoseksi 30 maaottelumaalillaan. Enää Jari Litmanen on edellä (32).

Tyyli: Puolustetaan tiiviisti ja toivotaan parasta. Näytti, että tulee se ”perus” maalin tappio Ukrainaa vastaan, mutta Suomi painoi nappia ”ON” tehosekoittimessa, jossa Ukraina yllättäen joutui pyörimään ottelun loppuminuutit. Ei Suomen pelaaminen kokonaisuudessaan kaunista ollut, mutta vieraspiste on erittäin arvokas.

Ilmiö: Suomen venymiskyky. Ottelun kokonaisuus huomioiden tasapeli Kiovassa oli Suomelle erittäin hyvä tulos, vaikka jotkut joukkueen jäsenet harmittelivat tv-haastatteluissa sitä, ettei tullut kolmea pistettä. Kun Ukraina iski 1–0 ja pelikellossa oli 80 minuuttia, Suomen ilta alkoi tuntua taputellulta. Kattia kanssa.

Janne Oivio

Puheenaihe: Torjuntavoitto. Vaikka puolustuksessa Markun teräsmuuri alkaa muistuttaa Donald Trumpin Meksikon rajaseulaa niin MM-karsintojen aloittaminen kahdella tasapelillä päävastustajia vastaan oli ihan kelpo tulos. Pelissä on paljon parannettavaa, mutta nyt pelataan tuloksesta.

Punainen kortti: Miksi Albin Granlund sai jatkaa peliä pitkään sen jälkeen, kun hän sai kovan tällin päähänsä? Mies joutui kyyneleet silmissä vaihtoon myöhemmin. Kun päätällin saanutta pelaajaa ei voi ottaa sivuun tutkittavaksi joutumatta alivoimalle, se kannustaa peittelemään ongelmia viimeiseen asti.

Tähti: Pukki, taas kerran. Hyökkääjätähti joutuu kaivamaan Suomen ulos kuopasta kerta toisensa jälkeen. Pukin pelissä usein pimentoon jäävä piirre on työmoraali. Pukki jaksoi juosta ja prässätä, vaikka se oli pitkään hedelmätöntä. Lopussa kiitos seisoi. Upea työmiehen suoritus.

Tyyli: Andrei Shevtshenko on ori mieheksi. Rapistuvana, keski-ikäistyvänä miehenä katsoin tv-ruudulta kateellisena tyylikkäästi ikääntyvää ”Shevaa”. Vuodet Milanon muotimekassa eivät ole menneet hukkaan. Ja kaiken lisäksi hän vaikuttaa erittäin skarpilta valmentajalta.

Ilmiö: Huuhkajien keskusta vuotaa puolustussuuntaan kuin Suomen keskusta vuotaa kannattajia. Joona Toivio hukkaa miehensä boksissa, Rasmus Schüller ei pysy miehensä perässä, väleistä löytyy aukkoja, joista Ever Given mahtuisi. Ollaanko me nyt ihan varmoja tästä viiden alakerrasta vanhan tutun sijaan?

Marko Rajamäki

Puheenaihe: Poissaolot. Suomen kokoonpanosta puuttui kolme varmaa aloituskokoonpanon pelaajaa. Poissa olivat Jere Uronen, Lukas Hradecky ja kapteeni Tim Sparv. Muut paikkasivat heitä hyvin, mutta Urosen vasemman jalan syöttöjä, Hradeckyn voittavia torjuntoja ja Sparvin johtajuutta ei voi sellaisinaan paikata. Toivottavasti avainpelaajat pysyvät terveenä, koska EM-lopputurnauksessa tarvitsemme heitä kaikkia.

Punainen kortti: Oli hienoa nähdä, että muutamaan MM-karsintaotteluun saatiin jo rajoitettu määrä katsojia paikalle. Tbilisissä kotiyleisö kannusti kotijoukkueen 1–0 puoliaikajohtoon ennakkosuosikki Espanjaa vastaan. Georgia taisteli loppuun saakka, mutta 92. minuutin kohdalla Espanja viimeisteli 2–1-voittomaalin. Punainen kortti kuitenkin katsojille, jotka käyttivät kasvomaskia huolimattomasti tai eivät lainkaan.

Tähti: Pukki. Eihän tässä ole enää mitään järkeä! Aina, kun Pukki tekee aloitteen selustaan tai lähtee prässäämään, vastustajat ovat paniikissa. Teemu on nykykunnossa jopa yksi Euroopan parhaista hyökkääjistä. Toivottavasti vire pysyy samana kesään saakka.

Tyyli: Suunnanmuutospelaaminen. Suomi oli altavastaajana suurimman osan pelistä. Hyvällä ja tiiviillä puolustamisella pysyimme kuitenkin pelissä mukana. Puolustamisen lisäksi Huuhkajien vahvuus on loistavat suunnanmuutokset. Pukin juoksuvoima ja liikkeen ajoitus on huikealla tasolla.

Ilmiö: Valmentajan merkitys joukkueelle. Markku Kanerva on nostanut Huuhkajat ihan uudelle tasolle yhtenäisen joukkuepelaamisen kautta. Samoin on tehnyt Ukrainan valmentaja Shevtshenko. Pelaajalegenda on saanut Ukrainan pelaamaan erittäin kurinalaisesti. Lisäksi heillä on muutama loistava yksilö. Näillä eväillä Ukraina voi olla jopa kesän EM-kisojen yllättäjä.