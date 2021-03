Kommentti: Futismaajoukkueet tempaisivat ihmisoikeuksien puolesta – mitä tekee Suomi?

Norjan ja Saksan jalkapallomaajoukkueet puolustivat ihmisoikeuksia MM-karsintojen avausotteluissaan, kirjoittaa Juha Kanerva.

Keskiviikkona alkaneet jalkapallon MM-kilpailujen karsinnat ovat herättäneet laajaa huomiota ympäri Eurooppaa. Pelillisten asioiden lisäksi puhetta on riittänyt itse kisatapahtumasta.

Lopputurnaus pelataan marras-joulukuussa 2022 Qatarissa, jonka ihmisoikeustilanne on heikko. Lisäksi Dohan MM-kisanäyttämöä rakennettaan kovalla hinnalla, niin rahassa kuin ihmishengissä mitattuna. The Guardian -lehden uutisen mukaan arabivaltion pääkaupungin rakennustöissä on kuollut 2010-luvun alusta lähtien 6500 siirtotyöläistä. Qatar on kiistänyt lukeman, mutta ei ole tarjonnut tilalle kovin vakuuttavaa todistusaineistoa.

Karsintojen käynnistyminen on nostanut protestihankkeita esiin eri puolilla maailmaa ja erityisesti muutamissa Euroopan maissa. Tällä kertaa asialla eivät ole olleet ainoastaan ihmisoikeusjärjestöt, vaan mukaan on liittynyt runsaasti jalkapalloväkeä.

Qatarin kisojen boikotointi koetaan merkittäväksi yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi. Esimerkiksi Tanskan televisiossa näytettiin torstaina keskusteluohjelma, jossa asiantuntijat pohtivat MM-kisojen mielekkyyttä nykyisessä tilanteessa. Samaan aikaan Tanska voitti viheriöllä Israelin 2–0.

Norjassa seitsemän pääsarjajoukkuetta on ilmoittanut boikotoivansa Qatarin kisoja. Ne ovat saaneet taustatukea miesten maajoukkueen päävalmentajalta Ståle Solbakkenilta, joka on ennenkin kunnostautunut ihmisoikeuksien puolustajana. Kun Solbakken valmensi tanskalaista FC Kööpenhaminaa, seura päätti lopettaa talven harjoitusleirit Dubaissa, koska Arabiemiraateissa poljetaan tunnetusti ihmisten perusoikeuksia.

Saksalainen suurseura Bayern München on ollut vakiovieras Qatarissa, jonka lentoyhtiö on sponsoroinut baijerilaisia kymmenillä miljoonilla euroilla. FC Bayernin flirttailu öljysheikkien kanssa on ärsyttänyt seuran kannattajia. Qatar on hyödyntänyt vuosien ajan huippu-urheilua pr-keinona. Politiikan tutkijat kutsuvat tätä taktiikkaa valkopesuksi.

Saksassa qatarilaisen valkopesun vastustaminen on levinnyt myös katutasolle. Der Spiegelin tuoreen kyselyn mukaan 68 prosenttia saksalaisista kannattaa vuoden 2022 MM-kisojen boikotointia. Lukema on kova ja luo painetta maan jalkapalloliittoa kohtaan.

Myös pelaajat ovat uskaltaneet tarttua kuumaan perunaan. Norjan maajoukkue esiintyi keskiviikkona ennen Gibraltar-ottelua paidoissa, joissa luki: ”Ihmisoikeudet kentällä ja kentän ulkopuolella”.

Viesti oli suora viittaus Qatarin suuntaan. Paitaa kantoi myös päävalmentaja Solbakken sekä maailman kuumimpiin pelaajiin kuuluva Erling Haaland.

Seuraavana päivänä Saksan maajoukkue komppasi vuonomaan futaajia astelemalla Duisburgissa nurmella paidoissa, jossa jokaisen avauskokoonpanon pelaajan rinnassa oli yksi kirjain. Kun pelaajat järjestäytyivät riviin, kirjaimista muodostui sana Human Rights.

Päävalmentaja Joachim Löw ilmoitti seisovansa pelaajiensa näkemyksen takana. ”Puolustamme ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa”, Löw muotoili kommenttinsa.

Urheilun kattojärjestöt ja kansainväliset lajiliitot ovat tähän asti suhtautuneet kriittisesti urheilijoiden esittämiin poliittisiin tai yhteiskunnallisiin kannanilmaisuihin. Kansainvälisen jalkapalloliiton sääntöjen mukaan poliittiset ilmaisut ovat kiellettyjä järjestön alaisissa otteluissa, mutta tällä kertaa Fifa ilmoitti, ettei se rankaise Norjan tai Saksan maajoukkuetta.

Suomessa puhutti Qataria enemmän Glen Kamaran Euroopan liigan ottelussa kohtaama rasismi. Huuhkajien pelaajat osoittivat tukensa Olarin Tarmon kasvatille pukeutumalla paitoihin, joissa ilmoitettiin heidän seisovan solvauksen kohteeksi joutuneen Kamaran vierellä.

Kun paitoja on ryhdytty käyttämään manifestin välineenä, Huuhkajat voisi nostaa esiin toisen suomalaisen maajoukkuepelaajan. I stand with Riku voisi lukea paidassa, jolla nostettaisiin esiin Riku Riskin rohkeaa päätöstä jättää väliin A-maajoukkueen harjoitus- ja pelileiri Qatarissa tammikuussa 2019. Seuraavan kerran se on mahdollista sunnuntaina Kiovassa, jossa Suomi kohtaa Ukrainan.