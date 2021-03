Riika halusi tukea Glen Kamaraa ostamalla hitiksi nousseen paidan, mutta joutui pettymään – näin Palloliitto perustelee

Palloliitto halusi antaa pelaajille keskittymisrauhan MM-karsintapeleihin.

I Stand With Glen. Suomen jalkapallomaajoukkueen pelaajat osoittivat tukensa rasistisen solvauksen uhriksi joutuneelle Glen Kamaralle t-paidoilla, joissa luki kyseinen viesti.

Rangersin keskikenttäpelaaja joutui Ondrej Kudelan solvaamaksi Euroopan liigan ottelussa Slavia Prahaa vastaan.

Kamara sai valtavasti tukea omista riveistään sekä kansainvälisestikin. Suomen joukkuekaverit osoittivat tukensa t-paidoin.

Paidat herättivät huomiota julkisuudessa, ja sosiaalisessa mediassa moni kysyi paitojen perään.

Esimerkiksi Palloliittoon sähköpostitse yhteydessä ollut huuhkajafani Riika sai kuitenkin kuulla liitolta, että I Stand With Glen -paitoja ei ole myynnissä.

Ilta-Sanomat tavoitti Palloliiton markkinointijohtaja Mikko Variksen. Hän kertoi, ettei paitoja ole ainakaan vielä myynnissä, mutta mahdollista kampanjaa tulevaisuudessa harkitaan.

– Tämä paita oli pelaajien oma tuenosoitus, johon me tietysti yhdymme sataprosenttisesti. Emme halunneet tehdä tästä kaupallista asiaa, emme ainakaan tässä vaiheessa. Toki ymmärrämme, että sen kaupallisen puolen oikeuttaisi esimerkiksi se, että tuotot lahjoitettaisiin rasisminvastaiseen työhön, mutta ainakaan tällä aikataululla paitojen myynti ei vielä ollut mahdollista, Varis kertoo.

Variksen mukaan rasisminvastainen työ on tärkeää Palloliitolle, ja tulevaisuudessa jonkinlainen kampanja on mahdollinen. Kamara voisi olla kampanjan keulakuvana, jos se hänelle sopii.

– Solvaus tapahtui viime torstaina, sen jälkeen Glen pelasi sunnuntaina pelin ja tuli sitten meidän mukaan. Aikaikkuna on pieni. Emme halunneet häiritä pelaajaa tällä asialla. Hänellä on, kuten näkyy, aika paljon muutakin tekemistä. Voi olla, että tämä kuitenkin poikii isomman kuvion jatkossa.

Tuoreessa Pallokerhon jaksossa keskusteltiin maajoukkueen tilanteesta. Jakson voi kuunnella alla olevasta soittimesta.

– Nyt on tärkeintä antaa joukkueen keskittyä karsintapeleihin emmekä halua häiritä keskittymistä. Maajoukkue on koossa ensi kertaa sitten marraskuun, ja kokoontumisen ohjelma on erittäin tiukka sekä täynnä aktiviteetteja.

Eikö tämä olisi ollut juuri se aika toimia nopeasti, kun Kamaran tapaus on akuutti?

– Emme halunneet rakentaa lisäohjelmaa maajoukkueelle. Kun rupeama on ohi, niin asiaan palataan tuollakin kulmalla. Emme halunneet käynnistää kampanjaa ja kaupallista puolta liian hätäisesti.

Varis kiittelee, miten hyvin Suomen jalkapalloyhteisö tukenut Kamaraa. Kamara pelasi keskiviikkona, kun Suomi kamppaili 2–2-tasapelin Bosniaa vastaan.

Todennäköisesti Huuhkajien tähtipelaaja on avauksessa myös sunnuntaina Ukrainaa vastaan.