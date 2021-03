Mikael Forssell kertoo, miksi Teemu Pukki on niin ylivoimainen maalitykki – todella hurja vertaus Huuhkajien tähtiduosta

Mikael Forssell näkee Teemu Pukissa paljon takavuosilta tuttuja merkkejä.

Teemu Pukki oli jälleen Suomen kirkkain tähti keskiviikkoiltana.

Norwichin hyökkääjä iski Suomen osumat, kun Huuhkajat pelasi Bosnian kanssa 2–2-tasapelin Olympiastadionilla. Osumien myötä Pukilla on nyt kasassa 29 täysosumaa maajoukkueessa. Ne ovat syntyneet 88 ottelussa.

Maalisaldo nostaa hänet Mikael Forssellin rinnalle toiseksi Suomen jalkapallomaajoukkueen maalintekijätilastossa. Forssell saavutti omat osumansa 87 ottelussa.

Ilta-Sanomat tavoitti keväällä 40 vuotta täyttäneen ex-maalitykin ottelun jälkeisenä päivänä. Forssellia ei harmittanut vähimmissäkään määrin Pukin nouseminen rinnalle – ja epäilemättä pian ohi.

Kaikkien aikojen ykköstykki Jari Litmanen teki 32 maalia 117 maaottelussa. Sekin lukema on hyvin nopeasti Pukilla haarukassa.

– Onnellinen fiilis! Tällaiset ns. ennätykset on tehty rikottavaksi. Ja toivottavasti Teemu menee myös herra Litmasen ohi pian. Se vaan kertoisi siitä, että Suomen jalkapallolla menee hyvin, Forssell ilakoi.

Mikael Forssell (vas.) ja Teemu Pukki (10) ehtivät pelata maajoukkueessa samaan aikaankin. Kuva syyskuulta 2011 Hollantia vastaan.­

Forssell ja Litmanen pelasivat maajoukkueen luotettuna tutkaparina 1990-luvun lopulta alkaen ja läpi liki koko seuraavan vuosikymmenen. Kaksikon yhteispeli tuotti noina vuosina ison osan Suomen tehoista.

Forssell huomauttaa, että Pukin maalien taustalla elintärkeässä roolissa on myös hänen aisaparinsa Robin Lod. Forssell sai itsekin pelata Lodin kanssa HJK:ssa viime vuosikymmenellä.

– Lodin syötöt ovat uskomattomia ja heidän yhteispelinsä on upeaa. Kun näen heidän peliään, niin sitä voi verrata minun ja ”Litin” yhteispeliin, kun se oli parhaimmillaan.

– Pukin liikkeestä näkee, miten hyvä hän on liikkumaan tiloihin ja ajoittamaan juoksunsa oikea-aikaisesti. Se on ihailtavaa, mutta haluan korostaa, miten tärkeää siinä maalinteossa on myös Lodin syöttötaito. Miten oikea-aikaisia ja oikein painotettuja ne ovatkaan. Se yhdistelmä on se syy, miksi tulosta tulee.

Robin Lod on varmasti mielissään, kun vertasit häntä juuri Jari Litmaseen...

– Hah hah, no toivottavasti! Mutta ihan oikeasti, tuollainen yhdistelmä maajoukkueessa on juuri, mitä tarvitaan. Pukki operoi viimeisessä linjassa ja ”Röba” linjojen välissä. Kun pelataan kahdella kärjellä, niin on todella tärkeää, että hyökkääjien ominaisuudet täydentävät toisiaan.

Forssell on mielissään siitä, että maajoukkueella kulkee. Kesällä tiedossa ovat EM-kisat, ja nyt alkaneissa MM-karsinnoissakin on mahdollisuudet vaikka mihin.

– Yläoksalla ei ole nyt huolta Suomella. Yleensä se isoin ongelma on ollut maalien teko ja pelien voittaminen. Nyt ei ole.

Mikael Forssell näkee Teemu Pukissa samaa kuin aikoinaan Michael Owenissa (vas.). Kuvassa Owen juhlii yhdessä Jari Litmasen kanssa Liverpoolin maalia Bayer Leverkusenin verkkoon.­

Tätä nykyä HJK:n A-nuoria valmentava Forssell löytää myös toisen kovan luokan verrokin Pukille. Suomalaisen maalitykin pystyjuoksut tuovat erehdyttävästi mieleen Forssellin aikalaisen, vauhdikkaan maalitykin Michael Owenin.

– Se tapa, miten Owen nuorena irtosi puolustajista on hyvin samanlainen. Myöhemmin uralla loukkaantumiset muuttivat häntä aika paljon pelaajana. Mutta Teemussa näkee samanlaista liikkumisen vaivattomuutta. Hän irtoaa niin kevyesti, samoin kuin Owen parhaimmillaan. Liikkeessä ei ole mitään aggressiivista, että viedään pakkia pois, vaan hän lähtee kevyesti ja huolettomasti nopeilla ensiaskelillaan.