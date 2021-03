Huuhkajatuomio: Komeus ei ole koskaan pois muodista – Suomen riveistä löytyi Elovena-tytön miespuolinen vastine

Hyökkääjä Teemu Pukki ja maalivahti Jesse Joronen esiintyivät edukseen MM-karsintojen avausottelussa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloitti MM-karsintaurakkansa keskiviikkoiltana ottelulla Bosniaa ja Hertsegovinaa vastaan.

Suomi oli pitkään kiinni voitossa, mutta joutui tyytymään kotikentällään 2–2-tasapeliin.

IS:n raati käy läpi ottelun annin persoonalliseen tyyliinsä. Raadissa ovat tällä kertaa toimittajat Harri Pirinen ja Juha Kanerva sekä IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Harri Pirinen

Puheenaihe: Glen Kamara. Päädyssä komeillut We stand with Glen -lakana oli Suomen maajoukkueen kannattajilta hieno ele. Kentällä Kamara jaksaa hämmästyttää kylmäpäisyydellään ja rauhallisuudellaan. Siinä kun ”tavallinen” hyvä pelaaja ahtaassa välissä vähän hätäilee, Kamaralla tuntuu olevan kaikki maailman aika käytössään. Niin ahdasta väliä ei ole, että Kamaralle tulisi kiire. Hän on niitä pelaajia, joiden saadessa pallon aika näyttää hetkeksi pysähtyvän. Mutta jalat käyvät todella nopeasti pienessä tilassa.

Punainen kortti: Tyhjä Olympiastadion on murheellinen näky. Peruskorjattu Stadika itsessään on toki kaunis, mutta kun on käynyt aistimassa Suomen urheilupyhätön maagista tunnelmaa noin 35 vuoden ajan A-maajoukkueen matseissa, tyhjyyttään kumiseva stadion saa murheelliselle mielelle. Kunpa tästä vitsauksesta jo päästäisiin.

Tähti: Onko Teemu Pukki edes ihminen?! Kohta 31 vuotta täyttävä hyökkääjä pelaa harva se päivä Englannin Mestaruussarjassa – ja takoo maaleja. Sitten mies tulee Suomi-paitaan MM-karsintaotteluun ja kirmaa kuin nuori ori kevätlaitumella – ja takoo maaleja. Pukin pystyjuoksujen ajoitukset olivat taas aivan timanttisia. A-maaottelumaaleja on jo saman verran kuin Mikael Forssellilla eli 29 – miettikääpä sitä.

Tyyli: Komeus ei ole koskaan poissa muodista. Jos Elovena-tytölle olisi miespuolinen vastine, kuka muu se voisi olla kuin Huuhkajien jykevä toppari ja keskiviikkoiltana kapteenin nauhaa kantanut Paulus Arajuuri? Tässä vaaleassa viikingissä on jotain niin perisuomalaista. Miettikää nyt: kesäinen ruispelto, heinäseiväs ja – Arajuuri.

Ilmiö: Suomi, maalivahtien luvattu maa – ei vain jääkiekossa. Jesse Joronen näytti, että Suomen maalivahtiosasto on kunnossa, vaikka ykkösvahti Lukas Hradecky on sivussa. Italian Bresciassa pelaava 28-vuotias Joronen on Suomessa jäänyt vähän pimentoon, kiitos Hradeckyn loistavien otteiden ja värikkään persoonan. Joronen osoitti olevansa erinomainen kansainvälisen tason maalivahti.

Juha Kanerva

Puheenaihe: Qatar. Vuoden 2022 MM-kisojen isäntämaa aloitti oman ”karsintansa” pelaamalla harjoitusottelun Luxemburgia vastaan Unkarissa. Samaan aikaan Norjan maajoukkue esiintyi Gibraltar-ottelun alla paidoissa, joiden rinnassa oli Qatarin heikkoa ihmisoikeustilannetta kritisoiva viesti. Kisojen boikottihankkeita viritellään varmasti jatkossakin ympäri Eurooppaa.

Punainen kortti: Kivinen kisamatka. Arvostettu urheilun tilastosivusto Gracenote julkaisi keskiviikkona tilaston, jossa oli laskettu Euroopan maiden todennäköisyydet selviytyä marras-joulukuussa 2022 pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Euroopalla on 13 paikkaa, joten monta maata jää rannalle. Suomi löytyy rankingista sijalta 27, joten Huuhkajat eivät ole ennakkokaavailuissa kovin lähellä kisapaikkaa. Bosnia-Hertsegovina on vielä alempana.

Tähti: Pukki ei välittänyt liikkumisrajoituksista vaan paineli täysillä vastustajan maalia kohti kerta toisensa jälkeen. Suomalaisten riemuksi Bosnia-Hertsegovinan puolustuslinja ei ehtinyt Norwichin pikakiiturin kyytiin. Ensimmäisellä puoliajalla kotkalainen laukoi päin veskaria mutta sääti tauolla kohdistusta muutaman millin kengän kärjen suuntaan, ja tuloksena oli kaksi hienoa maalia.

Tyyli: Loukkaantunutta Hradeckya maalilla korvannut Joronen näytti, että Brescian veskarin hanskoissa on hyvä pito. Suomessa oli aikanaan triathlonissa Joroisten teräsmieskilpailu. Eilen nähtiin Jorosen teräksinen esitys ärhäköitä balkanilaisia vastaan. Itärajan kasvatti torjui melkein kaiken – jopa rangaistuspotkun. Jorosen esityksille taputti kentän laidalla toinen JJ eli Jussi Jääskeläinen, jolla oli käsissään lämpimät tumpit.

Ilmiö: Bosnia-Hertsegovinan kokenut maalivahti Ibrahim Sehic pysäytti ensimmäisellä puoliajalla kolme Pukin laukausta ja venyi hienosti Kamaran jatkolaukaukseen. Turkin liigan Konyasporissa pelaava Sehic ilmentää asuinkaupunkinsa perinteitä. Anatoliassa sijaitseva Konya tunnettiin antiikin aikana Iconiumina. Keskiviikon esityksen jälkeen bosnialaisen ikonin asema kotimaansa sankarina sen kun vahvistui.

Marko Rajamäki

Puheenaihe: Lyhyt valmistautuminen. Erittäin tiivis otteluohjelma aiheutti molemmille joukkueille ison haasteen. Viikonloppuna pelaajat pelasivat vielä seurajoukkueissaan, ja vasta maanantaiksi saatiin kaikki pelaajat Helsinkiin. Keskiviikkoiltana pelattiin jo MM-karsinnan avausottelu. Kanerva sai hyvin palautettua Huuhkajien peliajatuksen, ja pelasimme hyvän ottelun laadukasta joukkuetta vastaan.

Punainen kortti: Rasismille. WE STAND WITH GLEN!

Tähti: Jesse Joronen antoi huipputorjunnoillaan Huuhkajille mahdollisuuden aina voittoon saakka. Varsinkin kaksi huikeaa torjuntaa ensimmäisellä jaksolla piti meidät pelissä mukana. Näissä peleissä ei ole varaa joutua takaa-ajajaksi, koska vastustajan pallollinen taito on riittävän hyvä tappamaan pelin intensiteetin toisella jaksolla.

Tyyli: Suomen joukkueen oman maalin puolustaminen. Meillä on nyt kaksi huippuluokan maalivahtia, mutta tarvitsemme tuloksen saamiseksi myös puolustajien uhrautuvia blokkeja. Tässäkin pelissä kaikki pelaajat olivat valmiina laittamaan itsensä laukausten eteen. Arajuuren tuplablokki 20 minuutin kohdalla kertoo kaiken tämän joukkueen sitoutumisesta.

Ilmiö: Selkeä pelisuunnitelma jokaiseen otteluun. Suomen valmennus onnistui jälleen omassa pelisuunnitelmassaan. Varsinkin ottelun alku oli vahvaa Suomen hallintaa. Olisimme ansainneet aikaisen maalin jo pelin ensimmäisen vartin aikana. Suomella oli selkeä tarkoitus pelata nopeasti palloa vastustajan puolustuslinjan selustaan. Kun kentällä on Pukki, tämä suunnitelma toimii hyvin.