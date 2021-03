Markku Kanervalta painava viesti – lähetti tukensa Glen Kamaralle: ”Todella järkyttävää ja tuomittavaa”

Markku Kanerva lähetti tukiviestin Glen Kamaralle.

Miesten jalkapallomaajoukkueen ja skottiseura Rangersin pelaaja Glen Kamara sai sunnuntaina tukiviestin Huuhkajien päävalmentajalta Markku Kanervalta.

Kamaran ympärillä on kohistu viime päivät, sillä Kamara kertoi Slavia Prahan Ondrej Kudelan solvanneen häntä rasistisesti torstaina pelatussa Euroopan liigan ottelussa.

– Rasismi ei kuulu urheiluun eikä jalkapalloon missään muodossa. Palloliitto, minä, joukkueen tausta ja pelaajat tuomitsemme kaiken muotoisen rasismin. Meillä Huuhkajissa on erilaisista taustoista tulevia pelaajia, joka on ehdottomasti rikkaus. Yksi pelaajistamme, Glen Kamara, joutui rasistisen solvauksen kohteeksi, ja se on todella järkyttävää ja tuomittavaa, Kanerva sanoi maajoukkueiden Twitter-tilin videossa.

– Sen haluan vain sanoa, että I stand with you Glen (seison rinnallasi Glen).

Kamara on Huuhkajien joukkueessa, joka aloittaa MM-karsinnat keskiviikkona kotiottelulla Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

Sunnuntaina Kamara pelasi koko ottelun, kun Celtic ja Rangers pelasivat Skotlannin liigassa 1–1-tuloksen.

Glasgow'n paikalliskohtaaminen eli Old Firm kuuluu perinteisesti jalkapallomaailman kiihkeimpiin kohtaamisiin. Liigakauden tähän saakka tappiotta pelannut Rangers on jo varmistanut Skotlannin mestaruutensa. Kamara kuuluu Rangersin avainpelaajiin.

Glen Kamara on Skotlannin mestari.­

Mohamed Elyounoussi vei päämaalillaan Celticin johtoon 23. minuutilla. Vierasjoukkue Rangers tuli 38. minuutilla tasoihin, kun maalitykki Alfredo Morelos pukkasi pallon kulmapotkutilanteessa sisään.

Osuma oli aikoinaan HJK:ssa pelanneelle Morelosille ensimmäinen Old Firm -otteluissa.