Tim Sparv puhuu rasismia vastaan – ”Negatiivisen palautteen määrä oli odotettua rajumpi”

Jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv tuomitsee rasismin ja pitää Qatarin valintaa MM-kisaisännäksi huonona ratkaisuna.

Tim Sparv on Huuhkajien vahva kapteeni, joka ei pelkää ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin.­

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv on surullinen. Hänen maajoukkuekaverinsa, Glasgow Rangersia edustavan Glen Kamaran uutisoitiin joutuneen torstai-iltana pelatussa Euroopan liigan ottelussa Slavia Prahan Ondrej Kudelan rasistisen hyökkäyksen kohteeksi.

Rasismi on huolestuttanut Sparvia jo pitkään. Nyt asia osui todella lähelle.

– Tiedän, että Glen on erityisen nöyrä ja kiltti mies. Uskon täysin, että noin on tapahtunut, jos Glen niin sanoo. Tapaus sattuu tietysti, kun kyseessä on oma maajoukkuekaveri ja ystävä, Sparv sanoi kuultuaan uutisesta.

Se, että rasismi nosti taas päätään, ei Sparvia yllätä.

– Maailma muuttuu, mutta välillä tuntuu, että se muuttuu hitaasti. Mennään kaksi askelta eteenpäin ja sitten taas yksi taakse. Kysyn aina, että mitä me urheilijoina voimme tehdä? On tärkeää pohtia vaikutuskeinoja.

– Rasismi elää yhteiskunnassa. Olisi naiivia ajatella, ettei sitä olisi. On positiivista, että asiasta puhutaan.

Sparv itse lähti Vaasan seudulta maailmalle jo 16-vuotiaana siirtyessään englantilaisen Southamptonin nuorisoakatemiaan. Maailmankuva laajeni nopeasti.

– Southamptonissa meillä oli tosi kansainvälinen ympäristö. Sen jälkeen olen tietysti matkustanut paljon. Minulle on ollut jalkapalloilijana etu, että olen päässyt tutustumaan eri maihin ja kulttuureihin. Olen saanut tavata paljon eri kulttuureista tulevia ihmisiä.

Keskikenttämies pelaa nykyään Kreikassa. Sitä ennen hän pelasi Ruotsissa, Hollannissa, Saksassa ja Tanskassa.

Tim Sparv haluaa puhua rasisminvastaisuuden puolesta.­

Yksi näkyviä kannanottoja on ollut rasisminvastaiseen liikkeeseen Black Lives Matteriin liittyvä pelaajien polviasento ennen jalkapallo-otteluiden alkua. Myös Huuhkajat on ottanut polviasentoa, mikä ei ole miellyttänyt kaikkia.

– Tunnen somea, mutta negatiivisen palautteen määrä oli odotettua rajumpi. Olen silti varma, että teimme ihan oikein, kapteeni linjaa.

Tim Sparv (vas.) EM-kisapaikan varmistaneessa ottelussa Liechtensteinia vastaan marraskuussa 2019.­

Hän on huippupelaajana ja sosiaalisen median hyvin tuntevana tottunut kovaankin palautteeseen.

– Ei se enää satu. Totta kai luen juttuja, mutta jos joku vain huutaa ja kiroilee, on vaikea keskustella. Ja jos joku rasisti lukee minun kommenttejani, en usko hänen muuttavan ajatteluaan. Voi käydä jopa päinvastoin.

Huuhkajat aloittaa MM-karsintansa Qatarissa ensi vuonna pelattaviin MM-kisoihin ensi keskiviikkona kotiottelussa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.

”On sääli, että Fifa on laittanut meidät pelaajat tällaiseen tilanteeseen”, Tim Sparv sanoo MM-kisojen myöntämisestä Qatarille.­

Jos Suomen maajoukkueelta menee kaikki nappiin karsinnoissa, siitä tulee yksi Qatariin leimatuista joukkueista. Sparv, 34, ei halua puhua tässä vaiheessa boikotista.

– Olen lukenut kommentteja, että kannanottojen pitäisi olla kovempia. Se, että pitäisi boikotoida, ei ole minulle ajankohtaista. On sääli, että (Kansainvälinen jalkapalloliitto) Fifa on laittanut meidät pelaajat tällaiseen tilanteeseen.

Fifa myönsi MM-kisat Qatarille jo vuonna 2010, minkä jälkeen maan tilanne on ollut kuuma puheenaihe. Esimerkiksi stadioneita rakentavien työläisten olot ovat ala-arvoiset ja hengenvaaralliset.

Brittiläisen Guardian-lehden helmikuussa julkaisemien raporttien mukaan Qatarissa on kuollut 6 500 siirtotyöläistä kisaisännyyden myöntämisen jälkeen.

Myös maan ihmisoikeustilanne on heikko.

– Oli huono päätös antaa kisat Qatarille. Siihen on montakin syytä, esimerkiksi naisten asema. Naiset eivät saa tehdä mitään ilman miesten hyväksyntää. Ja jos olet mies ja suutelet toista miestä, voit joutua vankilaan, Sparv sanoo.

”Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä, jotta me tiedämme, mitä siellä (Qatarissa) tapahtuu”, Tim Sparv sanoo.­

Hän on pitänyt tervetulleena sitä, että asioista keskustellaan avoimesti, eikä kohdisteta katsetta vain upeisiin stadioneihin ja näennäisen eksoottiseen ympäristöön.

– Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä, jotta me – yleisö – tiedämme, mitä siellä tapahtuu. Hyvä, että yleisö ja media toimivat moraalisina kompasseina.

Kapteeni toivoo kriittiselle katselulle jatkumoa.

– Nyt Qataria on tarkasteltu kansainvälisesti, mikä on hyvä. Mutta mitä tapahtuu kisojen jälkeen? Palataanko lähtöruutuun vai saadaanko pysyviä muutoksia?

Sparvin mainitsema miesten välinen suutelu nostattaa kulmia muuallakin kuin Qatarissa.

Sparv on pelannut pitkällä jalkapallourallaan satojen eri miesten joukkuekaverina. Tuntuu jo tilastollisesti mahdottomalta, että joukossa ei olisi ollut homoseksuaaleja.

Silti homoseksuaalisuudestaan kertovia aktiivipelaajia ei miesten huipputasolta löydy.

– Ehkä se on edelleen miesten maailmassa tabu aihe. Minulla on tunne, että naiset ovat tulleet asiassa enemmän ulos. Naiset voivat toimia myös esikuvina miehille. Miehet pelkäävät, että mitä joukkuekaverit, yleisö ja media sanovat, Sparv arvioi.

Tim Sparv tanskalaisen Midtjyllandin pelaajana.­

Esimerkiksi ronski pukukoppihuumori ja juurtuneet asenteet voivat saada jotkut pelkäämään asiasta kertomista. Pukukoppimaailma on monellakin tavalla kova.

– Ilmapiiri voi olla raaka. Minulle ei ole tapahtunut mitään, mutta olen nähnyt, kun joku on kussut toisen jalkapallokenkään, Sparv sanoo viitaten uransa varhaisiin vuosiin.

– Miten voi kehittyä esimerkiksi jalkapalloilijana, jos on huono olo? Ehkä pelaaja nauraa jutuille pukukopissa, mutta kun hän menee kotiin yksin huoneeseensa, on ihan eri olo, Sparv sanoo.

Jotkut pelaajat uskaltavatkin avautua esimerkiksi homoseksuaalisuudestaan vasta huippu-uransa jälkeen.

– Yhteiskunta ja ympäristö vaikuttavat. Voisi kuvitella, että asian kanssa olisi helppo tulla ulos esimerkiksi meillä Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Tämä ei tarkoita, että täällä olisi kaikki hyvin – mutta jossakin se voi olla vielä vaikeampaa.

Sparv puhuu nykyään avoimesti yhteiskunnallisista asioista kuten tasa-arvosta, rasisminvastaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Hän toivoo vaikeistakin aiheista laajaa keskustelua.

– Kun olin nuori, minun oli vaikea keskustella eri asioista. Halusin tehdä kaiken itse; ajattelin olevani tarpeeksi vahva. Hyvä keskustelu on tärkeää.

– Olemme menossa koko ajan yhä modernimpaan ympäristöön. Enää ei puhuta pelkästään autoista, kelloista ja rahasta, Sparv sanoo.

Huuhkajien kapteenin omaan elämään on mahtunut kuluneen vuoden aikana ylä- ja alamäkiä.

– Kausi on ollut todella erilainen aiempiin verrattuna. Täällä (Kreikassa) oli maanjäristys, minä ja Jitka (vaimo) saimme koronan ja joukkueeni taistelee putoamista vastaan, Sparv kertoo.

Tim Sparv ja Jitka Novackova saivat esikoisensa tammikuussa.­

Koronavirus iski perheeseen joulun aikoihin. Sparvilta meni makuaisti, ja pari päivää piti kerätä voimia vuoteessa.

– Oli yksi paha yö, jona mietin, että mitä tästä tulee. Joukkueessamme oli silloin muutamia koronatapauksia.

Kuluva kalenterivuosi kuitenkin alkoi onnellisesti, kun perheeseen syntyi esikoinen: Leah-tyttö.

Urheilullinen kohokohta odottaa kesällä Suomen pelatessa ensimmäistä kertaa koskaan miesten EM-kisoissa.

Sitä ennen Sparvin kipparoima Huuhkajat pelaa vielä viisi maaottelua, joista ensimmäiset kaksi ovat ensi viikolla alkavia MM-karsintoja Bosnia ja Hertsegovinaa sekä Ukrainaa vastaan.

Suomen muut vastustajat ennen EM-kisoja ovat Sveitsi, Ruotsi ja Viro.

– Fiilikset ovat hyvät. Luotan siihen, että meillä on iskukykyinen joukkue, Sparv sanoo.

Huuhkajat juhli EM-kisoihin selviytymistä marraskuussa 2019.­