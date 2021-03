Huuhkajien kapteeni Tim Sparv järkyttyi Glen Kamaran kohtelusta – lataa suorat sanat rasismista jalkapallossa

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv kommentoi uutista, jonka mukaan Glen Kamara joutui kentällä rasismin kohteeksi.

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv kuuli perjantaiaamuna väitteistä, joiden mukaan Glasgow Rangersin keskikenttämies Glen Kamara joutui rasistisen hyökkäyksen kohteeksi torstai-iltana Euroopan liigan pudotuspeliottelussa Slavia Prahaa vastaan.

Rangersin manageri Steven Gerrard kertoi, että Slavian Ondrej Kudela nimitteli Kamaraa ottelun lopulla rasistisesti.

Sparv oli surullinen kuultuaan väitetystä tilanteesta.

– Tiedän, että Glen on erityisen nöyrä ja kiltti mies. Uskon täysin, että noin on tapahtunut, jos Glen niin sanoo. Tapaus sattuu tietysti, kun kyseessä on oma maajoukkuekaveri ja ystävä, Sparv sanoi.

Sparv ja Kamara ovat muodostaneet maajoukkueen keskikentällä erittäin vahvan kaksikon viime vuosina.

Seuratasolla kreikkalaista AE Larissaa edustava Sparv tuomitsee jyrkästi kaiken rasismin.

– Rasismi elää yhteiskunnassa, ja on positiivista, että siitä puhutaan. Olisi naiivia ajatella, ettei rasismia olisi, Sparv sanoi.

– Kysyn aina, että mitä urheilijana voi tehdä? On tärkeää puhua ja pohtia, miten voimme vaikuttaa asiaan. Tämän päivän urheilijat haluavat puhua muustakin kuin pelkästään urheilusuorituksista.

Hän toivoo päättävien elinten, esimerkiksi Euroopan jalkapalloliiton Uefan, tutkivan asiat tarkasti ja puuttumaan asioihin näiden vaatimalla vakavuudella.

Rangersin manageri Gerrard ilmaisi täyden tukensa Kamaralle heti kuuman ottelun jälkeen.

– Olen vihainen. Kysyin häneltä (Kamaralta) tapahtuneesta. Tunnen Glenin ja luotan häneen sataprosenttisesti. Slavian pelaaja oli tähän syyllinen. Jotain on nyt tapahduttava. Ja mitä ikinä tapahtuukaan, seison Glenin rinnalla, Gerrard sanoi BBC:n mukaan.

Kamara on kuulunut viime vuosina Rangersin tärkeimpiin pelaajiin.