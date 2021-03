Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva sai pähkäillä pelaajavalintoja, kun muutama luottopelaaja joutuu jäämään sivuun MM-karsintojen avauksesta.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen maalivahtikolmikko menee uusiksi, kun Suomi aloittaa MM-karsinnat maaliskuun lopussa. Maajoukkueen vakiokasvot Lukas Hradecky ja Anssi Jaakkola ovat loukkaantuneena, joten ykkösmaalivahdiksi noussee Brescian Jesse Joronen.

Maalivahtikolmikon täydentävät Niki Mäenpää ja ruotsalaisen Mjällbyn Carljohan Eriksson. 25-vuotias Eriksson ei ole aiemmin pelannut miesten A-maajoukkueessa.

– Tässä on ollut aikamoinen hässäkkä joukkueen kokoamisessa. Puhelin on käynyt kuumana kysellessä pelaajien tilanteita. Valitettavasti on ollut vähän mutkia matkassa, mutta niinhän se on yleensä ollut tapana meidän matsien lähestyessä, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva sanoi etätiedotustilaisuudessa.

Maalivahtiosastoa lukuun ottamatta Suomen ydinryhmä karsinta-avaukseen on koossa. 25 pelaajan nimilistalla kenttäpelaajista merkittävin puute on puolustaja Jere Urosen poissaolo. Urosen seurajoukkue KRC Genk tiedotti perjantaina, että Uronen on yksi kolmesta positiivisen koronavirustestituloksen antaneesta pelaajasta.

– Jere kärsii koronatilanteesta. Seurataan vielä tilannetta, mutta näillä näkymin hän ei ole mukana, Kanerva sanoi.

Kenttäpelaajista tuore nimi maajoukkueessa on puolalaisen Warta Poznanin Robert Ivanov. Vielä viime kesänä kotimaan liigaa Hongassa pelannut Ivanov siirtyi Puolaan viime elokuussa.

– Roba on pelannut vahvan kauden ja näyttänyt topparin paikalla vakuuttavia otteita. Hän oli mukana talvileirillä 2019 ja saa nyt mahdollisuuden näyttää osaamistaan, Kanerva sanoi.

Suomi aloittaa MM-karsinnat kotiottelulla Bosnia-Hertsegovinaa vastaan 24. maaliskuuta Helsingissä. Karsinnat jatkuvat vieraspelillä Ukrainaa vastaan Kiovassa 28. maaliskuuta. MM-karsintaotteluiden jälkeen Suomi pelaa vielä maaottelun Sveitsiä vastaan 31. maaliskuuta.