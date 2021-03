Roman Eremenko palasi Suomeen – Markku Kanerva ei ole kuullut pihaustakaan: ”Olisi kiva tietää”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa maaliskuun maaotteluissa kahdeksassa päivässä Bosnia-Hertsegovinan, Ukrainan ja Sveitsin. Päävalmentaja Markku Kanerva pitää vielä ovea raollaan koronapotilas Jere Uroselle.

Säännöllisesti Schalken riveissä Saksan Bundesliigaa pelaava Malick Thiaw, 19, hyväksyi maanantaina Saksan alle 21-vuotiaiden maajoukkuekutsun. Saksassa syntyneen Thiawin äiti on suomalainen. Päävalmentaja Markku Kanerva olisi halunnut valita topparin Suomen A-maajoukkueeseen.

– Hänen kanssaan käytiin tiiviisti keskustelua, ja hän teki päätöksen edustaa toistaiseksi Saksaa. Vasta ensimmäinen kilpailullinen peli miesten A-maajoukkueessa sinetöi maajoukkuevalinnan, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että hän satsaa kovasti Saksaan. Se juttu on nyt toistaiseksi taputeltu, Kanerva kertoi.

Toinen maajoukkueringin ulkopuolelta keskustelua herättävä nimi on Roman Eremenko, joka ei ole pelannut pian viiteen vuoteen maajoukkueessa. Eremenkon sopimus venäläisen Rostovin kanssa purettiin hiljattain, ja tähtipelaaja palasi Suomeen.

– Olen yrittänyt häntä tavoitella, mutta en ole saanut yhteyttä. Sinänsä ei mitään uutta. Ymmärtääkseni hän on nyt Suomessa, ja olisi kiva tietää, mitä hän ajattelee tulevaisuutensa suhteen, Kanerva pohti.

Kanervan mukaan edessä ei ole helppo tehtävä, kun Huuhkajat pitää neljän kuukauden pelitauon jälkeen valmistaa aloittamaan MM-karsinnat. Suomi kohtaa 24. maaliskuuta Bosnia-Hertsegovinan Helsingissä ja neljä päivää myöhemmin Ukrainan Kiovassa.

– Poikkeuksellista tästä tekee lyhyt valmistautumisaika. Osa pelaajista pelaa vielä sunnuntaina, ja keskiviikkona on jo maaottelu. Yleensä välissä on ollut yksi päivä lisää, Kanerva mietti karsinta-avauksen haasteita etätiedotustilaisuudessa.

Loukkaantuneen Lukas Hradeckyn poissa ollessa Suomen maalia vartioinee Jesse Joronen. Brescian maalivahti on yksi pelaajista, jonka valmistautumisaika maaotteluihin jää minimiin. Linnuntietä matkaa Serie B:n sunnuntai-illan vierasotteluun toiselle puolelle Italiaa on 650 kilometriä. Ottelun alkamisaika on Suomen aikaa vasta kello 22.

Kanerva on lähiaikoina tehnyt töitä maajoukkuepelaajien terveystilanteiden kartoittamiseksi. Tällä kertaa toipilaita ovat vielä Fredrik Jensen sekä Väisäsen veljekset Leo ja Sauli.

– Tässä on ollut aikamoinen hässäkkä joukkueen kokoamisessa. Puhelin on käynyt kuumana kysellessä pelaajien tilanteita. Valitettavasti on ollut vähän mutkia matkassa, mutta niinhän se on yleensä ollut tapana meidän matsien lähestyessä, Kanerva sanoi.

25 pelaajan nimilistalla kenttäpelaajista merkittävin puute on puolustaja Jere Urosen poissaolo. Urosen seurajoukkue KRC Genk tiedotti perjantaina, että Uronen on yksi kolmesta positiivisen koronavirustestituloksen antaneesta pelaajasta.

– Toivottavasti hän paranee nopeasti. Katsotaan, olisiko mahdollista, että hän liittyisi vielä myöhemmin ryhmään, mutta se näyttää epätodennäköiseltä. Seurataan vielä tilannetta, Kanerva sanoi.