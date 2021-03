Rakennustyömailla on kuollut tuhansia – Palloliiton puheenjohtaja kertoo, miksi Suomi ei aio boikotoida Qatarin MM-kisoja

Palloliitto julkaisi kannanottonsa Qatarin tilanteesta. Puheenjohtaja Ari Lahti sanoo, ettei usko boikotteihin.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat aloittaa MM-karsintaurakkansa 24. maaliskuuta Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. MM-kisat järjestetään Qatarissa loppuvuodesta 2022.

Palloliitto julkaisi maanantaina kannanottonsa kiistanalaisesta turnauksesta. Turnaus on ollut valtavan kritiikin kohteena kisojen Qatarille myöntämisestä lähtien ennen kaikkea maan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Rakennustyömailla on kuollut tuhansia ihmisiä.

Myös Suomessa Qatarin ongelmat ovat olleet esillä. Huuhkajiin valittu hyökkääjä Riku Riski jättäytyi eettisten syiden vuoksi pois maajoukkueen Qatarin leiriltä tammikuussa 2019.

Palloliitto teki nyt tiedotteessaan selväksi, ettei se harkitse kisojen boikotointia.

”Kisat Qatarissa tullaan järjestämään Suomen toimista riippumatta. Boikotoinnin sijaan me tulemme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa jatkamaan aktiivista dialogiamme sekä Fifan että paikallisten järjestäjien ja toimijoiden kanssa työolojen ja ihmisoikeuksien parantamiseksi. Tulemme korostamaan, että jo tehtyjä poliittisia päätöksiä siirtotyöläisten työolosuhteiden parantamiseksi on myös toimeenpantava ja seurattava.”

– En usko boikotteihin, uskon rakentavaan toimintaan, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti vastaa Ilta-Sanomille.

Brittilehti The Guardian uutisoi, että Qatarin MM-kisojen rakennustyömailla on kymmenen vuoden aikana kuollut yli 6 500 siirtolaistyöläistä muun muassa Intiasta, Pakistanista ja Bangladeshista. Uutinen sai esimerkiksi Norjassa useat pääsarjaseurat vaatimaan maan liittoa boikotoimaan kisoja.

Onko Suomessa Palloliitolle tullut vastaavia vaatimuksia?

– Ei ole tullut ainakaan tietooni. Toki somessa jotain yksittäisiä heittoja, mutta seuroilta ei ole tullut tai SMJK:lta (Suomen Maajoukkueen Kannattajat). Huuhkajien ja Helmarien kapteenistojen kanssa keskustelimme etukäteen ja he näkivät tämän tiedotteen, Ari Lahti sanoo.

Ari Lahti valittiin Palloliiton puheenjohtajaksi 2018.­

Kannanotossa lukee: ”Kuten Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on lausunnossaan todennut, urheilun avulla on mahdollista parantaa asioita ja ylläpitää vuoropuhelua erilaisten kulttuurien välillä. Palloliitto toimii tämän tavoitteen ja arvojensa mukaisesti Qatarin siirtotyöläisten oikeuksien edistämiseksi.”

Ari Lahti, mitä tämä työskentely tarkoittaa konkreettisesti ja miten sitä mitataan?

– Olemme tehneet pohjoismaisten liittojen kanssa kaksi vierailua Qatariin, 2016 ja 2019. Esimerkiksi ensimmäisellä vierailulla mukana oli Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila ja toisella kerralla Paperiliiton lakimies Juha Koivisto. Tapasimme paikallisia toimikunnan ihmisiä, näimme työntekijöitä, ja osoitimme, että olemme kiinnostuneita ongelmista.

– Hirveän vaikea mitata, että mitä on saatu aikaan, mutta uskon, että jalkapallon kautta median huomio on kiinnittynyt Qatariin ja on huomioitu epäkohdat. Tie on pitkä, ja työ on pahasti kesken, mutta oikeaan suuntaan mennään.

Vierastyöläisiä Dohassa sijaitsevan Khalifan kansainvälinen stadionin työmaalla syksyllä 2019.­

Palloliiton kannanotossa todetaan, että liitto pitää kisojen myöntämistä Qatarille ongelmallisena ja huonona päätöksenä.

”Edistystä monessa asiassa on tapahtunut, mutta työ on vielä kesken. Vuoden 2017 jälkeen Qatarissa on tehty uudistuksia siirtotyöläisten oikeuksiin liittyvään työlainsäädäntöön. Niihin kuuluu muun muassa työnantajansa kotona asuvien kotiapulaisten työaikalaki, työtuomioistuimen perustaminen, minimipalkan säätäminen sekä rahasto, josta voidaan korvata maksamatta jääneitä palkkoja. Muutoksia on tehty myös niin kutsuttuun kafala-järjestelmään, joka sitoo siirtotyöläiset työnantajaansa lailla.”

Kuitenkin The Guardianin mukaan esimerkiksi kesän 2019 lämpöaallon vuoksi rakennustyömailla kuoli satoja 25–35-vuotiaita miehiä. Qatar on ilmoittanut 69 prosenttia kuolemista luonnollisiksi, kuten sydänkohtauksen aiheuttamaksi. Suurinta osaa niistä ei ole kuitenkaan tutkittu tarkemmin, eikä ruumiinavauksia ole suoritettu.

– Lainsäädäntömuutokset koskevat perustavanlaatuisia oikeuksia. Työolot ja ilmasto ovat vaativia, ja siihen ilmastoon ei voi vaikuttaa. Eri asia sitten, kuinka pitkiä päiviä tehdään, millaiset tauot ovat... niistä en tiedä tarpeeksi, Lahti tuumaa.

– En ole tyytyväinen tietenkään, mutta se, että maasta tulisi hetkessä länsimainen, olisi liian optimistista.

Miten voimme Suomessa arvioida Palloliiton toimien käytännön toteutumista?

– Emme ole sellaisia asiantuntijoita, että voisimme syvällisesti asiaa seurata päivittäin. Heidän syynsä hakea kisoja oli varmasti sekin, että tuodaan Qataria maailmankartalle. Voimme viedä paikalle asiantuntijoita ja voimme viestiä, että olemme huolissaan, Ari Lahti sanoo.

– Teemme töitä yhteisessä rintamassa Pohjoismaiden liittojen kanssa. Kuusi liittoa on jo merkittävä rintama Uefan 55 jäsenliiton joukossa. Meillä on hyvä maine globaalisti, joten voimme uskottavasti viestiä asioista myös qatarilaisille.

Huuhkajat kohtaa MM-karsinnoissa Helsingissä Bosnia-Hertsegovinan 24.3. ja vieraskentällä Ukrainan 28.3.­

Lahti kertoo, että Palloliitto halusi esittää kannanottonsa nyt, koska tämän viikon keskiviikkona päävalmentaja Markku Kanerva julkaisee joukkueensa MM-karsintojen avausotteluihin. Heille halutaan antaa työrauha.

– Kanta on otettava liiton johdosta. Toki jokainen saa henkilökohtaisesti ottaa asioihin kantaa, jos haluaa, eli kenenkään suuta ei olla sulkemassa.

Oletteko tyytyväisiä Palloliiton aikaansaannoksiin Qatarin tilanteessa, vai olisiko jotain voitu tehdä aikaisemmin, enemmän tai paremmin?

– Olen siihen tyytyväinen. Emme ole peitelleet ongelmia, vaan pyrkineet lisäämään omaa ymmärrystä asioista ja vastaavasti pyrkineet vaikuttamaan niihin. Emme ole ummistaneet silmiämme, päinvastoin, olemme olleet aktiivisia.

– Toivoisin viime kädessä, että Qatarin MM-kisojen perintö paikallisille olisi, että edistystä on saatu aikaan.