Huuhkajat pelaa luonnonnurmella Helsingissä alle kahden viikon kuluttua – tältä talvisella Olympiastadionilla näyttää nyt

Olympiastadionilla painetaan pitkiä työpäiviä, jotta nurmi on pelikunnossa Huuhkajien MM-karsinta-avauksessa.

Olympiastadionilla kenttäalueella on paiskittu viime aikoina rajusti hommia. Luonnonnurmen pitäisi olla pelikunnossa alle kahden viikon kuluttua, kun Huuhkajat aloittaa MM-karsintansa kotiottelulla Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan 24. maaliskuuta.

Tällä viikolla Helsingissä on pyryttänyt ja pakastanut, joten urakka ei ole helpoin.

– Otteluun on valmistauduttu jo viime syksystä asti. Tiedossa on, että jatkossakin pelataan kotona syksyllä myöhään ja näissä maaliskuun maaotteluikkunoissa, Palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen sanoo.

Yksi yleisimmistä kysymyksistä liittyen otteluajankohtaan on, että mitä järkeä on pelata täällä tähän aikaan vuodesta.

Helsingin Olympiastadion kuvattuna ilmasta 11. maaliskuuta.­

Valinta ei ole Palloliiton eikä Olympiastadionin. Ottelupäivät määrää Euroopan jalkapalloliitto Uefa.

Ottelu olisi pystytty tarvittaessa pelaamaan kentällä olosuhteiden puolesta helposti pari viikkoa sitten, mutta tällä viikolla Helsinkiin saapuneet lumipeite ja pakkaset ovat ikään kuin keikauttaneet kalenteria reilusti taaksepäin.

Se ei hätkähdytä. Stadionin kentänhoidossa käytetään huipputeknologiaa, eikä asia jää kiinni stadionin kentänhoito-osaamisesta.

Olympiastadion 11. maaliskuuta aamupäivällä.­

– Nurmialueen päällä on harso, ja kentän alapuolinen lämmitysjärjestelmä kasvukerroksessa sulattaa maapohjan ja kasvualustan. Lisäksi kasvatuslampuilla saadaan osittain sulatettua lunta, sekä saadaan kasvin yhteyttäminen käyntiin. Välineet ovat asian- ja ajanmukaiset: lämpöä, valoa ja vettä, Auvinen sanoo.

Hän on saanut stadionilta rohkaisevan viestin: peli kyllä pystytään pelaamaan. Ensimmäinen nurmenleikkaus on suunniteltu jo viikonlopuksi.

– Haastava tilannehan tällainen on – se on fakta. Jos on pakkasta kymmenen astetta, puhutaan extreme-haasteesta. Kentän viherpeitto ei välttämättä ole täydellinen – mitä se kesällä ihan parhaimmillaan on – mutta kyllä kenttä pelikuntoon saadaan ja kaikkemme sen eteen teemme, stadionin henkilökunnan kanssa tiiviisti yhteydessä oleva Auvinen sanoo.

Kentän täytyy olla kunnossa viimeistään ottelun aattona eli tiistaina 23. maaliskuuta maajoukkueiden harjoituksia varten.

Lämmöt päällä. Olympiastadionilla on tehty valtavasti töitä nurmen saamiseksi pelikuntoon Huuhkajien MM-karsinta-avaukseen. Kuva otettu 8. maaliskuuta.­

Sääennusteita seurataan tiiviisti.

– Jos tulee paljon lunta, putsaaminen menee käsihommiksi. Kenttä on pehmeä, eikä sille voi mennä raskaalla kalustolla.

Mikäli pelaaminen ottelupäivänä ei onnistuisi, pelaamista yritettäisiin seuraavana päivänä samalla kentällä. Varakentäksi on nimetty viereinen Töölön jalkapallostadion eli Bolt Arena, jolla on tekonurmikenttä.

MM-karsintojen avausotteluun ei pääse lainkaan yleisöä koronavirusrajoitusten takia.

Yksi katsoja lehtereillä saattaa silti tiirailla: kuuluisan Bubi-huuhkajan poika on tehnyt Stadikasta kodin itselleen.

Suomi jatkaa MM-karsintoja Bosnia-ottelun jälkeen Ukrainaa vastaan Lvivissä 28. maaliskuuta. Maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva julkistaa joukkueensa noihin otteluihin ensi viikolla.

MM-karsintojen loput ottelut pelataan syksyllä ja alkutalvesta. Lohkon muut joukkueet ovat Ranska ja Kazakstan.

Kesällä – eli kesken MM-karsintojen – Suomi pelaa EM-kisoissa. Suomen vastustajat kisojen alkulohkossa ovat Tanska, Venäjä ja Belgia.

Talviset jalkapallo-olosuhteet Olympiastadionilla puhuttivat myös 35 vuotta sitten.

Tältä näytti Olympiastadionilla 19.3.1986 ottelun Kuusysi–Steaua Bukarest yhteydessä. Kuva nurmen ulkopuolelta kenttäalueen pohjoispäädystä.­

Lahtelainen Kuusysi pelasi lumisessa Helsingissä Euroopan cupin puolivälierien kotiottelunsa Steaua Bukarestia vastaan 19. maaliskuuta 1986.

Lumenluonti stadionilla oli aloitettu jo helmikuun puolella. Ottelun lähestyessä katsomoiden lumenluonnissa auttoivat myös mm. helsinkiläisseurat.

Olympiastadionin kenttähenkilökunta teki priimatyötä myös silloin: nurmi oli vuodenaikaan nähden huippukunnossa.

Lopulta paikalle saapui ennatysyleisö: yli 32 000 katsojaa, jotka näkivät tasaisen ottelun. Romanialaiset voittivat Kuusysin niukasti 1–0 Victor Piturcan loppuminuuteilla iskemällä maalilla.

Steaua eteni välieriin ja lopulta koko kilpailun mestariksi asti.

Teemu Pukki kirmasi Olympiastadionilla lokakuussa 2020, kun Suomi pelasi Irlantia vastaan Kansojen liigassa.­