Nikolai Alhoa voidaan jo 27 vuoden iässä tituleerata HJK:n ikoniksi. Nyt klubilainen valloittaa Euroopan kenttiä Budapestissä.

MTK Budapest.

Seura on perustettu jo vuonna 1888, mutta Unkarin perinteikäs pääsarjaseura oli ennen joulukuuta Suomessa tuttu lähinnä intohimoisista intohimoisimmille jalkapallofaneille.

Nyt seura on useamman suomalaisen tiedossa, kun HJK:n viimevuotinen kapteeni, Huuhkajiin viime vuonna toden teolla murtautunut Nikolai Alho edustaa unkarilaisseuraa.

Alho, 27, muutti Budapestiin joulukuun lopussa. Yhden harjoitusottelun talvitauon aikana pelannut laitapakki debytoi Unkarin pääsarjassa viime viikonloppuna, kun MTK jäi 2–2 vierastasapeliin Budafokia vastaan.

Unkarin liiga ei ole suomalaisyleisölle tai monelle jalkapalloilijallekaan kovin tuttu. Kokemus on ollut myös Alholle silmiä avaava.

– Suoraan sanottuna ihan eri meininki kuin Suomessa. Vaikka Klubikin on iso seura, niin sanoisin, että täällä on muutamaa astetta kovempaa toimintaa. Tietysti täällä liikkuu enemmän rahaa futiksessa kuin Suomessa, Alho sanoo IS:lle.

Ruotsissa Halmstadissa kauden 2017 pelannut Alho korostaa, että vaikka kasvattajaseura HJK:ssakin asiat ovat hyvin, Suomen mittapuulla erinomaisen hyvin, Veikkausliigan ja Unkarin pääsarjan ero on merkittävä.

– Olin tosi yllättynyt, että tämä on näin ammattimaista toimintaa. En tiennyt Unkarin liigasta juuri muuta kuin Ferencvarosin ja sen, mitä olin Vincent Onovolta kuullut Ujpestistä.

– Futarille ideaalitilanne on se, että kun aamulla herää ja menee treeneihin, voi keskittyä olennaiseen eikä tarvitse stressata, onko fysioita paikalla. Tai jos mestoja kolottaa, onko kaikkia mahdollisia laitteita tai ihmisiä jeesaamassa palautumisessa. Täällä on kaikki tuo hoidettu viimeisen päälle, samoin kuin esimerkiksi aamupalat ja muut ruuat harjoituskeskuksessa.

Unkarilaisseuralla on iso henkilökunta, johon lukeutuvat esimerkiksi täysipäiväiset hierojat ja fysioterapeutit.

– Suomesta puuttuu tosi paljon näitä tiettyjä, tosi tärkeitä palasia, joita ammattiurheilija tarvitsee voidakseen ensinnäkin olla päivästä toiseen hyvä ja ennen kaikkea kehittyäkseen.

Myös Alhon perhe eli hänen vaimonsa ja pieni lapsensa ovat saaneet A-luokan palvelua seuralta. Perhe asuu Budapestin keskustassa. Ravintola- ja kahvilaelämä on koronarajoitusten takia jäänyt kokematta, mutta päivittäiset yhteiset kävelyt ovat tulleet jo rutiiniksi.

Nikolai Alho kuvattuna marraskuussa Wales–Suomi-ottelussa.­

Viime vuonna Huuhkajiin toden teolla murtautunut Alho on uransa edetessä siirtynyt laiturista enemmänkin laitapuolustajaksi. Sellainen hän on myös Budapestissä, ja ainakin aluksi rooli on ollut puolustavampi kuin Suomen kentillä.

– Klubissa roolini oli tosi hyökkäävä. Hyökkäyksissä olin aina vähän kuin laituri ja viimeisessä linjassa mukana, täällä olen selkeästi laitapuolustaja. En ainakaan näin alussa pääse niin paljoa osallistumaan hyökkäyksiin. Koutsin ratkaisuja pitää kunnioittaa ja tehdä juuri niin, Alho sanoo.

Hän otaksuu, että kun aikaa kuluu, roolista saattaa tulla aavistuksen hyökkäävämpi. Seurassa odotetaan häneltä nimittäin myös laadukkaita keskityksiä ja murtavia syöttöjä, mutta myös se on tehty selväksi, että puolustaminen tulee ennen muuta.

Jalkapalloilullisesti peli on myös hyvin erilaista kuin mihin Alho on tottunut HJK:ssa tai maajoukkueessa.

– Olen huomannut, että täällä pelataan tosi suoraviivaista fudista. Paljon mennään päästä päähän. Huomattavasti enemmän kuin HJK:ssa, puhumattakaan maaotteluista, jotka ovat tosi taktisia. Siellä pitkälti minimoidaan riskejä, täällä vähän enemmän vain mennään kuin ajatellaan.

Suoraviivainen peli nostaa myös pelitempoa. Peleissä juostaan paljon ja pelataan korkean intensiteetin jalkapalloa. Se kehittää ja sopii hyvin Alholle.

– Yksi vastaan yksi -tilanteita tulee paljon isolla alueella. Suomessa mentaliteetti oli aina se, että turvaa selusta äläkä pelaa itseäsi ulos. Täällä jos vastustaja saa pallon, pitää mennä päin ja hoitaa pallo.

Uusi ympäristö kuulostaa siltä, että se tukee erityisen hyvin myös Alhon henkilökohtaisia tavoitteita ja kehittymistä entistä tärkeämmäksi palaseksi A-maajoukkueessa.

– Se on siistiä, koska olen niin pitkään ollut ympäristössä, jossa me pidimme palloa ja kontrolloimme peliä. Jo junnuissa HJK:n peli perustuu pitkälti siihen, että joukkueella on hyvä taitotaso ja pystytään syöttelemään.

– Se osa-alue on ehkä omasta pelistäni puuttunut, että joutuisi oikeasti puolustamaan aggressiivisesti 1-1-tilanteita. Täällä niitä tulee tosi kovaa tahtia, mikä palvelee myös minua, Alho sanoo tyytyväisenä.