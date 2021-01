Markku Kanervalla on arvokas ongelma, kun jalkapallon EM-kisat lähestyvät – ”Kilpailu paikoista kisakoneessa kovenee”

Helmarit voi varmistaa paikkansa naisten EM-kisoihin helmikuussa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva potee EM-kisojen lähestyessä mieluisaa, mutta pahenevaa vaivaa. EM-kisat lykkääntyivät koronapandemian takia vuodella, ja tuon vuoden aikana ehdokkaita kisajoukkueeseen on ilmaantunut lisää.

– Kilpailu paikoista kisakoneeseen kovenee, Kanerva sanoi Palloliiton etämediatilaisuudessa keskiviikkona.

Kanerva laski, että viime vuonna maajoukkueessa pelasi 28 miestä. Päävalmentaja kertoi, että tällä hetkellä hänen pitkällä EM-ehdokaslistallaan on noin neljäkymmentä miestä.

– Arvokkaita ovat pelaajat, jotka pystyvät sopeutumaan erilaisiin tehtäviin. Olen pyrkinyt valmistamaan joukkuetta joustavuuteen, että pystymme myös pelin sisällä sopeutumaan, Kanerva sanoi.

Kanerva kertoi, ettei hän ole lyönyt lukkoon Suomen peliryhmitystä eikä aio sitä tehdäkään.

– Ne vaihtelevat, kun puhutaan hyökkäyksestä ja puolustuksesta. Myös pelitilanne saattaa vaikuttaa, ja sitä voidaan muokata. Meidän pitää olla joustavia sen suhteen, mikä tilanne on ja mitä se vaatii. On sellaisia joukkueita, jotka aina pelaavat samalla tavalla, mutta me emme ole vielä niin hyviä, että pystyisimme pärjäämään yhdellä pelitavalla kaikkia vastaan.

EM-kisakokoonpanoon mahtuu 23 pelaajaa, joista kolme on maalivahteja. Kanerva kertoi haluavansa lähtökohtaisesti jokaiselle pelipaikalle kaksi miestä, joten useammalle pelipaikalle sopeutuvat pelaajat ovat kullanarvoisia.

– Lähtökohtaisesti toppareita on ollut neljä, syksyllä oli vähän enemmän. Kysymys on, löytyisikö toppari, joka pystyy pelaamaan myös laitapakkina. Siihen tulee paljon puntaroitavaa.

Alkanut vuosi on jalkapallomaajoukkueelle täynnä ohjelmaa, sillä EM-lopputurnauksen lisäksi Suomi pelaa MM-karsintaa, joka alkaa jo maaliskuussa.

– Tästä tulee haasteellinen vuosi, mutta voimme saavuttaa paljon. Odotan innolla pelejä, Kanerva sanoi.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue voi varmistaa EM-kisapaikkansa helmikuussa voittamalla Helsingissä Portugalin. Ja vaikka Suomi häviäisi helmikuussa sekä Portugalille että Kyprokselle, pääsee Suomi varmuudella jatkokarsintaan.

Ruotsalaisvalmentaja Anna Signeul on johdattanut Helmarit EM-kisojen porteille.­

– Toivomme, että Helsingissä on silloin hiukan lämpimämpää, päävalmentaja Anna Signeul sanoi.

Jos talvisää tekee pelaamisesta Helsingin jalkapalloareenalla mahdotonta, Signeul väläytti siirtymistä halliin.

– Katsomme, onko se mahdollista. Kenttä Talissa on täydellinen, mutta muut olot ovat kysymysmerkki.

Joulukuun alussa Suomi kukisti Skotlannin, ja voitto nosti joukkueen itseluottamusta isosti.

– Iso ero on, että pelaajat ovat alkaneet uskoa itseensä sekä yksilöinä että joukkueena. Minun täytyy mainita Tinja (kapteeni Tinja-Riikka Korpela), joka on ollut poikkeuksellinen. Hän on kokemuksellaan näyttänyt tietä erittäin positiivisella tavalla. Sillä on ollut valtava vaikutus joukkueeseen.