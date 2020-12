Kommentti: Huuhkajat ei tarvitse mitään ”unelmalohkoa” – MM-kisat ovat realismia paljon paremmasta syystä

Suomi on hyvä jalkapallossa. Se on paljon parempi syy unelmoida MM-kisoista kuin yksikään lohkoarvonta, kirjoittaa Janne Oivio.

Arvontatulos ei ollut paras mahdollinen, mutta Suomen joukkue on riittävän hyvä, ettei sen tarvitse vesittää koko karsintoja.­

”Voi saatana.”

Siinä olisivat tiivistetysti ajatukseni Suomelle nyt osuneesta MM-karsinnan lohkoarvonnasta, jos olisi vuosi 2016. Tai 1996. Tai 1976. Tai... ymmärrät varmaan.

Ranska, Ukraina, Bosnia ja Kazakstan on kova arpa. Bosnian osuminen neloskorista oli ikävä yllätys. Huomasin seuraavani lohkoarvontaa murheissani. Normaalissa ”huuhkaja-arjessa” voisimme jo alkaa pohtia EM-karsintaa 2024.

Sitten muistin, että Suomi pelaa ensi kesänä EM-kisoissa. Emme enää elä kurjia vanhoja aikoja. Karsintojen lohkoarvonnan ei enää tarvitse olla se lyhyt toivonkipinä, joka lottopallojen pudottua muuttuu hetkessä epätoivoiseksi surkuttelussa piehtaroinniksi.

Miksi meille aina käy näin?

Nyt kävi näin, mutta mitä sitten? Suomi on hyvä jalkapallossa. Pienen asennekorjauksen jälkeen aloin jo kartoittaa Huuhkajien tietä kohti Qataria.

Tosiasia on, että Ranska on lohkossa omassa luokassaan. Suomi otti upean voiton harjoituspelissä, mutta arvaisin, että samanlaista asennevirhettä ei toistamiseen nähdä. Entä Ukraina ja paljon kirottu Bosnia?

Kovia molemmat, mutta lyömättömiä jättiläisiä? Ei todellakaan. Toinen sija ja sen mukana tuleva jatkokarsintapaikka on realismia, vaikkakin tietysti kovan työn ja ristiinpelaamisen takana.

Kazakstan nyt on muutenkin pystyttävä hoitamaan, tai sitten koko joukkue saa istua paluulennon Borat-uikkareissa.

Huuhkajien MM-unelma elää, kävi lohkoarvonnassa miten kävi. MM-paikkaa ei välttämättä tule, mutta tällä valmennuksella ja näillä pelaajilla mikään peli ei ole ennakkoon pelattu. Sen olemme saaneet viime vuosina oppia. Ketään sellaista ei enää ole, jolle ”kuuluukin hävitä”.

Elämme uutta aikaa suomalaisessa jalkapallossa. Unohtakaa toiveet ”unelmalohkoista” tai pelot ”painajaisista”. Lohko on lohko. Se, millä on väliä, on mikä joukkue niihin peleihin lähtee.

Ja se on hyvä joukkue.