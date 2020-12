Asiantuntija: Neloskori ”pilasi” Huuhkajien arpaonnen, mutta voi koitua vielä onnenpotkuksi – ”Skotlanti varasti meidän lohkon!”

Marko Rajamäki kirosi Bosnian päätymistä Suomen MM-karsintalohkoon. Mutta toivoa on turha vielä heittää.

Ranska, Ukraina, Bosnia, Kazakstan. Siinä Huuhkajien tulevat vastustajat keväällä 2021 käynnistyvissä MM-karsinnoissa.

Arpaonni ei ollut paras mahdollinen, sillä Ranska on puolustava maailmanmestari, Ukraina pelasi Kansojen liigan kovassa A-liigassa ja Bosnia oli neljännen arvontakorin korkeimmalle rankattu maa.

Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki harmitteli Suomen arpaa.

– Kun Ranska ja Ukraina arvottiin samaan lohkoon niin merkkasin omiin papereihini, että tämä on ihan ok. Toiveissa Suomelle oli tietysti Kroatian ja Slovakian tai Tanskan ja Itävallan lohko. Näiden ulkopuolella se, mikä nyt tuli, ei ollut pahimmasta päästä, Rajamäki arvioi.

Pommi putosi, kun neloskorista arvottiin Bosnia. Alun perin lohkoon piti tulla Valko-Venäjä, mutta arvontasäännöt vesittivät ennalta melko herkullisen vastuksen asettumisen lohkoon. Suomi ja Ukraina kuuluvat jo kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan talvimaiden joukkoon, ja kahta talvimaata enempää ei saa yhdessä karsintalohkossa olla.

Samasta syystä Viro vaihtui Kazakstaniin.

– Suomen ”alkuperäinen” lohko (Virolla ja Valko-Venäjällä) olisi ollut paljon suotuisampi. Bosnia oli se yksi neloskorin maa, jota kaikki isotkin jännittivät, että se ei tulisi lohkoon. Lupaan, että myöskään Ranska tai Ukraina eivät halunneet Bosniaa.

Suomi kohtasi Bosnian kahdesti 2019 Kansojen liigan peleissä. Suomi voitti Tampereella 2–0, Bosnia Suomen kotonaan 4–1. Suomi ohitti Bosnian Fifa-rankingissa aivan kalkkiviivoilla ja nousi kolmoskoriin, Bosnia putosi neloseen.

Jokaisen karsintalohkon voittaja etenee suoraan MM-kisoihin ja lohkokakkoset jatkavat jatkokarsintaan. Bosnian osuminen samaan lohkoon on kliseisesti ilmaistuna uhka ja mahdollisuus. Se on Suomelle kova vastus, mutta niin myös muille ennalta kovemmille maille.

– Ukraina on Suomen mahdollisuus. Kakkoskorista olisi voinut tulla paljon kovempikin vastus. Bosnia on uhka, mutta toisaalta joukkue on niin hyvä, että akselilla Ukraina-Suomi-Bosnia pelataan varmasti paljon ristiin. Suomen pitää selvitä siitä joukosta kakkoseksi. Se on vaikeaa, mutta mahdollista.

Huuhkajat kaatoi Ranskan upeasti 2–0 Pariisissa marraskuussa. Voitto oli hieno, mutta karsintaa silmällä pitäen myös pieni riskitekijä.

– En näe, että Suomi voi voittaa Ranskaa Pariisissa kaksi kertaa peräkkäin. Se olisi yhtä iso yllätys kuin jos oltaisiin voitettu Italia EM-karsinnan ensimmäisessä pelissä sen jälkeen, kun Italia oli juuri pudonnut MM-kisoista ja istunut kesän kotona. Jos Ranskalla oli viime kohtaamisessa jokin ongelma valmistautumisessa, nyt ei varmasti ole. Kotona Suomella on tietysti aina sauma.

Rajamäki toivoo, että Suomelle tulisi karsintojen alkuun vieraspelejä. Ranska, Ukraina tai Bosnia olisi hyvä kohdata vieraskentällä maaliskuussa, kun todennäköisesti vielä pelataan joko tyhjille tai lähes kokonaan tyhjille katsomoille.

Arpa ei koskaan ole tasapuolinen, Rajamäki muistuttaa pilke silmäkulmassa.

– Skotlanti varasti meidän lohkon! Samperi sentään, Rajamäki sanoo ja nauraa.

Skotlanti arvottiin kolmoskorista samaan lohkoon Tanskan, Itävallan, Israelin, Färsaarten ja Moldovan kanssa.