Arpa ei ollut myötä: Huuhkajille kivenkova lohko MM-karsintaan!

Jalkapallon vuoden 2022 MM-kisojen Euroopan karsintalohkot arvottiin maanantaina. Suomi kohtaa Ranskan, Ukrainan, Bosnian ja Kazakstanin.

Selviääkö Suomi ensimmäistä kertaa jalkapallon MM-kilpailuihin? Huuhkajat lähtee ensi vuonna metsästämään historiallista saavutusta ja tavoittelee paikkaa Qatarin MM-kisoissa, jotka pelataan loppuvuodesta 2022.

Maanantaina järjestetyssä MM-karsintalohkojen arvonnassa selvisi, että Huuhkajat saa lohkossa vastustajikseen ykköskorista Ranskan ja kakkoskorista Ukrainan. Neloskorista vastustajaksi tulee Bosnia, vitoskorista Kazakstan.

Jokainen vastustaja kohdataan kahteen kertaan. Suomi oli arvonnassa kolmoskorissa.

Arvonnassa Suomen lohkon kohdalla nähtiin kaksi erikoisuutta. Sekä nelos- että vitoskorista arvottiin alun perin eri joukkue lohkoon kuin mikä siihen lopulta päätyi. Neloskorista nostettiin Suomelle Valko-Venäjä ja vitosesta Viro, mutta kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan arvontasäännöt pakottivat nostamaan eri maat mukaan.

Molempien maiden kohdalla estäväksi tekijäksi nousi sääntö talvimaista. Suomi ja Ukraina ovat molemmat Fifan talvimaiden listalla, samoin sekä Valko-Venäjä että Viro. Korkeintaan kaksi tämän kategorian maata saa olla samassa lohkossa. Tällä pyritään minimoimaan säästä johtuvien ottelusiirtojen riskiä.

Alla olevasta twiitistä näet kaikki maanantaina arvotut MM-karsintalohkot.

Nyt arvotussa lohkossa on paljon tuttuja vastustajia.

Suomi kohtasi puolustavan maailmanmestarin Ranskan harjoitusottelussa marraskuussa ja otti yllättävän 2–0-voiton. Myös Ukraina on viime vuosilta tuttu. Maa tuli vastaan 2018 MM-karsinnoissa. Ukraina voitti molemmat ottelut (1–0, 2–1).

Neloskorin kovimpiin joukkueisiin lukeutuva Bosnia oli Suomen lohkossa Kansojen liigassa vuonna 2019. Molemmat joukkueet voittivat kotipelinsä kohtaamisissa.

Fifa-rankingin valossa Suomen lohko on vaikea. Ranska on koko rankingin kakkonen. Ukrainan rankingsija on 24. Bosnia (55) on neloskorin korkeimmalle rankatuin maa. Kazakstan on vitoskorin maiden joukossa keskikastissa.

Lohkon voittaja selviää suoraan MM-kisoihin ja toiseksi sijoittunut etenee jatkokarsintaan. MM-karsinnat alkavat maaliskuussa 2021.