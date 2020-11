Virusasiantuntijan arvio Huuhkajien ensi kesän EM-ottelusta: ”Joka toinen paikka pitää olla tyhjä”

Tanskan ja Suomen väliseen otteluun saatetaan ottaa yleisöä, mutta tuskin täyttä stadionia.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa lobbaa parhaillaan eri maiden hallitusten suuntaan, jotta kesällä 2021 pelattavat miesten EM-kisat pystyttäisiin järjestämään. Uutistoimisto AP:n mukaan Uefa on esittänyt, että stadioneille voitaisiin ottaa myös yleisöä.

Tanskalainen Tipsbladet-lehti on haastattelut virusasiantuntijaa aiheen tiimoilta. Kööpenhamina on yksi 12 kisapaikkakunnasta, joten aihe kiinnostaa juutteja. Allan Randrup Thomsen on kokeellisen virologian professori Kööpenhaminan yliopiston terveystieteiden laitoksella.

Tällä hetkellä Kansojen liigaa pelataan tyhjille katsomoille. Randrup Thomsen hän uskoo, että puolen vuoden päästä katsomoihin voitaisiin ottaa väkeä.

– Stadionin portit voitaisiin avata, kun keskitytään käsihygieniaan ja turvaväleihin, tanskalaisprofessori sanoo.

Parkenin kapasitetti EM-kisastadionina on noin 35 000 katsojaa. Randrup Thomsenin mielestä stadionia ei voi missään nimessä ottaa täyteen, mutta ison joukon kuitenkin.

– Näkisin ratkaisuna sen, että joka toinen paikka pitää olla tyhjä, jolloin päädytään noin 17 000 katsojaan Parkenilla.

Randrup Thomsen muistuttaa, että asiaan liittyy vielä paljon epävarmuutta, koska koronapandemian kehitystä on vaikea ennakoida.

Parkenin tilanne kiinnostaa myös suomalaisia, sillä Huuhkajien avausottelu on 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa pelattava Tanska–Suomi.

Koska tanskalaiset ovat olutkansaa, Tipsbladetin toimittaja tiedusteli virusasiantuntijalta oluen myynnistä ja tarjoilusta EM-kisojen aikana.

– Ennen jalkapallo-ottelua monilla on tapana mennä oluelle tai katukahvilaan. Uskon sen olevan mahdollista ensi kesänä, Randrup Thomsen arvioi.