Markku Kanerva tietää, että ”uran vaikein päätös” on pian edessä – ”Olemme valmiina uusiin urotekoihin”

Syksy jätti viimeisen pelin pettymyksestä huolimatta paljon hyvää.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päätti vaiheikkaan ja tunteikkaan vuotensa tappioon Kansojen liigan toiseksi ylimmän tason ratkaisupelissä, jossa Wales otti lohkovoiton Huuhkajien nokan edestä 3–1-voitolla. Päävalmentaja Markku Kanerva myöntää A-liigaan nousun kariutumisen harmittavan, mutta silti syksy kokonaisuudessaan jätti paljon hyvää jälkeensä.

– Ohjelma oli tiivis, todella kova kaikille. Pelaajia joutui tai positiivisesti ajateltuna sai kierrättää, meillä oli näissä kahdeksassa ottelussa mukana 31 pelaajaa ja heistä 28 pelasi. Näyttömahdollisuuksia kovassa ympäristössä tuli ja tietoa saimme, Kanerva summasi.

– Pelin taso oli kauttaaltaan hyvällä mallilla, hirveitä heilahduksia ei tullut, no Puola-peli (1–5-tappio) pois lukien. Hyökkäys ja puolustus oli hyvässä balanssissa, pidimme neljä kertaa maalin puhtaana ja ainoastaan kotipelissä Walesia vastaan emme tehneet maalia. Ja joukkue osoitti, että myös leveyttä riittää.

Wales-tappio esti unelmistaan elävän ja niitä innolla täyttävän joukkueen nousun Kansojen liigan ylimmälle tasolle, mutta onneksi haaveita ja tavoitteita piisaa ensi vuodellekin vaikka kuinka.

– Unelma A-liigaan noususta ei toteutunut, mutta olemme valmiina uusiin urotekoihin.

Niitä voi tehdä, jos vain korona suo, hartaasti odotetussa ensi kesän EM-lopputurnauksessa sekä MM-karsinnoissa, joita pelataan maaliskuussa ja syyskuusta marraskuuhun. Kanerva tekee jo töitä ensi vuoteen "kaikenlaisella suunnittelulla". Tarkalla analysoijalla on kesän kohokohtaa kohti mentäessä myös kiintoisa, mutta niin raskas homma: EM-joukkueen valitseminen.

– Se on varmaankin urani vaikein päätös, Kanerva ennakoi.

Kanervan välittömin etappi ensi vuoteen suunnatessa on 7. joulukuuta pidettävä lohkoarvonta MM-karsintoihin. Kanerva myöntää arvontojen olevan "aina jänniä" ja kävi arvan kanssa sitten miten käykään, kovia pelejä tulee joka tapauksessa.

– Taso Euroopassa on niin kova. Jatkoon karsinnoista? No, se vaatii huikeaa venymistä jälleen kerran.

Karsinnat aloittava maaliskuun rupeama on näillä näkymin maajoukkueen seuraava tähtäin, vaikka Kanerva kaipaisikin vuoden alkuun leiritystä.

– Se on ollut, ja on vieläkin, suunnitelmissa. Mutta tammikuussa ei ole kansainvälistä otteluikkunaa, ja jos ei (koronapitävää) kuplaa saada, niin aika mahdotonta on. Aika epätodennäköiseltä näyttää.