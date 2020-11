Kommentti: Viimeistään nyt se on hyväksyttävä – rahastukseksi haukuttu Kansojen liiga on täydellinen jymymenestys

Färsaarten ja Gibraltarin kaltaiset maat saavat vihdoin unelmoida. Sillä on urheilullinen arvo, jota ei voi rahassa mitata, kirjoittaa Janne Oivio.

Eilisiltana ketutti. Suomi hävisi Walesille, enkä päässyt näppäimistö tulikuumana hehkuttamaan Huuhkajien tuoreinta jalkapallon urotekoa äimän käkenä hekumoivalle kansalle. Pienelle jääkarhujen maalle, kuten valmentajalegenda Antti Muurinen muistaakseni aikoinaan asian puki.

Valtaosa Euroopasta tuijotti eilen epäilemättä A-divisioonaa ja sen suurmaiden taistoja. Italia, Hollanti, Belgia ja Englanti juhlivat voittoja peleissään. Mutta myös muut pelasivat.

Kansojen liigaa moitittiin heti sen syntymän jälkeen rahastuskeinoksi Euroopan jalkapalloliitto Uefalle ja sen suurimmille jäsenmaille. Harjoituspelit korvataan teennäisillä puuhastelupeleillä, jotta Uefa korjaisi entistä isommat tv-rahat. Onko peleissä tarpeeksi panosta? Moni suhtautui skeptisesti.

Nyt Kansojen liigaa on takana kaksi painosta ja voin sanoa vailla pienintäkään varausta, että on. Ja Kansojen liiga, vaikka se onkin kenties alun perin suunniteltu suurmaat mielessä niin, että pienille pudotetaan murusia, on osoittautunut kilpailulliseksi jymymenestykseksi juuri pienemmille maille.

Rupusakit saavat vihdoin juhlia, eikä melkein voitosta voittoon marssiva Suomi ole suinkaan ainoa esimerkki tästä.

C-divisioonassa esimerkiksi Armenia, Montenegro ja Albania saivat juhlia lohkovoittoja – näitä hetkiä ei kyseisillä mailla montaa historiassaan ole ollut.

Isoimmat juhlat järjestivät Färsaaret ja Gibraltar. Heikoista maista heikoimpien D-liigassa pelaavat maat ovat jalkapallon perinteisiä kynnysmattoja. Nyt Gibraltar voitti lohkonsa, jossa olivat Liechtenstein ja San Marino. Färsaaret oli ykkönen Maltan, Latvian ja Andorran kanssa pelatuissa peleissä.

Asia voi tuntua mitättömältä, mutta kannattaa ottaa askel taaksepäin ja katsoa laajempaa kuvaa. Färsaaret liittyi kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan jäseneksi 1988 ja Euroopan maanosaliittoon Uefaan 1990. 70 MM-karsintaottelustaan maa on voittanut seitsemän, 78 EM-karsintaottelustaan saman verran. 148 karsintapelistä yhteensä 121 on päättynyt tappioon.

Sami Hyypiä murehti aikoinaan, että Suomen paitaan ei ollut kiva tulla, kun ”aina” tulee turpaan. Miltähän Samista olisi tuntunut Färsaarten tai San Marinon paita yllään?

En edes osaa kuvitella, miltä lohkovoitto on Färsaarten pelaajista tuntunut. Färsaarten tähtipelaaja Rógvi Baldvinsson julkaisi Twitterissä videon joukkueen ilonpidosta historiallisen voiton jälkeen. Ei mikään haka-tanssi, mutta kuitenkin.

Onko sillä väliä, ettei lohkossa pelannut Euroopan suurmaita? Epäilen, että se kiinnostaa vieläkin vähemmän kuin kiinnosti Suomessa, kun Huuhkajat voitti C-divisioonan lohkonsa 2018 ennen historiallisen EM-kisapaikan sinetöimistä.

Luettelemistani D-divisoonan maista Latvia oli EM-kisoissa 2004, muilla ei ole ollut mitään asiaa noihin kinkereihin. Heidän tehtävänsä on aina ollut toimia muiden Euroopan maiden täydellisenä kynnysmattona, helppona kolmena pisteenä keskellä kisapaikkataistelun.

Arvaan, että lohkovoitto ja nousu selvästi kovempaan C-divisooonaan koetaan melkoisena suorituksena yhtäältä Färsaarilla ja Gibraltarissa, vaikka jälkimmäinen onkin pelannut arvokisakarsinnoissa vasta vuodesta 2016. Gibraltar on hävinnyt tähän saakka joka ikisen pelaamistaan 28:sta arvokisojen karsintapelistä.

Kansojen liiga on tuonut urheilullisesti elintärkeän arvon Euroopan jalkapallomaiden alempaan keskikastiin sekä pohjalle. Maat, joille kisapaikasta unelmointi oli täyttä utopiaa, saavat yhtäkkiä pelata pelejä, joissa on paitsi panosta niin myös mahdollisuus ottaa voittoja.

Nähdäkseni kuviossa on pelkkiä voittajia. Enkä keksi juuri suurempia voittajia kuin ne maat, jossa maajoukkuejalkapallo ei aiemmin ollut kuin häviöstä toiseen seilaamista. Kaukana edessä jopa siintää takaportti EM-kisoihin neljän vuoden välein. Sillä on väliä.