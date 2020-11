Kiitos Italia! Huuhkajat varmisti elintärkeän saavutuksen tappiostaan huolimatta

Suomi nousi kolmanteen arvontakoriin MM-kisojen karsintalohkojen arvonnassa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue sai yhden lohdutuspalkinnon, vaikka se hävisi keskiviikkoiltana Walesille 1–3 Kansojen liigassa.

Tappion myötä Suomi jäi Kansojen liigan lohkossa toiseksi Walesin taakse. Tästä huolimatta Suomi nousi Euroopan maiden joukossa kolmanteen arvontakoriin joulukuussa järjestettävässä MM-karsintalohkojen arvonnassa. Asiasta uutisoi mm. ESPN.

Kolmoskoriin nouseminen tarkoittaa Suomelle ennakolta helpompia vastustajia ensi keväänä käynnistyviin MM-karsintapeleihin. Nyt Suomen lohkoon arvotaan rankingin perusteella vain kaksi kovempaa maata.

Noususta kiittäminen on Italiaa, joka kukisti A-liigan päätösottelussa Suomen kanssa MM-arvonnan kolmoskoriin noususta taistelleen Bosnia-Hertsegovinan 2–0. Suomen pistemäärä rankingissa on 1 411 pistettä, ja eroa Bosnia-Hertsegovinaan on vaivainen yksi piste.

Huuhkajat saa kolmoskoriin seurakseen Venäjän, Unkarin, Irlannin, Tshekin, Norjan, Pohjois-Irlannin, Islannin ja Kreikan.

Uefan arvontakorit näkyvät alla olevasta twiitistä.

Ensi keväänä pelattavien MM-karsintojen lohkot arvotaan 7. joulukuuta. Vuoden 2022 MM-kisat pelataan Qatarissa.