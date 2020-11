Huuhkajatuomio: Suomen puolustaja teki todella huonon kaupan – mitä ihmekaksikko olisikaan saanut aikaiseksi?

Wales kaatoi Huuhkajat Kansojen liigan ratkaisuottelussa 3–1.

Huuhkajat kärsi 1–3-tappion keskiviikkoiltana Walesissa Kansojen liigan ratkaisuottelussa. Näin ollen nousu Euroopan eliittimaiden A-sarjaan jäi haaveeksi.

Huuhkajatuomio perkaa tuttuun tapaan ottelun. Tällä kertaa raadissa ovat IS:n toimittajat Saku-Pekka Sundelin ja Janne Kosunen sekä jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe: Ratkaisuottelu lässähti jo kymmenessä minuutissa, kun Jere Uronen kaatoi läpiajoon rynnineen Harry Wilsonin ja sai ansaitusti ulosajon. Rike oli todella huono kauppa siinä kohtaa, parempi olisi ollut häiritä laukojaa ja antaa Lukas Hradeckylle mahdollisuus torjua. Takaiskukin olisi ollut parempi kuin pitkä alivoima.

Punainen kortti: Jo ulosajoa edeltänyt erikoistilanne oli kummallinen. Kaikki kolme topparia nostettiin ylös, mutta sivuvapari pelattiin taaksepäin. Uronen lähetti kaukaa korkean pallon, jonka Walesin maalivahti haki helposti ja lähetti Wilsonin läpiajoon. Walesin kaltaista vastaiskujoukkuetta vastaan hälytyskellojen pitäisi soida näillä hetkillä.

Jere Uronen lensi ulos jo 12. peliminuutilla kaadettuaan alimpana miehenä Harry Wilsonin.­

Tähti: Ilman Lukas Hradeckyn pelastuksia Wales olisi mennyt menojaan. Leverkusenin maalivahdin arvo on tiedetty pitkään, mutta puolustajien blokattua niin paljon laukauksia hän ei ole joutunut tekemään valtavasti huippupelastuksia. Viime aikoina on, mikä on myös huono asia. Daniel James oli koko kentän ykkönen.

Tyyli: Daniel O’Shaugnessyn paidasta puuttui ainoana kentällä olleista nimi. Kenties sensuuri iski irlantilaistaustaiseen O’Shaugnessyyn walesilaisella stadionilla. Toppari kuului joukkueen siloposkiosastoon. Perinteisten partamiesten lisäksi näytti sänkien perusteella siltä kuin kolmen ottelun kiertue olisi ollut liian pitkä.

Ilmiö: Miten pelikiellossa ollut Tim Sparv ja loukkaantunut Joel Pohjanpalo korvattaisiin? Vastausta ei alun punaisen vuoksi kunnolla saatu, mutta entistä leveämmäksi kehutusta materiaalista huolimatta avauksessa oli peräti kolme veikkausliigapelaajaa. Se on hieno asia Veikkausliigalle, mutta herättää silti myös kysymyksiä.

Marko Rajamäki

Puheenaihe: Huuhkajien pelaajamateriaalin laajuus. Joukkueesta puuttui useita loistavia yksilöitä. Poissa olivat mm Joel Pohjanpalo, Fredrik Jensen, Jasse Tuominen ja kapteeni Tim Sparv. Tästä huolimatta peliin lähtiessä kaikilla oli kova usko hyvään tulokseen. Tähän pisteeseen on päästy valmennuksen järkevillä pelaajaratkaisuilla.

Punainen kortti: Daniel O’Shaughnessyn pelipaita. Jostain syystä pelipaitaan numero 15 oli jäänyt nimi painamatta. Oliko kyseessä inhimillinen unohdus vai oliko huoltoryhmällä ongelmia nimen kirjoittamisen kanssa?

Tähti: Lod–Pukki-yhteispeli. Walesin menestyksen salaisuus on ollut erittäin tiivis puolustuspelaaminen. Kansojen liigan viidessä edellisessä pelissä Wales oli pitänyt maalinsa koskemattomana, mutta Huuhkajien ihmekaksikko onnistui maalinteossa vajaallakin. Mitä, jos olisimme saaneet pelata täydellä miehistöllä koko pelin?

Teemu Pukki ja Robin Lod olivat Huuhkajien hyökkäyskaksikko Cardiffissa.­

Tyyli: Vastustajan pelin analysoiminen ja vahvuuksien eliminoiminen. Wales oli opiskellut Huuhkajien pelin avaamisen, sillä oli selkeä suunnitelma pelin ohjaamisessa. Joona Toivio otettiin Suomen hitaissa hyökkäyksissä pois, ja näin Wales esti parhaan muodon sisään avaavan pelaajamme pallollisen pelaamisen.

Ilmiö: Veikkausliigasta voi nykyään ponnistaa suoraan Huuhkajien aloitukseen. Pelin panokset olivat huikeat. Tästä huolimatta HJK:sta oli peräti kolme pelaajaa aloituskokoonpanossa. Rasmus Schüller sai paikan Sparvin pelikiellon takia, mutta Nikolai Alho ja O’Shaughnessy olivat ykkösvalintoja tähän peliin.

Janne Kosunen

Puheenaihe: Walesin lohikäärme liekitti pöytään huuhkajakäristystä ja liiteli ansaitusti lohkovoittoon. Suomi oli niin lähellä ja samalla lopulta niin kaukana. Se aloitti tämän syksyn Kansojen liigan kotitappiolla Walesia vastaan ja päätti sen vierastappioon Walesissa. Välissä se kukisti kahdesti sekä Irlannin että Bulgarian, mutta täysosumaa ei tullut.

Punainen kortti: Jere Uronen. Vaikka kuinka haluaisi kyseenalaistaa tuomion, ei pysty. Puolustaja arvioi Walesin pitkän avauksen liian huonosti ja joutui takaa-ajajaksi Harry Wilsonia vastaan. Suomi on venymiskykyinen, mutta pelaaminen vajaalla noin 80 minuuttia kovaa Walesia vastaan oli liikaa. Peli käytännössä ratkesi ulosajoon.

Harry Wilson vei Walesin 1–0-johtoon ensimmäisellä puoliajalla.­

Tähti: Gareth Bale on ollut brittilehtien otsikoissa viime vuodet vaikeuksiensa takia. Hän sai uutta nousua huippu-uralleen siirryttyään Real Madridin vaihtopenkiltä Tottenhamin avaukseen. Siitä hyötyy Waleskin. Bale näyttää vievän pelaamisensa todella tyylitellyksi, mutta työntekokin maistuu. Myös Daniel James oli vahva.

Tyyli: Huuhkajien joukkueesta löytyi erilaisia viiksiä ja parransänkiä. Ehkä reilun 5 000 kilometrin vieraskiertue kohteisiin Pariisi, Sofia ja Cardiff vaikutti. Superparta Tim Sparv oli valitettavasti kokonaan sivussa pelikiellon takia. Kippari jakaa mielipiteet, mutta hänen arvonsa joukkueelle on tosi suuri.

Ilmiö: Robin Lodin paluu Huuhkajiin auttaa erityisesti Teemu Pukkia. Kun Lod palasi, Pukki sai katkaistua lähes vuoden maalittoman putkensa Huuhkajissa. Pukki osui sunnuntaina Bulgariassa ja eilen Walesissa. Koossa A-maaottelumaaleja nyt 27. Pukilla on matkaa tilastoykköseen Jari Litmaseen enää viisi maalia.