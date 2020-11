Markku Kanerva otti kantaa tilanteeseen, joka ajoi Huuhkajat suohon – syksyn ottelut aiheuttivat positiivista päänvaivaa

Päävalmentaja Kanerva harmitteli aikaista ulosajoa. Kaikkiaan syksyn otteluista jäi kuitenkin hyvä maku.

Nousua Kansojen liigan A-sarjaan ja korkeampaan MM-arvontakoriin jahdannut Suomen jalkapallomaajoukkue joutui pettymään keskiviikkoiltana Walesissa, kun kotijoukkue voitti lohkovoiton ratkaisseen ottelun maalein 3–1.

Huuhkajat sai otteluun katastrofialun, kun puolustaja Jere Uronen lensi punaisella kortilla ulos jo 12. peliminuutilla.

– Tietenkin tuli yllätyksenä, että jouduimme noin aikaisin vajaalle. Se muutti pelin luonteen. Sääli, koska olisi ollut kiva nähdä, miten olisi käynyt tasamiehisenä, pettynyt Markku Kanerva pohti IS:lle ottelun jälkeen.

– Minulla oli vahva luotto, että pystyimme tekemään lähes mahdottoman tehtävän ja voittamaan Walesin vieraissa.

Päävalmentaja manasi Huuhkajien huonoa puolustamista Urosen ulosajoon johtaneessa tilanteessa.

– Etukäteen oli tiedossa, että Wales satsaa vastustajan erikoistilanteisiin ja lähtee niistä nopeasti vastaiskuun. Se oli aikamoista painia. Jere jäi väärälle puolelle ja joutui rikkomaan. Sinänsä punainen kortti oli varmaankin oikea tuomio.

Tästä tilanteesta Uronen lensi ulos.­

Urosta Kanerva ei lähtenyt lyttäämään.

– Jere on pelannut tällä kaudella ja viime vuosina hyvin maajoukkueessa. Virheitä sattuu, ja niistä otetaan opiksi.

– Positiivisesti ajateltuna pelasimme 82 minuuttia vajaalla, ja silti pystyimme vastaamaan ja tulemaan maalin päähän. Toinen jakso kokonaisuudessaan oli mielestäni hyvä. Taistelutahto, jota joukkue on viime vuosina osoittanut, tuli hyvin selville.

Wales-ottelu oli Huuhkajille vuoden viimeinen. Syksyn ja samalla koko vuoden aikana Suomi pelasi kahdeksan ottelua, joista voittoja kertyi viisi ja tappioita kolme: kahdesti Kansojen liigassa Walesille ja kerran harjoitusottelussa Puolalle.

Kanervalle jäi syksyn koitoksista kokonaisuudessa positiivinen maku.

– Osoitimme esityksillämme kuuluvamme vähintään tähän B-liigaan. Ranska-voitto oli iso yllätys varmasti kaikille jalkapallomaailmassa. Tämä on ollut hyvin antoisa vuosi meille. Nyt on aikaa analysoida tarkemmin koko vuosi ja nämä pelit joukkue- ja yksilötasolla.

– Mutta näppituntuma on, että pelaamisemme on stabiilia, eikä isoja heilahduksia tule. Poikkeuksena Puola-peli. Mutta kilpailullisissa peleissä taso on säilynyt hyvin. Se on tärkeää, jos meinaamme menestyä jatkossakin. Tulevissa MM-karsinnoissa ja EM-kisoissa.

Kanerva ryhtyy seuraavaksi analysoimaan tämän vuoden otteluita.­

Kanerva myöntää, että hyvät esitykset laajalla rintamalla ovat tuoneet ylimääräistä päänvaivaa etenkin ensi kesän EM-kisajoukkueen valintaan.

– Kilpailu peli- ja kisakonepaikoista on kovaa. Toisille pelipaikoille on kovempi kilpailu kuin toisille. Tämä on aiheuttanut positiivista päänvaivaa, ja otan sen mielelläni vastaan.

Ennen EM-kisoja edessä on vielä MM-karsintapelejä, jotka alkavat keväällä. Karsintalohkot arvotaan 7. joulukuuta.

Kanerva ei osannut sanoa, kuinka todennäköistä on, että kevään otteluissa maajoukkueessa nähtäisiin vielä pelaajia syksyn ryhmän ulkopuolelta.

– On tietenkin vaikea sanoa loukkaantumisista, ja miten pelaajien urat etenevät seurajoukkueissa. Ilman muuta ne vaikuttavat.

– Mutta minulle on hirveän tärkeää, miten pelaajat ovat esiintyneet maajoukkueessa, sopeutuneet joukkueeseen, omaksuneet peliajatuksen ja ennen kaikkea suorittaneet kentällä, Kanerva sanoi.