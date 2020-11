Huuhkajien Nikolai Alholla upea kausi – tavoite ensi vuodelle on selvä: ”Teen kaikkeni sen eteen”

Nikolai Alhon kausi 2020 oli upea. HJK:n kapteeni nousi takaisin maajoukkuerinkiin ja Huuhkajien vakiokalustoon.

Huuhkajien upea syksy ei huipentunut jättipottiin, kun Wales oli keskiviikkona kotonaan parempi maalein 3–1.

Suomen haaveet voitosta ja samalla lohkovoitosta sekä noususta Kansojen liigan A-tasolle kokivat kohtalokkaan kolauksen ottelun 12. minuutilla, kun Jere Uronen sai punaisen kortin.

Wales iski nopeasti vastaan Suomen erikoistilanteen jälkeen, ja alimpana pelaajana ollut Uronen repi Harry Wilsonin nurin.

Toiseksi alimpana suomalaisena tilanteen näki toinen laitapakki Nikolai Alho.

– Puhuimme nopeasti Jeren kanssa ja kyselin, että mitä siinä kävi. Ehkä siinä oli rike toiseen suuntaan heti alussa, minkä jälkeen hän (Wilson) pääsi livahtamaan toiselle puolelle. Aika hyvin hän sen haki, Alho kommentoi IS:lle puhelimitse ottelun jälkeen.

– Jos tuomari sitten viheltää poikki, niin aika selkeää se siinä vaiheessa on, että punainen tulee alimmalle jätkälle. Näitä sattuu futiksessa.

Suomi taisteli alivoimaisenakin ja sai luotua maalipaikkoja.

– Tietenkin noin laadukasta jengiä vastaan ei ole helppoa pelata alivoimalla, mutta saimme luotua tilanteita varsinkin toisella puoliajalla. 3–1-loppulukemat harmittavat.

– Olisimme mekin voineet paikoista tehdä enemmänkin, mutta aika vaikeaa yhden miehen alivoimalla on. Yritimme kaikkemme ja joukkue veti loppuun asti sata lasissa. Se ei tänään riittänyt.

Koronapandemian sekoittama vuosi 2020 on ollut monella tapaa erikoinen.

Jalkapalloilullisesti se on Alholle ollut todella hieno, sillä hän kipparoi HJK:n sekä Veikkausliigan mestariksi että Suomen cupin voittajaksi.

Siinä sivussa 27-vuotias helsinkiläinen on noussut maajoukkueen vakiorinkiin ja myös pelaavaan kokoonpanoon.

– Tosi suuri kunnia olla taas maajoukkueessa. Minulle on aina ollut selkeänä tavoitteena tänne takaisin nouseminen. On ollut hieno kokemus päästä pelaamaan tällaisia matseja, ja haluan ehdottomasti olla ensi vuonna EM-kisajengissä. Teen kaikkeni sen eteen, Alho sanoi.

HJK juhli Suomen mestaruutta marraskuun alussa.­

– Siitä on pitkä aika, kun Klubi on viimeksi voittanut tuplamestaruuden, ja sekin tuntuu tosi hyvältä. Olen tosi ylpeä niin seurajoukkueenkuin maajoukkueenkin saavutuksista. Suomi-futis on kovassa nousussa ja siinä on hienoa olla mukana.

Alhon sopimus HJK:n kanssa on katkolla, ja Ruotsin Halmstadissa 2017 käynyt Alho ei ole salannut haluaan päästä ulkomaan kentille takaisin.

– Se on selkeä tavoite ajatellen niin uraani yleisesti kuin myös EM-kisoja ja maajoukkuetta. Tavoite on päästä kovemmille kentille, mutta kaikki aikanaan. En ole rehellisesti sanoen hirveästi ehtinyt miettiä asiaa. Agentit ovat sitä varten, olen vain koettanut keskittyä peleihin.

Kotimainen sarjakausi on jo ohi, ja kun nyt Huuhkajienkin tämän vuoden pelit saatiin pakettiin, Alhokin pääsee hengähtämään. Pitkä kausi on taputeltu.

Lähiaikojen suunnitelmat ovat selvät.

– Yritän olla perheen kanssa niin paljon kuin mahdollista. Paljon on tullut reissattua, ja en ole paljoa nähnyt omaa lastani. Ikävä on kova. On kiva päästä kotiin.