Wales on ainutlaatuinen joukkue yhdessä tilastossa – Huuhkajien on pystyttävä rikkomaan taika tänään

Walesin verkkoon ei ole tehty yhtään maalia syksyn Kansojen liigassa.

Harva suomalainen kiinnitti huomiota maaliin, jonka Liechtensteinin Noah Frick teki tiistai-iltana Gibraltarin verkkoon Kansojen liigan D-tasolla. Britanniassa Frickin maali on huomioitu, sillä sen ansiosta Wales on ainoa Kansojen liigan 55 joukkueesta, joka ei ole päästänyt maaliakaan syksyn otteluissa.

Gibraltar oli pitänyt eilisiltaan mennessä maalinsa puhtaana, mutta Frick onnistui rikkomaan nollan.

Walesin maaliero on 4–0, joten se ei ole itsekään mässäillyt maaleilla. Tänään Suomen A-maajoukkueella on Cardiffin kohtaamisessa mahdollisuus särkeä Walesin nollaputki ja napata B-liigan neloslohkon ykköstila.

Ykköstila tietäisi isoa rahapottia Palloliitolle, nousua Euroopan huippumaiden joukkoon A-liigaan sekä todennäköisesti myös paikkaa vuoden 2022 MM-kisojen jatkokarsintaan.

Eniten maaleja Kansojen liigassa on päästänyt A-liigassa pelaava Kroatia, jonka verkkoon pallo on uponnut 16 kertaa. Kroatian maaliero on seitsemän maalia pakkasella, sillä se on tehnyt itse yhdeksän maalia.