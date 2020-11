Kommentti: Tämän vuoksi Huuhkajat kulkee voitosta voittoon – totuus paljastuu kulissien takaa

Markku Kanerva loi Suomelle vankan perustan, minkä ansiosta maajoukkueessa on nyt hauskaa kentällä ja sen ulkopuolella, kirjoittaa Ilta-Sanomien Saku-Pekka Sundelin.

Muistatteko ajan, jolloin Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi leijonanosan otteluistaan? Varmasti muistatte.

Se aika kesti yli vuosisadan Suomen ensimmäisestä maaottelusta 1911 aina viimeisiin vuosiin saakka.

Toki ymmärtäähän senkin, jos maajoukkueen lukuisat katkerat tappiot tuppaavat unohtumaan. Suomi kun tuntuu nykyään rynnivän heittämällä EM-kisoihin, kaatavan maailmanmestarin kakkosmiehistöllään ja voittavan rutiininomaisesti bulgarioita ja irlanteja, armenioista puhumattakaan.

Mitä tapahtui? Onko joukkueeseen ilmestynyt parempia pelaajia kuin aiemmin? Ei varsinaisesti. Ovatko nykynuoret henkisesti vahvempia ja huolettomampia kuin surkutteleva ja häviämään tottunut vanhempi polvi? Voi olla, mutta tuskinpa se tähän liittyy.

Mikä on Suomen salaisuus? Tätä kysytään kahvipöydissä, joissa lumi- ja jäämenestykseen tottunut penkkiurheilukansa hämmästelee Suomen pärjätessä jalkapalloviheriöllä.

Tiukat ottelut kallistuvat yhtäkkiä niukkojen tappioiden sijaan voitoiksi. Jokin selitys tälle on löydyttävä. Kenties mentaalivalmennus, joka nousi vahvasti esiin Pikkuleijonien voitettua jääkiekon maailmanmestaruuden kotiturnauksessa 2016? Ei, ei ja ei.

Kun etsii liian helppoja selityksiä, löytää liian yksinkertaisia vastauksia.

Kahvipöytien kysymystä Suomen A-maajoukkueen mentaalisesta muutoksesta ei kannata silti kokonaan sivuuttaa.

Henkinen kasvu aiempaan on valtava. Suomen jalkapallojoukkue suorastaan huokuu vahvaa itsetuntoa. Sen vuoksi minulle esitettiin kysymys, kulkeeko joukkueen matkassa kenties psykologi tai mentaalivalmentaja.

Oman mielen hallinta on urheilijan arkipäivää. Se on harjoiteltava asia kuten pallon potkaiseminen tarkasti oikeaan paikkaan.

Ulkopuolinen apukin on joskus tarpeen. Arvokisoissa toistuvasti alisuorittava Englanti on palkannut psykologeja pelaajien tueksi, jotta nämä oppisivat kestämään paremmin painetta. Tulokset antavat odottaa vielä itseään.

En ollut kuullut mentaalivalmennuksesta Huuhkajien yhteydessä, joten kysyin asiaa joukkueen sisältä. Sain odottamani vastauksen.

On, monta. Mentaalipuolesta vastaavat muiden muassa Tim Sparv, Paulus Arajuuri, Lukas Hradecky, Markku Kanerva, Mika Nurmela ja Antti Niemi. Listatut ovat joukkueen kapteeneja ja valmentajia.

Kanervan kolme vuotta kestäneessä projektissa on ymmärrettävä, että mikään salainen yksittäinen tekijä – poppakonstista puhumattakaan, ei selitä joukkueen henkistä vahvuutta ja menestystä. Kysymys etenkin tästä ryhmästä puhuttaessa on kaikesta muusta.

Ovet käyvät tiuhaan maailman maajoukkueissa. Valmentajat vaihtuvat usein, samalla toimintatavat. Käymistila tarkoittaa jatkuvaa uuden opettelua ja epävarmuutta. Pelaajat tulevat maajoukkueisiin, joissa toiminta on sekavampaa kuin seuroissaan. Se heijastuu kentälle.

Huuhkajien tilanne on ollut staattisempi. Markku Kanervan johtoajatus on, että Suomen maajoukkueessa toiminnan taso ei saa pudota siitä, mihin pelaajat ovat seuroissaan tottuneet. Päinvastoin kaikki tehdään jopa ammattimaisemmin.

Suomi on kehittänyt askel kerrallaan pelaamisen perusteitaan toimivammaksi ja lisännyt peliin harkitusti uusia elementtejä, kun vanhat hallitaan. Kun pelaajat tietävät, mitkä ovat heidän tehtäviään ja mitä heiltä odotetaan, he tuntevat olonsa turvalliseksi.

Ei henkistä vahvuutta voi ripotella ihmisen päälle, vaan se syntyy tiedosta ja luottamuksesta. Yhteisistä arvoista.

Vastustajiaan pidempään ja huolellisemmin hiotut toimintatavat ja pelitaktiikka ovat Suomen salaisuus. Kaikessa yksinkertaisuudessaan.

Siksi pelaajat luottavat entistä paremmin itseensä ja toisiinsa. Eikä jatkuvasta voittamisesta ole varsinaista haittaa.

Joukkueen kova ydin on ollut kasassa pitkään. He ovat nähneet heikompia aikoja, ja nyt he elävät jalkapallouransa parasta aikaa.

Totta kai Huuhkajat harrastaa myös erilaista hengenkohotusta. Joka kerta kun ryhmä kokoontuu, sillä on tempauksia ja teemoja, joihin myös valmennus osallistuu.

Kisoja, joissa esimerkiksi veikataan, kuka on antanut minkäkin lausunnon medialle. Valmentaja Kanerva on laulanut kappaletta Tahdon rakastella sinua joukkueen edessä. Ei se välttämättä kaunista ole, mutta kertoo heittäytymisestä.

Uudet pelaajat kokevat olonsa heti kotoisaksi. Tähtipelaaja Teemu Pukkia ei voisi nähdä heittämässä nappulakenkiään tulokkaalle putsattavakaksi, kuten jalkapallojoukkueissa on tapahtunut iät ja ajat.

Sen sijaan hän leikkauttaa tärkeän ottelun aattona itselleen uimalakkimallisen hiustyylin kuittaillakseen joukkueen taustahenkilölle.

Kun pidempään joukkueessa mukana olleen Sauli Väisäsen pikkuveli Leo Väisänen pääsi ensimmäisen kerran mukaan A-maajoukkueeseen, pelaajat alkoivat kutsua Saulia nimellä Leon veli.

Tunnelma Huuhkajissa on kentällä näkyvän ammattimaisuuden ja kilpailuhenkisyyden ohessa myös kevyt. Hurtti huumori kukkii. Voittajana naurattaa vielä enemmän.