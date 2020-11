Kommentti: Huuhkajat oppi voittamaan tiukat ottelunsa – keskiviikkona pelissä isot panokset

Suomen jalkapallomaajoukkue hoitaa nykyään tiukat ottelunsa rutiinilla. Bulgarian kaataminen vieraissa tietää herkullisia asetelmia Cardiffiin, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin.

One nil to the Arsenal. 1–0 Arsenalille. Näin kaikui aikoinaan Lontoon Highburyn stadionilla aina kun George Grahamin manageroima joukkue siirtyi johtoon.

Avausmaali tarkoitti käytännössä sitä, että Arsenal voitti ottelun. Niin rautainen oli joukkueen sen ajan puolustus.

Ihan niin kliininen Markku Kanervan valmentama Suomen miesten A-maajoukkue ei vielä ole, mutta vahvasti matkalla siihen suuntaan.

Jos Suomen jalkapallojoukkue on tullut historian saatossa tunnetuksi niukoista tappioistaan, nykyinen Huuhkajien ryhmä tiedetään pikemminkin siitä, että joukkue hoitaa tasaiset pelit jopa rutiininomaisesti.

Kansojen liigan viimeistä edelliseen otteluun Suomi lähti tilanteesta, jossa siltä jopa odotettiin voittoa. Se on uutta, vaikka Bulgaria ei ole enää Hristo Stoitschkovin aikojen vedossa.

Eikä Huuhkajat pettänyt. Se otti taas yhden ison päänahan kaatamalla Bulgarian 2–1 erittäin vahvan avauspuoliajan suorituksellaan. Toisen puoliajan joukkue otti vastaan, mutta mitään paniikkia ei nähty.

Maailmanmestari Ranskan voittaminen viime keskiviikkona Pariisissa kakkosmiehistöllä oli sensaatio, mutta Bulgarian kaataminen ei isommin jalkapallokansaa hetkauttanut. Sellainen nyky-Suomi on. Näin pitikin käydä.

Keskiviikkona Cardiffissa pelataan Kansojen liigan lohkovoitosta ja noususta pelaamaan Euroopan suurmaiden joukkoon. Suomen on nujerrettava Wales, mutta ei sekään mikään ihme olisi.

Nousu A-divisioonaan tietäisi muhkeaa rahapottia, suotuisampaa varareittiä MM-kisoihin sekä mahdollisesti parempaa arvontakoria varsinaiseen MM-karsintaan. Asetelmia pedataan jo, vaikka EM-turnauskin on vielä pelaamatta.

Kanerva vaihtoi odotetusti kaikki 11 Ranskassa avannutta pelaajaa ja tukeutui niihin, jotka olivat kannatelleet joukkuetta pidempään ja vieneet Suomen miehet ensimmäisiin arvokisoihin.

Varamiehistön Ranska-voitto ei lisännyt ykkösmiehistön painetta.

Jo ottelun seitsemännellä minuutilla Bulgarian puolustus aukesi kuin, anteeksi vain, jugurttipurkin kansi. Joel Pohjanpalon läpisyöttö Teemu Pukille ei mennyt perille asti, mutta Robert Taylor saatteli irtopallosta Norwichin kärjen läpiajoon.

Vielä vuosi sitten kenenkään ei olisi tarvinnut jännittää, osuuko Pukki. Sen verran hänen vireensä on vuodessa hiipunut, että nyt tilanne piti katsoa ihan loppuun asti.

Pukki osoitti epäilyt turhiksi ja laukoi pallon takakulmaan. Kotkalaisen maaliton jakso maajoukkueessa jäi kolme päivää vaille vuoden ikäiseksi.

Suomi sai avausjaksolla jalkapallon näyttämään helpolta, kuten se on tehnyt viime aikoina useampaan otteeseen.

Varsinkin puolustaminen on kuin pohjoiskorealaista sotilasparaatia seuraisi. Jos Markku Kanerva saisi painaa missä tahansa tilanteessa pause-näppäintä ja siirtää pallottomat pelaajansa haluamilleen paikoille, ei isoja muutoksia tarvitsisi ikinä tehdä. Etäisyydet ja liikkeet ovat synkronoituja.

Pallottomana juoksemisen sanotaan väsyttävän enemmän kuin pallon pitäminen, mutta Suomi näyttää siltä kuin se huilaisi puolustaessaan. Joukkue kokoaa voimiaan kunnes vyöryy taas vaaralliseen vastaiskuun.

Niin kävi toistamiseen puoliajan lopussa. Pukki laukoi pienestä kulmasta, ja maajoukkueeseen vuoden tauon jälkeen palannut Robin Lod iski vasurilla irtopallon sisään.

Koronaepidemia on pitänyt Yhdysvalloissa pelaavan Lodin pitkään poissa, mutta Suomi on samaan aikaan ollut niin vakuuttava, ettei hänen puuttumistaan ole huomannut.

Sen huomasi vasta, kun Lod oli taas kentällä. Hän pystyy pitämään palloa, tempokuljettamaan vastustajan ohi ja purkamaan prässin sillä tavoin. Lod rakentaa myös maalipaikkoja ja viimeistelee.

Tuntuu melkein älyttömältä sanoa, ettei joukkueella ollut heikommalla toisella puoliajallakaan isompaa hätää, koska Bulgaria sai kaksi rangaistuspotkua. Ei kuitenkaan ollut.

Kaiken lisäksi tasapeli ei olisi muuttanut asetelmia lohkon päätöskamppailuun.

Lukas Hradecky torjui kotijoukkueen ensimmäisen pilkun, mutta toiseen hän ei enää venynyt. Suomi oli joka tapauksessa lähempänä kolmatta kuin Bulgaria toista maalia.

Ennen Ranskan ja Bulgarian kohtaamista Suomi oli Kanervan nykyisellä aikakaudella pelannut 26 kilpailullista ottelua.

Niissä laskettujen maaliodottamien eli omien ja vastustajan luomien tilanteiden arvioitu todennäköisyys mennä maaliin olivat 31,2–29,6.

Toisin sanoen maalipaikkojen perusteella Suomi on pelannut erittäin tasaisia otteluita. Toteutuneet maalit ovat kuitenkin menneet Huuhkajille 31–21, ja Suomi on odottamiin verrattuna kerännyt 9,7 voiton sijaan 15 voittoa.

Huuhkajat ylisuorittaa maalipaikkoihin nähden etenkin omassa päässä, mikä johtuu hyvästä maalivahdista, aina jostain eteen löytyvästä ruumiinosasta ja onnestakin.

Ja vaikka joukkue pelaa tilanteisiin nähden tasaisia otteluita, peräti 23 edellistä kamppailua ei ole kertaakaan päättynyt tasan. Joukossa on jokunen tappio, mutta Suomi on oppinut kääntämään pienet marginaalit puolelleen. Se on oppinut voittamaan.