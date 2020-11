Teemu Pukin erikoinen hiustyyli herättää ihmetystä – IS selvitti parturoinnin taustat: ”Kyse ei ollut vedonlyönnistä”

Bulgaria-otteluun valmistautuvan hyökkääjän uusi tukkatyyli herätti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue varmisti päivälleen vuosi sitten historiallisen paikkansa EM-kisoihin. Tänään on vuorossa Kansojen liigan B-tason toiseksi viimeinen ottelu Sofiassa. Huuhkajien vire on mainio, mistä kertoi vaihtopelaajilla haettu voitto maailmanmestari Ranskasta keskiviikon harjoitusottelussa.

Vuosi sitten joukkueen suurin sankari oli maalitykki Teemu Pukki, jonka lapikas lauloi jatkuvalla syötöllä. Pariisissa Pukki ei pelannut avauksessa, mutta Bulgaria-ottelussa Norwichin kärkimies ottanee jälleen paikkansa hyökkäyskaksikon toisena lenkkinä.

Toimettomana Pukki ei ole viime päivinä ollut, mikä käy ilmi Sofiasta saapuneesta kuvamateriaalista. Hyökkääjän hiuskuontalo on saanut uuden ilmeen. Nuorempana Pukki tunnettiin enkelikiharoistaan. Sittemmin hiustyyli on vaihdellut pitkästä täyskaljuun.

Joulukuussa 2008 Teemu Pukki asui ja pelasi Sevillassa.­

Nyt Pukki yllättää hybridikampauksella, jossa päälaki on ajeltu sileäksi, mutta sivuille on jätetty karvaa. Pukin uuteen ilmeeseen kiinnitti huomiota suomalaista jalkapalloa tarkasti seuraava twitteristi Escape to Suomi, jonka postaus näkyy alla.

Twiitti keräsi nopeasti muutaman kommentin, joissa arvuuteltiin myös Pukin motiiveja parturissa käyntiin. Eräs kommentoija arveli rohkean frisyyrin liittyvän pelaajan kotikaupunkiin ja kasvattajaseuraan. KTP haki lauantaina 1–1-tasapelin Turusta ja nousi vierasmaalisäännön ansiosta Veikkausliigaan.

Ehkäpä Pukki halusi kunnioittaa tekoa tempauksellaan tai ehkä kyseessä oli jopa vedonlyönti? Vai halusiko suomalaispelaaja kunnioittaa tempauksellaan Bulgarian maineikasta keskikenttäpelaajaa Jordan Letshkovia, joka esiintyi 1990-luvulla kentällä hieman vastaavalla kampauksella?

Pukki aloitti pääsarjauransa nimenomaan KTP:n paidassa vuonna 2006. Tuolloin seuran nimi oli FC KooTeePee, mutta sittemmin satamakaupungissa on palattu perinteiseen nimeen.

Ilta-Sanomat kysyi asiaa Huuhkajien joukkueenjohtajalta Joonas Vilkiltä.

– Kyse ei ollut vedonlyönnistä. Seurasimme kyllä koko joukkueen voimin TPS–KTP-ottelua, mutta parturointi ei liittynyt siihen, Vilkki kertoo puhelimitse Sofiasta.

Hänen mukaansa pelaajat olivat saaneet idean kampaukseen erään A-maajoukkueen taustahenkilön tukkamuodista. Kyse oli siis joukkueen sisäisestä läpästä. Huumorin kukkiminen kertonee raikkaasta ilmapiiristä joukkueessa. Vilkin mukaan illalla Pukin kampaus on jälleen tutunoloinen eikä lauantaista erikoisuutta ole enää tarjolla tv-katsojille.

Kansojen liigan ottelu Bulgaria–Suomi alkaa sunnuntaina kello 19. IS seuraa ottelua.