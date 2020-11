Kommentti: Maailmanmestari kumoon, kaikki vaihtoon – Markku Kanerva ei arvannut, kuinka tylyn päätöksen edessä on

Ranskan kaataneet seuraavat penkiltä, kun Huuhkajat kohtaa tärkeässä karsintaottelussa Bulgarian. ”Ykkösmiehistö” sai yllättävää painetta, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin

Markku Kanervalla on se kuuluisa positiivinen ongelma kakkosmiehistön kaadettua Ranskan.­

Suomi kaatoi sensaatiomaisesti hallitsevan jalkapallon maailmanmestarin Ranskan keskiviikkona harjoitusottelussa Pariisissa.

Vaikka kuinka painottaisi sanaa harjoitusottelu, se ei vähennä voiton yllättävyyttä.

Ranskalaisilla keskustelupalstoilla on vedottu joukkueen varamiehisyyteen, mutta tosiasiassa Suomi pelasi paljon varamiehisemmällä ryhmällä.

Kaiken lisäksi jopa Ranskan alle 21-vuotiaiden maajoukkue on niin kova, että sillä taistelisi missä tahansa karsinnoissa arvokisapaikasta.

Voiton arvo on arvaamaton, sillä Fifan rankinpisteitä ei edes maailmanmestarin kaadosta saa nimeksikään. Niitä kertyy paremmin karsintapeleistä. Suomen pitäisi parantaa rankingsijoitustaan päästäkseen MM-karsintalohkon arvonnassa kolmoskoriin.

Yksittäisestä ottelusta ei ikinä pidä tehdä liikaa johtopäätöksiä, mutta yhden asian Ranskan kaatuminen kakkosmiehistöllä voisi jo vihdoin ratkaista. Jätetään jo turhanpäiväinen keskustelu maajoukkueessa lopettaneista ja siitä kieltäytyneistä.

Roman Eremenko mahtuisi Huuhkajien avaukseen. Alex Ringillä, Niklas Moisanderilla ja Perparim Hetemaj’lla olisi käyttöä. On silti parempi katsoa tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen saimme pienen kurkistuksen keskiviikkona Stade de Francella.

MM-paikka jo pelissä

Päävalmentaja Kanervalla oli Ranskaan, Bulgariaan ja Walesiin suuntautuvalle kiertueelle lähdettäessä alustava suunnitelma siitä, kuka pelaa minkäkin ottelun.

Kun pelataan kolmesti kahdeksan päivän sisään, pitää pohtia erityisen tarkkaan kuormituksia. Vaikka maailmanmestarin kohtaaminen ei ole Suomelle arkea, painopiste oli kahdessa jälkimmäisessä Kansojen liigan kamppailussa.

Niissä Suomi pelaa noususta A-divisioonaan, sitä kautta suotuisasta varareitistä 2022 MM-kisoihin sekä paremmasta arvontakorista varsinaisiin MM-karsintoihin.

Nämä tuntuvat kaukaisilta, kun EM-turnaus on yhä pelaamatta, mutta isoja asioita voi ratketa jo sunnuntaina Bulgariassa.

Sitä Kanerva tuskin arvasi, että hän joutuu tekemään tylyn ratkaisun otteluun. On mahdollista, jopa todennäköistä, että kaikki 11 Pariisissa loistanutta pelaajaa aloittaa sunnuntaina vaihtopenkillä.

Jos Suomi pelaa kolmella keskuspuolustajalla, Juhani Ojala tai vasenjalkainen Daniel O’Shaughnessy pysyy avauksessa. Kaikki muu olisi yllättävää.

Keskiviikon nuoret sankarit Marcus Forss, Onni Valakari ja kumppanit saanevat odottaa vuoroaan vaihdossa, kun pidempään loistaneet Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo ja Robin Lod ottavat paikkansa avauskokoonpanossa.

Huuhkajat on Kanervan ”seurajoukkue”

Suomen miesten A-maajoukkuetta on verrattu viime aikoina seurajoukkueeseen. Niin kuvaili muun muassa Irlannin valmentaja Stephen Kenny.

Seurajoukkuemaisuudella tarkoitetaan paitsi joukkuehenkeä, myös sitä, miten joustavasti Suomi mukautuu taktisiin variaatioihin ja miten pieniä nyansseja pelaamisessa pystytään säätämään.

Yleensä tällaiset ovat mahdollisia vuoden jokaisena päivänä yhdessä oleville seurajoukkueille.

Maajoukkueissa tilanteet ja pelaajat vaihtuvat koko ajan, mutta Kanerva on onnistunut luomaan A-maajoukkueeseen yhtenäiset toimintatavat ja turvallisen ympäristön. Kanervan valmentajakokemus seuroissa on vähäinen, joten maajoukkue on hänen seuransa.

Huuhkajat on pelaajille turvakoti, jossa on hyvä olla, vaikka seurassa menisi heikommin. Ja vaikka menisi hyvin, pelaajat odottavat maaottelutaukoja. Huuhkajissa kokemattomienkin on helppo löytää paikkansa ja loistaa.

Siksi on täysin oikein, että Kanerva antoi Englannissa lupaavasti pelanneen Forssin odottaa ensimmäistä maajoukkuekutsuaan. Forss oli aiemmin, myös aivan ymmärrettävästi, kieltäytynyt kutsusta alle 21-vuotiaisiin vedoten uransa edistämiseen seurajoukkueessaan.

Pelattuaan lopulta Pikkuhuuhkajissa kävi kutsu A-maajoukkueeseen. Tulikuuma Forss kiitti voittomaalilla maailmanmestarin verkkoon.

Forssin odotuttaminen oli Kanervalta viesti hänelle itselleen, mutta myös koko maajoukkueringille. Tänne ei tulla kuin hollitupaan, voi olla vanhanaikainen ajattelutapa, mutta selkeät toimintatavat lisäävät keskinäistä luottamusta joukkueen sisällä. Siitä taas rakentuu hyvä joukkuehenki.

Kun joku suomalaispelaaja onnistuu jossain päin Eurooppaa, kaikille tulee valtava kiire nostaa hänet maajoukkueeseen miettimättä kenet pudottaa samalla pois.

Luultavasti Kanerva on pidemmän aikaa laskenut, että Forss nousee hyvin todennäköisesti terveenä pysyessään ensi kesän EM-joukkueeseen.

Kansojen liigan ottelu Bulgaria–Suomi alkaa sunnuntaina kello 19. IS seuraa ottelua.