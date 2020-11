Huuhkajille huojentavia uutisia – koronatestien tulokset negatiivisia

Huuhkajat kohtaa sunnuntaina Bulgarian Kansojen liigan ottelussa.

Miesten jalkapallomaajoukkueelle eilen tehtyjen koronatestien tulokset olivat kaikki negatiivisia, kertoo Palloliitto.

Pelaajat ja joukkueen taustahenkilöt testattiin Sofiassa, jossa Huuhkajat valmistautuu sunnuntaiseen Kansojen liigan otteluun Bulgariaa vastaan.

Suomalaiset oli testattu kahdesti aiemminkin leiriviikon aikana, ja kaikki tulokset olivat silloinkin negatiivisia.

Huolta aiheutti, että Ranskan Wissam Ben Yedderillä oli todettu koronavirustartunta. Hän pelasi keskiviikkona maaottelussa Suomea vastaan 57 minuuttia. Palloliiton mukaan perjantain testit olisi tehty ilman Ben Yedderin koronatartuntaakin.

Suomi pääsee Bulgariaa vastaan voitto alla, sillä Huuhkajat hämmästytti jalkapallomaailman kukistamalla maailmanmestari Ranskan 2–0. A-maajoukkueen ensikertalaiset Marcus Forss ja Onni Valakari saivat ikimuistoisen startin maajoukkueuralleen onnistumalla maalinteossa.

Suomella on Kansojen liigaa jäljellä Bulgaria-kohtaamisen lisäksi Wales-vieraspeli, joka pelataan ensi keskiviikkona. Huuhkajat on jäänyt lohkokärki Walesista pisteen, joten Markku Kanervan miehistöllä on mahdollisuus nousta lajimahtien joukkoon Kansojen liigan A-tasolle.

Bulgaria on lohkojumbona kerättyään neljästä ottelustaan pisteen.

– Bulgaria on ehkä aavistuksen ailahteleva, mutta heidän huipputasonsa on todella korkea. Bulgaria antoi kovan vastuksen kotikentällämme, Paulus Arajuuri muisteli perjantaina Suomen voitto-ottelua.

Suomi kukisti Bulgarian kotikentällä 11. lokakuuta 2–0 Robert Taylorin ja Fredrik Jensenin maaleilla.