Ranskan pelaajalla todettiin koronavirus – näin tilanne vaikuttaa Huuhkajiin Bulgaria-pelin alla

Huuhkajien upea voitto Ranskasta sai lisämausteen, kun vastustajan pelaajalla todettiin koronatartunta.

Huuhkajien keskiviikkoiltana ottama hieno 2–0-voitto hallitsevasta maailmanmestarista Ranskasta on yksi Suomen jalkapallon suurteoista, mutta torstaina tarinaan lisättiin uusi luku, kun Ranskan hyökkääjällä Wissam Ben Yedderillä todettiin koronatartunta. Hän pelasi ottelussa 57 minuuttia.

Monacon hyökkääjä Wissam Ben Jedder.­

Huuhkajat sai tiedon tartunnasta myöhään torstaina, ja joukkue keskusteli aiheesta perjantaiaamun palaverissa. Pariisista Bulgarian Sofiaan matkustanut joukkue testattiin perjantaiaamuna – kuten olisi testattu muutoinkin.

Huuhkajien joukkueenjohtajan Joonas Vilkin mukaan vastustajan koronatartunta ei hätkäyttänyt joukkuetta.

– Se aiheutti keskustelua, mutta ei mitään sen kummempaa. Olemme hyvin rauhallisin mielin. Meitä testataan tämänkin tapahtuman yhteydessä jatkuvasti. Tämän aamun testauskerta oli kolmas maanantaista alkaen, Vilkki kertoi Ilta-Sanomille Sofiasta.

Viileä suhtautuminen johtuu ainakin osittain siitä, että Euroopassa pelaaville Huuhkajien pelaajille korona on jo osa arkea. Esimerkiksi Saksassa Bayer Leverkusenissa pelaava Huuhkajien maalivahti Lukas Hradecký on testattu keväästä alkaen yli 100 kertaa.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan korona-protokolla on erittäin tarkka. Huuhkajat on testattu Suomessa ennen Ranskaan matkustamista, Ranskassa, tänään siis Bulgariassa ja testataan vielä maanantaina ennen kuin pelaajat palaavat seurajoukkueisiinsa. Kaikkiaan maajoukkue on testattu syksyn aikana jo kahdeksan kertaa.

Vilkki korostaa, että Huuhkajat toimii koronan leviämisen ehkäisemiseksi jopa tarkemmin kuin Uefa edellyttäisi.

– Hotelleissa kaikilla on yhden hengen huoneet, ja ruokailu- ja kokoustilat ovat mahdollisimman suuria etäisyyksien pitämiseksi. Ruokailuissa joukkue on jaettu kuuden hengen ryhmiin, jotka istuvat aina samoissa pöydissä. Palavereissakin istutaan aina samoilla paikoilla ja pidetään etäisyydet riittävinä, ja silti kaikilla on maskit päässä. Käsiä tietysti desinfioidaan jatkuvasti, Vilkki kertoo.

Huuhkajien päävalmentajalle Markku Kanervalle kasvomaskin käyttö on jokapäiväistä arkea.­

Huuhkajat luonnollisesti lentää charter-lennoilla, ja lentoasemilla joukkue kulkee erillään muista matkustajista VIP-terminaalien kautta. Ottelupaikkakunnilla joukkueen jäsenet poistuvat hotellilta vain busseihin, jotka vievät joukkueen harjoituksiin tai otteluun. Kyllä, busseihin.

– Kuljemme kahdella bussilla, jotta saamme pidettyä turvavälit koko ajan riittävinä, Vilkki kertoo.

Ben Yedderin koronatartunta ei ole toistaiseksi vaikuttanut Huuhkajien suunnitelmiin. Uefan protokollassa kentällä mahdollisesti tapahtuneeseen altistumiseen ei reagoida mitenkään. Tämä siksi, että maailmalla ei tunneta yhtään tapausta, jossa korona olisi tarttunut jalkapallo-ottelussa.

Huuhkajat siis harjoittelee Sofiassa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, eikä sunnuntain Kansojen liigan ottelu Bulgariaa vastaan ole tällä tietoa vaarassa peruuntua.

– Kun saamme perjantaiaamun testien tulokset, niihin reagoidaan, jos on tarvetta. Muuten jatketaan ihan samalla linjalla kuin tähänkin asti, Vilkki kertoi.