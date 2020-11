Marcus Forss, 21, teki jo 13-vuotiaana kovan ratkaisun – isä muistelee ratkaisevaa siirtoa: ”Niin nopeasti pois Suomesta kuin mahdollista”

Marcus Forss muutti 13-vuotiaana Englantiin, jotta nousisi huipulle. Nyt hän tekee maaleja brittikentillä ja Huuhkajissa.

Marcus Forssin, 21, huima syksy huipentui, kun hän debytoi keskiviikkoiltana Huuhkajissa hallitsevaa maailmanmestaria Ranskaa vastaan. Forss teki ratkaisumaalin sensaatiomaisessa 2–0-voitossa.

Perhe seurasi silmä tarkkana ottelua Suomesta käsin. Isä Tero katsoi peliä ystävänsä kanssa kerhotalolla. Veli Niclas jännitti pikkuveljensä otteita kotisohvalta.

– Oli se aika huikeaa. Oli jo hieno asia, että Marcus pääsi avaukseen. Siihen jätkään on kova luotto meidän perheessämme, että hän iskee, kun paikka tulee, Niclas iloitsee.

Myös isä huokui tyytyväisyyttä ottelun jälkeen.

– Olin Marcuksen kanssa yhteydessä ja onnittelin häntä. Se oli hieno peli häneltä ja koko joukkueelta, Tero kertoo.

Marcus on jalkapalloilija kolmannessa polvessa. Isoisä Rainer pelasi 1950-luvulla 18 maaottelua hyökkääjänä. Tero oli puolestaan kovapotkuinen keskikenttäpelaaja, joka muistetaan vuosilta 1993–2001 FC Interistä.

Näin Marcus Forss tuuletti maaliaan Ranskan verkkoon.­

Marcuksen rakkaus lajiin roihahti varhain. Isä Tero muistaa vieneensä pojan ensi kertaa harjoituksiin viisivuotiaana.

Neljä ja puoli vuotta vanhempi isoveli Niclas puolestaan sanoo, että veljekset potkivat palloa pienestä asti. Perheen omakotitalossa oli alakerta ja pihalla pieni kenttä, missä kaksikko pelasi toisiaan vastaan.

– Jos emme olleet treeneissä tai kavereiden kanssa pelaamassa, ottelimme kahdestaan. Välillä autoimme ja kehitimme muuten vaan toisiamme, Niclas muistelee.

Marcuksesta näki jo lapsena, että hänellä on intohimoa päästä pitkälle jalkapallossa.

– Marcuksella oli sellainen päättäväisyys. Vaikka meilläkin on neljä ja puoli vuotta ikäeroa, hän ei ikinä antanut tuumaakaan periksi. Nuorena näkyi jo palo tähän lajiin, Niclas muistelee.

Tuo asenne näkyy otteissa nurmella. Vaikka Marcusta on kehuttu suomalaisittain poikkeuksellisen lahjakkaaksi maalintekijäksi, hän on ennen kaikkea saanut ylistystä päämäärätietoisuudestaan, treeniasenteestaan ja moraalistaan myös puolustussuuntaan.

Treeniasennetta kehui aiemmin syksyllä myös hänen seurajoukkueensa Brentfordin päävalmentaja Thomas Frank.

Forss on kulkenut pitkän tien englantilaisten akatemioiden kovasta kilpailusta maalintekijäksi Championshipissä pelaavaan Brentfordiin ja Suomen maajoukkueeseen.

Marcus siirtyi 13-vuotiaana West Bromwichin akatemiaan. Vaikka muutto tapahtui nuorena, se oli ollut perheelle selvä asia pitkän aikaa.

– Meillä oli aina selvä visio, että Marcus siirtyy ulkomaille ja niin nopeasti pois Suomesta kuin mahdollista, Tero kertoo.

Isä valmensi poikaa Turun Weikkojen junioreissa ennen tämän siirtymistä Länsi-Midlandsiin. Vuonna 2015 tehty juniorisopimus West Bromwichin kanssa umpeutui täysi-iän kynnyksellä.

Forss vaihtoi Länsi-Lontooseen ja Brentfordin B-joukkueeseen. Hyökkääjä siirtyi poikkeukselliseen seuraan. Brentford on lakkauttanut akatemiansa, ja sillä on pelkkä B-joukkue, johon se haalii lahjakkaita nuoria ympäri maailmaa.

Marcus Forss on tehnyt tulosta brittikentillä Brentfordin paidassa.­

Tero on seurannut poikansa uraa ja kehitystä vaihtelevin mielin. Hänellä on omat vahvat mielipiteensä, mutta Marcus on saanut tilaa.

– On ollut positiivisia ja negatiivisia asioita. En ole ollut kaikesta aina samaa mieltä, mutta Marcus tekee oman uransa.

Kilpailu on äärimmäisen kovaa. Tällä kaudella Forss ei ole noussut kertaakaan Brentfordin avaukseen Championshipissä, vaikka on tehnyt vaihtopelaajana neljä maalia kahdeksassa pelissä.

Kova kilpailu sopii Forssin luonteeseen. Hän on kuvaillut itseään pelaajatyyppinä suomalaisittain poikkeuksellisen röyhkeäksi tapaukseksi.

Perhe pitää yhä tiiviisti yhtä. Isoveli lähetti Marcukselle onnitteluviestin heti Ranska-ottelun päätyttyä. Ei kulunut kuin muutama minuutti viimeisestä pillinvihellyksestä, kun Niclas sai vastauksen.

– Meillä on keskusteluyhteys päivittäin. Kiva on pleikkarin välityksellä Fifaa pelaillessa jutella niitä näitä. Olen niin ylpeä hänestä, Niclas sanoo.

Isän mielestä pojalla on taivas rajana. Hän korostaa, että Marcus on pelaajana paljon muutakin kuin otsikoissa näkyvät maalit.

– Vaikka Marcus ei tekisi maalia, hän puurtaa aina kovaa töitä joukkueensa eteen. Uskon, että hän yltää huipulle asti. On eri näkemyksiä, mikä on sitten huippu. Sanotaan, että esimerkiksi Valioliigaan, Tero kertoo.