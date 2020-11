Tätä Suomen edustusasua ylistettiin muodin mekassa – näin kehuttu pelipaita syntyi

Palloliitossa oltiin mielissään siitä, että Suomen maajoukkueen pelipaita kiinnostaa ulkomailla.

Palloliitossa oltiin hyvillään siitä, että muotitietoiset ranskalaiset olivat kehuneet Suomen jalkapallomaajoukkueen peliasua.

– Olemme iloisia, että ihmiset tykkäävät paidoista, Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kiittelee Ilta-Sanomille.

Variksen mukaan paitojen saama palaute on ollut ”voittopuolisen” positiivista.

– Kun muotiasioista puhutaan, niin mielipiteitä on suuntaan ja toiseen, mutta aivan ylivoimaisesti palaute kallistuu positiivisen puolelle. Alkuvaiheessa lähinnä kotimaasta tuli jotain kritiikkiä, mutta myös kotimaassa palaute kallistui positiivisen puolelle, Varis arvioi.

Suomen naisten ja miesten maajoukkueet käyttävät samanlaisia peliasuja. Paidat ovat herättäneet sosiaalisessa mediassa huomiota kansainvälisesti jo Huuhkajien syksyn aiemmissa maaotteluissa. Minkä verran paitaa on myyty ulkomaille?

– Jonkin verran, mutta valtaosa on mennyt Suomeen. Myynti on lähtenyt ylipäänsä tosi hyvin liikenteeseen. Sekin kertoo, että paidasta on tykätty. Fanituotteet ovat laajallakin skaalalla liikkuneet tosi hyvin ja trendi on jatkunut jo pari vuotta. Myynti on kiihtynyt ja kiihtynyt, Varis lisää.

Natalia Kuikka edusti Helmareita uudessa peliasussa, kun Suomi kaatoi Skotlannin lokakuussa.­

Palloliitto ja paitavalmistaja Nike suunnittelivat Huuhkajien ja Helmarien pelipaitojen designin yhteistyössä jo vuonna 2018. Niken ulkomaiset suunnittelijat ehdottivat liitolle designeja, joita Palloliiton tiimi kommentoi ja ohjasi suunnittelua eteenpäin.

– Suunnitteluprosessin aikana erilaisia versioita palloteltiin edes takaisin, ja lopputuloksena ovat nyt markkinoilla olevat paidat, joihin olemme erittäin tyytyväisiä, Varis sanoo.

Paita esiteltiin vasta tänä syksynä Kansojen liigassa koronapandemian siirrettyä jalkapallon EM-kisoja.

IS kysyi lukijoiltaan syyskuussa, mitä he ajattelivat maajoukkueiden uusista pelipaidoista. 69 prosenttia lukijoista piti paitoja onnistuneina.