Huuhkajien maalivahti kylmänviileänä sensaatiovoiton jälkeen – ”Tämä oli ystävyysottelu”

Suomi löi Ranskan keskiviikkona Pariisissa.

Huuhkajat venyi keskiviikkona Pariisissa jättiyllätykseen, kun hallitseva maailmanmestari Ranska kaatui Pariisissa maalein 2–0.

Suomen maalivahti Jesse Joronen, 27, suhtautui voittoon kylmänviileästi.

– Meni juuri niin kuin olimme suunnitelleet. Käytimme aseitamme ja tylsytimme Ranskan hyökkäykset erittäin kovalla työmoraalilla. Tämä ilta on rauhallinen, hyvätunnelmainen ja mukava. Huomenna valmistaudutaan jo seuraavaan otteluun Bulgariaa vastaan. Ei siinä sen kummempaa, Joronen sanoi IS:lle reilu tunti ottelun päättymisen jälkeen.

Tähtipelaajilla kyllästetyn maailmanmestarijoukkueen kaataminen ei saanut Jorosta riehakkaaksi.

– Tämä oli ystävyysottelu. Nyt meillä on viikon sisään tärkeitä Kansojen liian matseja, ohjelma on aika täynnä. Täytyy pitää jalat maassa, vaikka tulos oli erittäin hyvä.

Ranskalla oli ottelussa 21 laukaisuyritystä, mutta maalia kohti se sai vain kolme laukausta, jotka äänekkäästi Joronen torjui varmasti.

– Tosi miellyttävää oli pelata. He (Ranska) loivat painetta, mutta mitään älyttömän vaarallista ei päässyt tapahtumaan muutamaa hässäkkää lukuun ottamatta. Koko joukkue puolusti aivan loistavasti. Oli kiva huutaa ja ohjailla jätkiä, saimme homman toimimaan erittäin hyvin.

Joronen pelaa Italiassa Bresciassa, joka putosi viime kauden jälkeen Serie B:hen.­

Niin, erittäin äänekkäästi ja taitavasti peliä ohjaavan Jorosen ääni kaikui myös Pariisin illasta kotikatsomoihin asti.

Jorosen ääni kantaa pitkälle muutenkin kuin peliä ohjatessa. Heinäkuussa Jorosen Brescia ja Torino kohtasivat Serie A:ssa, ja kun Torinon Alex Berenuer jyräsi lisäajalla suomalaisveskarin kylkeen, Jorosen suomenkieliset terveiset eivät jääneet kuulematta suomalaiskatsojilta.

Täytyykin kysyä, onko tästä viraaliksi lähteneestä videoklipistä tullut kuittailua?

– Itsehän en tietenkään tule vastaamaan tähän. En muista, että näin olisi tapahtunut, Joronen väritteli.

– Jalkapallo on ammattilaisurheilua, jossa eletään tunteella. Voi tulla lipsahduksia, vaikkei se toivottavaa olekaan. Ja myöhäispeleissä ei toivottavasti ole hirveän montaa lasta kuulemassa niitä pahoja sanoja, jos sellaista pääsee käymään.

Keskiviikkona Pariisissa kentällä ei ollut lapsia, mutta nuoret 21-vuotiaat Marcus Forss ja Onni Valakari debytoivat A-maajoukkueessa upeasti ja kruunasivat esityksensä komeilla maaleilla.

– Ensimmäiseksi maaotteluksi loistava ja ennakkoluuloton esitys molemmilta. He eivät kumarrelleet vastustajia ja auttoivat joukkuekavereita. Oli ilo katsoa, kun he nauttivat pelistä maalienkin muodossa, 10. A-maaottelunsa pelannut Joronen sanoi.

Suomen Euroopan-kiertue tiukoin koronavarotoimenpitein jatkuu seuraavaksi Bulgarian kohtaamisella sunnuntaina.

– On ennen kaikkea etuoikeus ja kunnia edustaa omaa maataan. Kun on näin hyvä porukka kasassa, se on vielä hienompaa. On aina kiva nähdä kaikkia ja tehdä yhdessä töitä unelmien eteen.