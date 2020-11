Uusi huuhkajatähti Marcus Forss osui heti debyytissään – hehkutti V Sportilla: ”Näytimme, mihin Suomi pystyy!”

Forss osui Ranskan verkkoon heti maajoukkuedebyytissään.

Huuhkajat teki sensaatiomaisen tempun keskiviikkoiltana Pariisissa, kun se kaatoi hallitsevan maailmanmestarin Ranskan harjoitusottelussa 2–0.

Suomen avauspuoliajalla syntyneistä maaleista vastasivat 21-vuotiaat maajoukkuedebytantit. Ensin Marcus Forss, ja vain pari minuuttia myöhemmin Onni Valakari.

Forss laukoi 1–0-osuman 28. peliminuutilla heti Suomen ensimmäisestä paikasta. Huuhkajat sai keskialueella pallonriiston, jonka jälkeen Rasmus Karjalainen onnistui tuikkaamaan Forssin puolittaiseen läpiajoon.

Pystyyn kiihdyttänyt Forss sai pidettyä puolustajan takanaan, ja tulitti pallon kylmänviileästi sisään.

– Sain loistavan spurtin ja kosketukset. Näin maalivahdin tulevan vastaan, joten nostin hieman ylemmäs. Viimeistely tuli takaraivosta, maalintekijä kertasi V Sportin haastattelussa ottelun jälkeen.

– Olihan se hieno hetki. Ehkä sitä ei siinä heti tajunnut, kuinka iso asia se oli. Kun pallo meni maaliin, tuntui pieni helpotus, että heti debyytissä onnistuin maalinteossa.

Johtoasemaan päästyään Huuhkajien esitys oli mestarillinen, ja kakkosmiehistöllään pelannut Suomi piti Ranskan loistavasti köysissä.

– Tauolla mietimme, mitä teimme hyvin. Tiesimme, että on vasta puoliaika ja pitää jatkaa samaan malliin. Paransimme mielestäni puolustamista toiselle jaksolle. Emme antaneet oikeastaan kunnon paikkoja. Puolustimme todella hyvin.

– Totta kai jokainen peli jännittää. Mutta kuten jo ennen peliä sanoin, kentälle ei saa mennä pelkäämään. Pitää mennä näyttämään, minkälainen joukkue olemme. Näytimme, mihin Suomi pystyy. Loistava peli meiltä, Forss puhkui iloisena.

Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Brentfordin riveissä pelaava Forss on tehnyt tällä kaudella kovaa jälkeä siitäkin huolimatta, että hän on vasta joukkueensa kakkoshyökkääjä. Vaihtopenkkikin on tullut tutuksi.

– Tuntui tosi hyvältä saada pelata 90 minuuttia. En ole vähään aikaan päässyt sitä pelaamaan, mutta nautin nyt siitä.