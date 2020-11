Huuhkajissa debytoiva maalitykki kävi pitkän juttutuokion Teemu Pukin kanssa: ”Hän toivotti tervetulleeksi”

Maailmanmestari Ranskan kohtaaminen on kunnia, mutta nöyristely ei ole tarpeen.

Keskiviikkona maailmanmestari Ranskan kohtaavassa Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa on kaksi uutta kasvoa. Hyökkääjä Marcus Forssilla ja keskikenttäpelaaja Onni Valakarilla on tulokkaiksi harvinaisen vankka jalkapallotausta.

Laji on molempien sukuvika, sillä Forssin Tero-isä ja isoisä Rainer ovat olleet entisiä pelaajia ja myöhemmin jalkapallovalmentajia. Onnin isä Simo Valakari taas pelasi Suomen maajoukkueen keskikentällä 32 maaottelua ja valmensi Seinäjoen Jalkapallokerhon Suomen mestariksi 2015.

Äskettäin Valakari vanhempi valittiin Veikkausliigassa pronssia ottaneen KuPSin päävalmentajaksi.

– Hyvä hänelle, Onni Valakari tuumailee isänsä uudesta pestistä.

Forss pelaa ammatikseen Englannin liigan toisella sarjaportaalla, mestaruussarjan Brentfordissa. Valakarin osoite on Kyproksen ykkösliigassa seitsemäntenä oleva Pafos, jossa pelaa myös Huuhkajien toppari Paulus Arajuuri.

Turkulaislähtöisellä Forssilla on kokemusta englantilaisesta jalkapalloilusta West Bromwichin junioriakatemiaa myöten. WBA:sta tie vei Sunderlandin kautta Brentfordiin, joka viime kaudella lainasi hyökkääjän kolmannen sarjatason AFC Wimbledoniin.

Forss paukutti 18 ottelussaan Wimbledonille 11 maalia. Se riitti Brentfordille, jonka miehistöön Forss on kuulunut syksystä lähtien. Aloituspaikkaa kokoonpanosta ei ole vielä herunut.

Forssin maalisaldo mestaruussarjassa on vaihtomiehelle kunnioitettava neljä, mutta Brentfordin ykköstykki on ollut kymmenen kertaa osunut englantilaishyökkääjä Ivan Toney.

– Tässä on tosi paljon pelejä tulossa, joten kärkipelaajien järjestys voi vaihtua. Brentfordissa B-joukkueesta nostetaan ykköseen pelaajia, kun valmennusjohto näkee, että he ovat tarpeeksi hyviä, 21-vuotias Forss kuvailee länsilontoolaisen seuran toimintatapoja.

Samalla sarjatasolla pelaavan Norwichin Teemu Pukki on Forssin tavoin tehnyt syyskaudella neljä maalia. Kesän nousukarsintoihin yltänyt Brentford ja Valioliigasta pudonnut Norwich pelasivat lokakuun lopussa sopivasti 1–1-tasapelin.

– Vaihdettiin ottelun jälkeen pelipaidat ja juteltiin puoli tuntia. Teemu toivotti tervetulleeksi maajoukkueeseen, Forss muistelee.

Forssin tavoin 21-vuotias Valakari pelaa Pafoksen joukkueessa toista kauttaan. Lilliputtivaltio Kypros ei ole jalkapallohistoriassaan mainetekoihin yltänyt, mutta viime vuosina sikäläiset seurajoukkueet ovat esiintyneet kansainvälisillä kentillä edukseen.

– Kyproslaiset seurajoukkueet ovat menneet Eurooppa-liigan karsinnoissa pitkälle. Suomessa ei oikein tajuta, kuinka kova sarja Kyproksen liiga on, Valakari kertoo.

Keskiviikon vastustaja Ranska on pelannut 12 maaottelua peräkkäin ilman tappiota. Viimeksi se voitti vajaa kuukausi sitten vieraissa Kansojen liigassa MM-finaaliuusinnan Kroatiaa vastaan 2–1.

– On iso kunnia, että Ranska haluaa pelata meitä vastaan, Forss huomauttaa.

– Kentälle pitää mennä pelaamaan, ei pelkäämään, hän lisää.

Koronaviruspandemia on hankaloitunut Ranskassa tuntuvasti, mikä on aiheuttanut levottomuuksia. Kolme vierasmaaottelua peräjälkeen pelaava Suomen joukkue on sulkeutunut omaan koronakuplaansa, joten kosketus ranskalaiseen arkitodellisuuteen jää ohueksi.

– Omassa kuplassamme olemme, Valakari vahvistaa.

Huuhkajien mukana paljon nähneen tiedotuspäällikkö Timo Waldenin mukaan Pariisissa on epätodellisen autiota.

– Bussimatkalla näki, että aika hiljaista on. Väkeä ei ollut paljon liikkeellä.

Walden ja muu maajoukkue saavat lähes tyhjällä hotellillaan varmasti juuri heille räätälöityä palvelua.

– Hotellissamme taitaa olla 20 kerrosta, ja olemme ainoat asiakkaat, Walden kuvailee.