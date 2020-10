Huuhkajat matkaamassa koronan runtelemaan Pariisiin ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta – tv-sopimus velvoittaa pelaamaan harjoitusottelun

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagranden mukaan Suomen A-maajoukkue on menossa koronan leviämisen kanssa tuskailevaan Ranskaan kolmen viikon päästä.

Suomen A-maajoukkueen on määrä kohdata Ranska Pariisissa 11. marraskuuta eli kolmen viikon päästä. Kyse on harjoitusottelusta.

Pystytäänkö ottelu järjestämään, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande?

– Ei ole vielä lähdetty ennakoimaan. Kaikki järjestelyt on tehty ja tarkoitus on, että Pariisissa vajaan kuukauden päästä pelataan, Casagrande sanoo.

Hänen mukaansa Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) ennakoi tällaisia tilanteita käynnistäessään kilpailutoiminnan uudelleen kesällä.

– Lähtökohtaisesti käytössä oleva protokolla on suunniteltu myös vakavampaan hetkeen.

Syyskuun ja lokakuun maaottelupäivinä on pelattu tyhjillä stadioneilla tai katsojamäärää on rajoitettu. Myös matkustamisessa ja yöpymisessä on ollut käytössä erityisjärjestelyt. Kyse on niin sanotusta kuplasta.

– On varauduttu siihen, että charter-lentojen ja tiukkojen turvatoimien ansiosta pelit pystytään pelaamaan turvallisesti, Casagrande taustoittaa.

Pariisi ei vaikuta kovin turvalliselta paikalta juuri nyt.

– Voi olla, että siellä on suljetut ovet, kun sinne mennään, Casagrande sanoo.

Pariisissa on vielä tuolloin voimassa ulkonaliikkumiskielto klo 22–06, ja ottelun on määrä alkaa klo 21.10. sikäläistä aikaa.

– Viittasin siihen, että silloin ollaan suljetuilla ovilla, Casagrande sanoo.

Vaikka Pariisissa on ulkonaliikkumiskielto, Suomi on siis matkustamassa kaupunkiin?

– Niin olettaisin tällä hetkellä. Varmasti olemme ranskalaisiin lähempänä yhteydessä ja varmasti hekin ovat meihin päin, jos viranomaiset eivät tämän matsin osalta poikkeuslupaa salli.

Uefa teki kesällä turvallisuussuunnitelman, minkä ansiosta seurajoukkueiden eurocupien otteluita pystyttiin pelaamaan ja vielä tarkemmat säädökset ovat koskeneet syksyn maaotteluja ja Kansojen liigan otteluita.

Suunnitelman ansiosta otteluita on pystytty pelaamaan maissa ja paikkakunnilla, joiden koronatilanne on ollut huolestuttava. Lokakuussa Suomi kohtasi harjoitusottelussa vieraskentällä Puolan, ja silloin moni ihmetteli ottelun järkevyyttä.

Ranskan koronatilanne on kääntynyt viime päivinä pahempaan suuntaan, eikä nopeaa muutosta parempaan ole näköpiirissä sikäläisten asiantuntijoiden mukaan.

Casagrande ei tautitilannetta hätkähdä.

– Normaalioloissakin on menty poliisisaattueessa stadionille, ja niin tehdään nytkin.

Mutta kannattaako tällaisissa oloissa lähteä pelaamaan treenimatsia, kun sen jälkeen odottaa kaksi tärkeää Kansojen liigan ottelua?

– Ottelu liittyy Uefan keskitettyyn ottelupakettiin, joka on kokonaisuudessaan myyty broadcastereille, joten lähtökohta on, että ottelut pelataan samalla tärkeysasteella kuin Kansojen liigan ottelut.

Eli suomeksi sanottuna ottelu pitää pelata, koska tv-yhtiöille on luvattu tietty määrä otteluita?

– Ne velvoitteet, jotka meille on asetettu, pyritään hoitamaan niin kauan kuin se on mahdollista.

Koska kyse on isoista rahasummista, Uefalla on ollut mahdollisuus panostaa turvallisuustekijöihin enemmän kuin monilla muilla urheilujärjestöillä.

– Kaikki on pystytty hoitamaan viimeisen päälle. Turvatoimiin on panostettu riittävä summa, jotta ottelut voitaisiin pelata, Casagrande sanoo.

Ranska-ottelun jälkeen Suomen on määrä kohdata vieraissa Bulgaria (15.11.) ja Kansojen liigan päätöspelissä Wales (18.11.).