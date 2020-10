Kommentti: Suomi liitää jalkapallossa voitosta voittoon – Huuhkajien huikean tuloskunnon taustalla kaksi suurta muutosta

Huuhkajien käsittämättömän voittoprosentin taustalla on huiman pelillisen kasvun lisäksi kaksi eurooppalaisessa jalkapalloilussa tapahtunutta suurta muutosta, kirjoittaa Lari Vesander.

Suomalaiset jalkapalloihmiset elävät hämmentäviä aikoja, eikä suurin syy hämmennykseen ole koronapandemia vaan miesten A-maajoukkue. Huuhkajat kulkee voitosta voittoon, eikä sellaiseen ole täällä totuttu.

Erityisen hämmentävää on se, miten nopeasti muutos on tapahtunut. Vuosina 2015 ja 2016 Suomi voitti yhteensä kaksi kilpailullista ottelua. Nyt Huuhkajat saalisti saman määrän voittoja kolmessa päivässä kaatamalla Bulgarian ja Irlannin.

Eikä kyse ole vain yksittäisistä otteluista. Viimeisen reilun kahden vuoden aikana Huuhkajat on pelannut 20 kilpailullista ottelua, toisin sanoen joko EM-karsintaa tai Kansojen liigaa. Se on voittanut niistä 13.

65 on niin järisyttävä voittoprosentti, että siitä olisi ylpeä mikä tahansa jalkapallomaajoukkue. Saati sitten Suomi.

Huuhkajien käsittämättömän voittoprosentin taustalla on kiistatta huimaa pelillistä kasvua. Sen ja historiallisen arvokisapaikan takaa löytyy kuitenkin myös kaksi eurooppalaisessa jalkapalloilussa tapahtunutta suurta muutosta.

Kaksi suurta muutosta

Kun Huuhkajien tuloksia tutkii tarkemmin, huomaa että niiden joukossa ei ole juurikaan todellisia jymypaukkuja. Vieraskentällä Huuhkajien saldo on suorastaan arkinen.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomi on hävinnyt vierasottelunsa Bosniaa, Italiaa, Unkaria, Turkkia ja peräti kahdesti Kreikkaa vastaan. Ennen syyskuun Irlanti-voittoa Dublinissa saattoi sanoa Huuhkajien hävinneen oikeastaan kaikki kilpailulliset vierasottelut, joissa se ei ollut suosikki.

Tämä herättää jatkokysymyksen: Miten ihmeessä Suomi saattoi sekä voittaa Kansojen liigan lohkonsa että varmistaa kisapaikan EM-karsinnoista?

Yksinkertaistava vastaus kuuluu: Koska se on voittanut ne ottelut, jotka sen on pitänytkin voittaa.

Laajempi vastaus vaatii pientä perehtymistä siihen, mitä eurooppalaisessa maajoukkuefutiksessa on tapahtunut reilun puolen vuosikymmenen aikana.

Fredrik Jensen osui Olympiastadionilla jälleen Irlannin verkkoon.­

Muutoksista ensimmäinen oli EM-kisojen laajentaminen 24 joukkueeseen. Tämä muutos oli jättimäinen. Lopputurnauksen joukkuemäärä kasvoi kahdeksalla.

Suomen kaltaisten maiden ulottuvilla olevien kisapaikkojen määrä kasvoi vielä rajummin, sillä Euroopassa on puolen tusinaa maajoukkuetta, jotka selviytyvät käytännössä kaikkiin arvoturnauksiin. Ennen niiltä ja kisojen isäntämaalta jäi jaettavaksi noin kahdeksan paikkaa, mutta yhtäkkiä luku olikin kaksinkertainen.

Tämä muutos oli avainasemassa Huuhkajien EM-kisapaikan saavuttamisessa.

Toinen suuri muutos oli Kansojen liigan perustaminen. Kansojen liiga on edelleen hämärä himmeli, jonka perimmäinen tehtävä on takoa rahaa suurille jalkapallomaille ja varmistaa näiden pääsy arvokisoihin. Samaan aikaan se kuitenkin rakensi olosuhteet, joille Huuhkajien murskaava voittoprosentti perustuu: se loi olosuhteet, jossa joukkueet pelaavat jatkuvasti itsensä tasoisia vastustajia vastaan.

Markku Kanervan Huuhkajat on loistanut näissä olosuhteissa. Tähän syksyyn saakka Huuhkajien menestys on rakentunut pitkälti sen varaan, että se on oppinut pärjäämään heikompiaan ja itsensä tasoisia maita vastaan. Kun pärjääminen on tarkoittanut poikkeuksetta voittamista, se on riittänyt uusissa olosuhteissa jopa arvokisapaikkaan.

Pelillisen kasvun on jatkuttava

Tämän tekstin ei ole tarkoitus ottaa mitään pois Huuhkajien huimista suorituksista. Oman tasoisiaan maita vastaan pärjääminen ei ole helppoa.

EM-kisapaikka ja Kansojen liigan nousu tulivat pitkälti erinomaisilla tuloksilla korkeintaan oman tasoisia vastustajia vastaan. Tänä syksynä vastuksen taso on noussut, mutta niin on Huuhkajienkin. Joukkue on pelannut Kansojen liigan toiseksi korkeimmalla tasolla, eikä ole ollut vastustajien kovenemisesta moksiskaan.

Tästä kovin osoitus oli Irlannin kaataminen Dublinissa, joka oli Markku Kanervan kohta neljä vuotta kestäneen päävalmentajakauden suurin vierasvoitto. Tätä ennen Huuhkajat oli Kanervan alaisuudessa kaatanut vieraissa vain Kosovon, Viron, Armenian ja Liechtensteinin.

Voitot Irlannista ovat osoittaneet Huuhkajien jatkavan kasvamistaan. Se onkin tarpeen, sillä ensi vuoden EM-kisoissa vastus on vielä pykälän tai pari nykyistäkin kovempaa.