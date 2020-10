Suomen maalintekijä Fredrik Jensen vaatimattomana V Sportin haastattelussa – ”Isoin ansio maalissa oli...”

Fredrik Jensenin osuma toi Suomelle voiton Irlannista Kansojen liigassa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue otti keskiviikkona riemukkaan 1–0-voiton Irlannista Kansojen liigassa.

Helsingin olympiastadionilla pelatun ottelun suomalaissankari oli Fredrik Jensen, joka iski ottelun ainoan maalin 67. peliminuutilla.

Hyökkääjä on iskenyt jo kolme maalia syksyn Kansojen liigassa.

Keskiviikkoisesta osumastaan hän jakoi auliisti kiitosta kärkiparilleen Teemu Pukille.

– Hyökkäävänä pelaajana haluaa aina tehdä maaleja. Onneksi nyt sattui osumaan mun kohdalle. Tämä maali tänään... isoin ansio maalissa oli Temen työ sitä ennen. Kyllä se oli isolta osin Temen maali tänään, Fredrik kommentoi ottelun jälkeen V Sport Jalkapallon tv-haastattelussa.

Pukki katkaisi Irlannin maalivahdin Darren Randolphin surkean maalipotkun, ja toimitti pallon rangaistusalueelle. Pallo pomppi lopulta Jensenille, joka suti sen tyhjänä ammottaneeseen rysään.

Jensenin mukaan ottelu oli vaikea.

– Mutta puhuttiin jengin kanssa, että se on hyvän jengin merkki, jos pystyy voittamaan kun pelaa vähän huonommin. Se me ollaan nyt näytetty. Ei nämä kaksi peliä olleet mitään huippusuorituksia, mutta me otettiin näistä kuusi pistettä, Jensen sanoi haastattelussa viitaten sunnuntaiseen Bulgaria-voittoon.

Suomi kohtaa Kansojen liigassa vielä Bulgarian ja Walesin marraskuussa vieraskentällä.

B-divisioonan lohkovoittajat nousevat A-divisioonaan ja pääsevät hakemaan MM-kisapaikkaa ohituskaistan kautta pudotuspeleistä.