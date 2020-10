IS SEURAA

Nyt Irlanti kumoon! Huuhkajat jatkaa taistelua lohkovoitosta – IS seuraa hetki hetkeltä

IS seuraa hetki hetkeltä Suomen ja Irlannin välistä ottelua Kansojen liigan B-divisioonassa.

Huuhkajilla oli sunnuntaina jälleen syytä juhlaan. Robert Taylor (numero 8) on iskenyt ottelun avausmaalin Bulgarian verkkoon. Keskiviikkoiltana Suomi yrittää jatkaa Kansojen liigan voittoputkeaan Irlannin kustannuksella.­

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Kansojen liigan B-divisioonan ottelussa Irlannin. Ottelu Helsingin Olympiastadionilla käynnistyy keskiviikkona kello 19.00.

IS seuraa ottelun tapahtumia hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Lohkon voittaja nousee Kansojen liigan huipulle A-divisioonaan ja sille myös avautuu mahdollisuus päästä MM-kisoihin pudotuspelien kautta. Ennen keskiviikon otteluita Suomi on lohkossa toisena kuudella pisteellä. Kärjessä on Wales seitsemällä pinnalla. Irlannilla on kaksi pistettä, Bulgarialla yksi.