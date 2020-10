Kommentti: Miksi Markku Kanervan Huuhkajat pelaa itsepintaisesti tavalla, joka toimii huonommin kuin toinen?

Markku Kanerva yrittää ratkoa ongelmaa, jota ei näyttäisi edes olevan. Hänellä on siihen hyviä syitä, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin.

Pelaako Suomi Irlantia vastaan kahdella vai kolmella keskuspuolustajalla? Muun muassa tätä Markku Kanerva on viime aikoina miettinyt.­

Ympyrän neliöiminen on klassinen geometrian tehtävä, jossa harpilla ja viivaimella yritetään muodostaa neliö, jonka ala on sama kuin ympyrän.

Jostain syystä tämä antiikin ajan ns. konstruktio-ongelma tulee mieleen, kun katsoo päävalmentaja Markku Kanervan pähkäilyä Suomen A-maajoukkueen kenttäryhmitysten kanssa.

Huuhkajien kenttäryhmitys on herättänyt Mixu Paatelaisen ”joulukuusesta” asti hämmästyttävän paljon keskustelua ja jopa tunteita, mikä sinänsä on hienoa.

Lyhyesti: 4-4-2 on maajoukkueen pelaajille tuttu ja toimiva. Sillä saavutettiin Kansojen liigan lohkovoitto sekä EM-kisapaikkaan tarvitut pisteet. Bulgaria kaatui sunnuntaina tällä tapaa.

3-5-2 tai sen variaatiot eivät ole toimineet yhtä saumattomasti, tai ainakaan Suomi ei ole Irlanti-voittoa lukuun ottamatta napsinut pisteitä vaihtoehtoisella kenttäryhmityksellään.

Miksi Markku Kanerva siis itsepintaisesti päätyy tasaisin väliajoin jälkimmäiseen? Siihen on perustellut syynsä.

Muodostelma vain yksi asia

Sanottakoon ensin, että koko keskustelu 4-4-2:sta ja 3-5-2:sta on monimutkaisen asian rajua yksinkertaistamista. Jopa toissijaista.

Siksi hillitty Kanerva näyttää silmin nähden tympääntyneeltä, kun muodostelma taas nousee puheeksi. Tämä ei tarkoita, etteikö asiasta voi ja pidä puhua.

Joona Toivio ja Paulus Arajuuri ovat vakuuttaneet toppariparina.­

Se, pelaako Suomi kahdella vai kolmella keskuspuolustajalla on vain yksi osa pelisuunnitelmaa. Joukkue saattaa ryhmittyä hyökätessä eri tavalla kuin puolustettaessa. Entä miten se avaa peliä, miten keskikenttä asettuu avausvaiheessa, miten prässätään, miten lähdetään suunnanmuutoksiin ja miten niitä otetaan vastaan?

Lisäksi koko muodostelma voi olla epäkesko eli toisen laidan pelaaminen on suunniteltu eri tavalla kuin toisen.

Kaikki tämä tehdään aina suhteessa vastustajaan, eikä siinä ole mitään maata mullistavaa. Käytännössä kaikki Veikkausliigan seurat varioivat muodostelmiaan, miksi ei siis maajoukkue?

Variaatioita tarvitaan

Kansojen liigan lohkonsa voittaneen Suomen valmennusjohto kokoontui Vantaalle lentokenttähotelliin yöksi ennen lähtöä EM-karsintaotteluun, joka käytiin Italiaa vastaan Udinessa maaliskuussa 2019.

Siellä lyötiin lukkoon ajatus, että Kanervan ryhmä kokeilisi pysäyttää Italian kolmen topparilinjalla. Myöhemmin samaa käytettiin Italiaa vastaan Tampereella sekä Bosniassa. Tulos: kolme tappiota.

Osa pelaajista antoi ymmärtää, etteivät he haluaisi pelata näin. Tämä tuntui yllättävältä, koska Kanerva on yleensä osannut myydä ajatuksensa. Soraääniä ei ole enää kuulunut. Vierasvoitto Irlannista kolmen topparilinjalla auttoi.

Tiettyjä joukkueita vastaan 3-5-2 on perusteltu valinta. Yksinkertaistettu nyrkkisääntö on, että Suomi ryhmittyy niin ennakkoon parempia vastaan. Ensi kesän EM-kisoissa vastassa on pelkästään ennakkoon parempia maita.

Tässä yksi esimerkki kolmen topparin eduista: Italia ja monet muut maat hyökkäävät usein niin, että laituri kaventaa keskelle ja laitapuolustaja nousee voimakkaasti ylös. Puolustuslinjan edessä olevista väleistä tiloja etsii jopa viisi pelaajaa.

Siitä syntyy 4-4-2:ssa ongelmia, etenkin laitojen puolustamiseen. Suomella ei ole liikaa hyviä laitapuolustajia, mutta toppareiksi riittää enemmän tarjontaa.

3-5-2 muotoutuu puolestaan helposti viiden puolustuslinjaksi, jolloin pelaaja pystyy puolustamaan luonnollisemmin eteenpäin. Se on helpompaa kuin kurkkia keskikentältä selustaan.

Kanervan ongelma on, ettei kolmen topparin pelaaminen ole vielä ottanut toimiakseen.

Ympyrän neliöiminen todistettiin mahdottomaksi 1800-luvun lopulla. Myöhemmin keksittiin, että ympyrän voi kuitenkin paloitella neliöksi. Ehkä Kanervakin löytää vielä vastauksen.