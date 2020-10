Teemu Pukki vai Joel Pohjanpalo vaihtopenkille? ”Supervaihtomies” murtautumassa Huuhkajien avauskokoonpanoon

Fredrik Jensenin hyvät otteet pakottavat Markku Kanervan pohtimaan hyökkääjävalintojaan.

Fredrik Jensen on Suomen supervaihtomies, mutta pitäisikö hänen mahtua avaukseen?­

Saksan Bundesliigassa Augsburgissa pelaava Fredrik Jensen on niin kovassa iskussa maajoukkueessa, että hän haastaa jo itsestään selvänä pidetyn kärkiparin Teemu Pukki–Joel Pohjanpalo aseman Huuhkajien hyökkäyksessä.

Jensen, 23, on pelannut Suomen A-maajoukkueessa yhteensä 569 minuuttia, joissa on osunut kuusi kertaa. Lisäksi hän on alustanut kaksi maalia. Osumatehot 0,95 maalia pelattua 90-minuuttista kohtaan puhuvat puolestaan.

Jensen on ollut supervaihtomiehen roolissa, sillä hän iski maalin Kansojen liigassa Irlantia vastaan vain 25 sekunnissa. Sunnuntaina Bulgariaa vastaan aikaa osumiseen ”tuhrautui” pari minuuttia.

IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki, eikö noilla tehoilla pitäisi lunastaa paikka avauskokoonpanoon?

– Riippuu siitä, miten Suomi pelaa. Jensen pystyy pelaamaan roolia kärjen alapuolella. Hän pystyy puolustamaan vastustajan pohjapelaajan pois, mutta on myös hyökkäysvoittoinen pelaaja. Jensen on eri tyyppinen pelaaja kuin Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo, hän voi jotain vastustajaa vastaan istua paremmin toiseksi pelaajaksi kärkeen.

Jos puhutaan pelkästään hyökkääjien vireestä, voisiko Jensen jo syrjäyttää Pohjanpalon tai Pukin?

– Ainakin hän on laittanut asian valmentajalle pohdittavaksi. Ei Markku Kanerva voi jättää häntä huomioimatta avausta valitessaan. Nyt esimerkiksi Irlantia vastaan Jensenin olisi järkevää aloittaa Pukin kanssa. Pohjanpalo avasi Puolaa ja Bulgariaa vastaan. Tässä mennään nyt parin päivän palautuksilla, joten rasituksen jaon kannalta se olisi viisasta.

Mitä erilaista Jensen tuo hyökkäykseen?

– Pukki ja Pohjanpalo ovat selkeämpiä hyökkääjiä. Jensen pystyy pelaamaan Pukin alapuolella paremmin. Hän olisi omimmillaan tästä kolmikosta siinä, kun kärjet pelaavat peräkkäin.

Voisiko tämä koko kolmikko olla samaan aikaan Suomen avauksessa?

– Sitten pitäisi muokata ryhmitystä, mutta on sekin yksi vaihtoehto. Jos pelataan kolmella topparilla, wing backeilla ja kahdella pohjapelaajalla. Sitten jäisi kahden kärjen taakse rooli kymppipaikalla. Tällainen ryhmitys riippuu tietenkin vastustajasta. Niin hyvä Suomi ei ole, ettei tätä pidä ottaa huomioon.

Teemu Pukki pelasi vielä viime vuonna elämänsä jalkapalloa. Nyt maaleja ei ole juuri tullut, eikä hänen liikkeensä ole terävimmillään. Oletko huolissasi Pukista?

– Eihän siinä Pukin pitkässä tulikuumassa vaiheessa ollut mitään järkeä. Jos hän pelaisi aina samalla tasolla, hän olisi paljon isommassa seurassa. Pukki tekee aina valtavasti töitä ja pelaa joukkueelle. Hän on päivänselvä valinta avaukseen, vaikka ei ole tulikuuma. Pukki on mielestäni yhä selkeä ykköshyökkääjämme.