Huuhkajat-tuomio: Suomi on oppinut, miten möröt pidetään poissa – yksi sälli on ihmeellinen ja tämä juttu meni nyt täysin nappiin

Ilta-Sanomien raati ruotii Huuhkajien riemukasta voittoa Bulgariasta.

Ilta-Sanomien raati perkaa miesten jalkapallomaajoukkueen ottelun, joka päättyi Suomen 2–0-kotivoittoon Bulgariasta.

Raadissa ovat Saku-Pekka Sundelin, Janne Kosunen ja Marko Rajamäki.

Sundelin:

Puheenaihe: Suomi pelasi Puola-romahduksen jälkeen Bulgariaa vastaan lähes parhaillaan sekä tutulla ja turvallisella 4–4–2-pelijärjestelmällä. Bulgaria on perinteikäs futismaa, joka on todella alamaissa juuri nyt. Jotain nykyisestä Suomesta kertoo se, että tällainen vastustaja kaatuu perusesityksellä sen enempää venymättä.

Punainen kortti: Puoliaikojen alut. Tästäkin tosin vain keltainen kortti. Suomi ja koko ottelu lämpenivät todella hitaasti. Bulgaria näytti ensimmäisen vartin paljon terävämmältä. Toisella puoliajalla Bulgarian hallitessa taas alkua Robert Taylor päätti hienon hyökkäyksen, ja eikä sen jälkeen ottelun voittajasta ollut enää epäselvyyttä.

Tähti: Tekisi mieli vaihtelun vuoksi nimetä joku muu, mutta Glen Kamara on kaikki kaikessa Suomen keskikentällä sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan. Liikkeessä ja pallokosketuksessa on poikkeuksellista eleganssia. Lopussa Kamara teki pitkän juoksun liukuen pallon kulmaksi ja sai ansaitut kiitokset puolustajilta.

Päivän tyyli: Melko tyhjän stadionin hyvä puoli on, että kuuli, miten Tim Sparv ohjasi joukkuettaan. Se ei jättänyt epäselväksi, kuka on ryhmän johtohahmo. Vammat, ikä ja kulmikas liike saavat monet esittämään kysymyksiä Sparvin merkityksestä, mutta ei siitä taaskaan jäänyt epäilyjä. Erinomainen 90-minuuttinen.

Ilmiö: Laitapelaajat, niitä Suomella toden totta on. Viime otteluissa edukseen esiintynyt Taylor iski voittomaalin, eikä Ilmari Niskanenkaan pelannut hassumpaa avauspuoliaikaa. Lisäksi Robin Lod ja Lassi Lappalainen puuttuivat. Pyry Soirillakin on tapana onnistua maajoukkueessa, vaikka seuratasolla on vaikeampaa.

Kosunen

Puheenaihe: Suomi pelasi ensimmäistä kertaa kotiyleisönsä edessä sitten viime marraskuisen EM-kisoihin selviytymisen. Tunnelma Stadikalla nousi hyväksi, vaikka koronavirusrajoitusten takia yleisöä pääsi paikalle normaalia vähemmän. Suomi jatkoi siitä, mihin viime vuonna faniensa edessä jäi: voitto kotiin!

Punainen kortti: Wanhat möröt ja painajaiset, pysykääkin poissa. Suomi voitti eilen Bulgarian A-tasolla ensimmäistä kertaa koskaan. Edellisessä ottelussa Suomi otti historiansa ensimmäisen voiton Irlannista. Kruununa oli tietysti viimevuotinen selviytyminen EM-kisoihin ensimmäistä kertaa. Eteenpäin on menty. Fakta.

Tähti: Fredrik Jensen. Ihme sälli, pikatulittaja. Supervaihtomies. Augsburgin hyökkääjä ehti olla kentällä vain pari minuuttia ennen kuin pallo oli verkossa. Vastaava sisääntulo nähtiin edellisessä ottelussa Irlannissa. Viime EM-karsinnoissa Jensen profiloitui Armenian-kaatajaksi, mutta armoa ei löydy muillekaan.

Päivän tyyli: Kuuluttaja Karri Kupari on tuttu ja turvallinen, eleetön, tyylikäs ja ajaton. Jo erottamaton osa Huuhkajien kotimatseja. Kupari on niin hyvä, että olisi sopinut myös tv-sarjaan Safiiri ja Teräs (1979–1982), jossa Joanna Lumleyn ja David McCallumin tähdittämien nimikkosankarien lisäksi nähtiin vain Hopea ja Lyijy.

Ilmiö: Maskeja käytettiin katsomoissa ohjeiden mukaisesti, eikä ainakaan läheltä kuulunut nurinaa. Vanhan ajan maalaisjärki ryyditettynä pakolla toimi ottelutapahtumassa paremmin kuin näkee arjessa yleisesti toimittavan. Maskit eivät ole yhden päivän ilmiö, mutta eivät ne silmiä peitä: Huuhkajien voitto oli ilo nähdä.

Fredrik Jensen sai kiitosta.­

Rajamäki

Puheenaihe: Pelataanko 4–4–2 ryhmityksellä vai mennäänkö kolmella topparilla? Tärkeämpää on arvioida valitun pelisuunnitelman toimivuus. Päävalmentaja Markku Kanervan aikakaudella on lähes aina valittu oikea lähestyminen kuhunkin peliin, niin nytkin. Etenkin oikean laidan suunnanmuutoshyökkäykset olivat vaarallisia.

Punainen kortti: Bulgarian joukkue. Joukkue oli haastavassa tilanteessa jo Helsinkiin saapuessaan. Se oli juuri hävinnyt 1–3 Unkarille ja menettänyt mahdollisuuden 2021 EM-kisoihin. Bulgaria on kaukana Hristo Stoitshkovin aikakauden menestyksestä.

Tähti: Robert Taylor. JJK:n kasvatti on tullut Huuhkajiin hyvin mukaan. Monipuolinen ja erinomaisella laukauksella varustettu pelaaja pystyy pelaamaan useampaakin roolia. Viimeaikaisten näyttöjen perusteella Kanervan on vaikea olla valitsematta Tayloria avaukseen.

Päivän tyyli: Kasvomaskit. Säännöt olivat selkeät ja paikalla olleet katsojat noudattivat niitä tunnollisesti. Hyvä niin. Tämä olkoon myös työnäyte siitä, että urheilutapahtumiin voidaan ottaa rajoitettu määrä katsojia jopa tässä haastavassa tilanteessa, jos tapahtuma on järjestetty hyvin.

Ilmiö: Tunnelma stadionilla. Huuhkajien peli Helsingin olympiastadionilla ja Pohjoiskaarteessa oli vihdoinkin kannattajia. Jalkapallossa kannattajilla on tärkeä rooli. Kannattajien laulu, reagointi pelitapahtumiin ja mukana eläminen on oleellinen osa ottelutapahtumaa. Toivottavasti saamme pian stadionit jälleen täyteen.