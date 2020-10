Tästä Huuhkajat pelaa sunnuntaina Olympiastadionilla – viisi tärkeää pointtia Suomen ja Bulgarian kohtaamiseen

Oi Suomi on niin vihainen.

Huuhkajien tiivis ottelutahti jatkuu kotipelillä Bulgariaa vastaan. Ilta-Sanomat nostaa esille ottelun tärkeimmät tiedot ja puheenaiheet.

Perustiedot

Ottelu: Suomi–Bulgaria alkaa sunnuntaina kello 19.00.

Televisio: Jim ja V Sport Jalkapallo näyttävät suorana. Ennakkostudio kello 18.00 alkaen.

Pelipaikka: Helsingin Olympiastadion. Yleisöä otetaan paikalle koronavirusrajoitusten takia enintään 8 000. Stadikalle saapuvilla katsojilla on maskipakko, joka perustuu järjestäjän ennakkoilmoitukseen.

Erotuomari: Erik Lambrechts (BEL).

Tästä pelataan: Kansojen liigan B-divisioonan ottelu. Lohkon voittaja nousee huipulle A-divisioonaan ja sille myös avautuu mahdollisuus MM-kisoihin pudotuspelien kautta.

Kahden kierroksen jälkeen Wales johtaa lohkoa (6 p.), Suomi on kakkosena (3 p.) ennen Irlantia (1 p.) ja Bulgariaa (1 p.). Lohkojumbo putoaa C-divisioonaan, josta Suomi nousi 2018.

Se aito ja oikea ”Bubi”-huuhkaja vuonna 2007.­

MM-kisoihin järjestetään myös omat varsinaiset karsintansa, mutta Kansojen liiga tarjoaa vaihtoehtoisen reitin kisoihin.

1. Historia: Suomi ja Bulgaria ovat pelanneet vastakkain aikaisemmin kahdeksan kertaa. Bulgaria on voittanut otteluista seitsemän ja kerran on pelattu tasan. Suomi pystyi noissa otteluissa maalintekoon vain kolmesti: Sauli Pietiläinen 1961, Marko Myyry 1988 ja Jari Litmanen 2008.

Voitotonta tilastoa on turha pelätä. Suomi voitti Kansojen liigassa viimeksi Irlannin, jota se ei ollut koskaan aikaisemmin voittanut.

Näissä tunnelmissa Helsinkiin. Bulgarian Plamen Ilievien ilme tappion hetkillä kertoo kaiken.­

2. Lannistuneet vieraat

Suomi pelaa suosikkina. Bulgaria menetti torstaina toiveensa päästä ensi kesän EM-kisoihin, kun se hävisi kotonaan Unkarille 1–3. Pettymys on niin kova, ettei joukkue esiinny Stadikalla parhaassa vireessään. Ykkösmiehistön henkinen ja fyysinen palautuminen ovat koetuksella.

Suomi on jo lunastanut EM-kisapaikkansa. Se mureni Puolan vieraana keskiviikkona maaottelussa maalein 1–5, mutta päävalmentaja Markku Kanerva lepuutti ottelussa suurinta osaa avainpelaajistaan.

Päävalmentaja Markku Kanerva luottaa Bulgariaa vastaan tuttuihin ykkösnimiinsä.­

Ruma tappio tuli Suomen onneksi ns. tavallisessa maaottelussa, eli tappio ei tarkoittanut mitään sarjapisteiden tai kisapaikan kannalta.

Tappio kolautti vain itsetuntoa, ja Bulgariaa vastaan kentällä nähdäänkin todella taistelutahtoinen kotijoukkue, johon palaa liuta tuttuja vakiopelaajia.

3. Seuraa heitä

Glen Kamara meni Puolaa vastaan kentälle vaihdosta ja näytti jälleen kovaa tasoaan. Glasgow Rangersin keskikenttäpelaajan monipuolisuus on tärkeässä roolissa myös Bulgariaa vastaan.

Glen Kamara (kesk.) on noussut todella tärkeäksi lenkiksi Suomen keskikentällä.­

Teemu Pukin tilanne sen sijaan vaikuttaa hankalammalta. Hyökkääjä on kärsinyt jalassa olevasta tulehduksesta. Hän pelasi viime viikonloppuna Norwichissa jalka puudutettuna, ja oli sivussa Puola-maaottelusta.

Pukki tarvittaessa puudutetaan pelikuntoon, eikä ihme: hän on tehnyt Suomen 22 viime karsintamaalista 13 (Kansojen liiga ja EM-karsinnat).

4. Paluu perusasioihin

Päävalmentaja Kanervan pelijärjestelmästä riittää keskustelua. Suomi on pelannut viime aikoina kolmen topparin systeemillä. Joukkue ei romahtanut Puolassa systeemiinsä vaan pelaajien nukahduksiin ja huonoihin suorituksiin eri tilanteissa.

Suomen ykköstopparit Paulus Arajuuri (vas.) ja Joona Toivio.­

Nyt palataan Kanervan aikakaudelta tuttuihin perusasioihin: puolustus kuntoon ja kenttätasapaino kohdilleen.

Viime menestysvuosilta tuttu peruskivi palannee, eli Lukas Hradecky pelaa maalilla ja toppariparina nähdään ykkösnimet Paulus Arajuuri–Joona Toivio.

Puolustus saa tukea keskikentän pohjalta Tim Sparvilta, jonka työ hyödyttää myös Kamaran pelaamista.

Lukas Hradecky palaa Suomen maalille.­

5. Poissaolot

Keskikentän laidoilta puuttuvat ykkösvaihtoehdot, kun Robin Lod tahkoaa MLS:ää ja Lassi Lappalainen on loukkaantunut. Etenkin Lodin poissaolo on isku, koska hän kuuluu Huuhkajien top5-pelaajiin, ja hänen yhteispelinsä Pukin on toiminut mainiosti.

Keskikenttämies Thomas Lam on loukkaantunut.

Hyökkääjä Jasse Tuominen on sivussa polvivamman takia useita kuukausia, eikä välttämättä toivu ensi kesän EM-kisoihinkaan mennessä.

Laitapelaajien poissaolot voivat avata Robert Taylorille paikan laidalle. Taylor onnistui erinomaisesti syyskuussa Irlanti-voitossa – silloin tosin keskustassa.

Myös Ilmari Niskanen on tyrkyllä laidalle. Hän pääsi Puolaa vastaan kentälle vaihdosta ja onnistui maalinteossa.

Bulgarian päävalmentaja Georgi Dermendzhiev kerää kasaan sen miehistön, joka parhaiten motivoituu jättipettymyksen jälkeen. Viikon pääpaukut oli lyöty torstain Unkari-otteluun.