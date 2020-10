Huuhkajien peliin ei pääse ilman maskia – ja siihen on selvä syy: näin käy, jos otat maskin pois kesken pelin

Palloliiton tapahtumatoiminnon päällikkö Kalle Marttinen perustelee Huuhkajien kotipelien maskipakkoa.

Palloliitto kertoi jalkapallofaneille ilouutisen lokakuun alussa. Huuhkajien tuleviin kotiotteluihin Bulgariaa ja Irlantia vastaan saa päästää rajoitetun määrän katsojia. Olympiastadionille saa tulla 8 000 katsojaa kumpaankin peliin.

Otteluun pääsemisen edellytys on lipun ostamisen lisäksi kasvomaski. Maskipakko on herättänyt kysymyksiä siitä, saako moista velvoitetta asettaa katsojalle. Palloliiton tapahtumatoiminnon päällikön Kalle Marttisen mukaan ilman maskipakkoa ei olisi ollut mahdollisuutta päästää kotipeliin yleisöä alun alkaenkaan.

– Pohdimme, teemmekö suosituksen maskista vai velvoitetaanko siihen. (Euroopan jalkapalloliitto) Uefan määräyksissä tuli selkeä linjaus siitä, että peleihin ei saa päästää yleisöä, jos heitä ei velvoiteta pitämään kasvomaskeja, Marttinen kertoo Ilta-Sanomille.

Maskin käytön velvoittaminen on Marttisen mukaan Suomessa mahdollista. Hän viittaa mm. siviilioikeuden emeritusprofessorin Heikki Halilan lausuntoihin.

Halila sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa lokakuun alussa, että velvoite on mahdollista tehdä, kunhan se on etukäteen tiedossa asiakkailla.

– Kyseessä on sopimussuhde kilpailunjärjestäjän, joka hallinnoi areenaa, ja katsojan välillä. Sopimusvelvoitteiden on oltava tiedossa etukäteen. Tässä riittää informoiminen tiedotusvälineissä, Halila sanoi HS:lle.

Marttisen mukaan jokainen lipun netistä ostanut joutui lipun oston yhteydessä rastittamaan ruudun, jonka rastittamalla hyväksyy tapahtuman säännöt ja maskipakon. Hän katsoo, että Halilan alleviivaama informointivelvoite on täytetty.

– Rastituksen lisäksi nettilippua ostaessa tarjolla on myös linkki tapahtumaohjeistukseen. Lisäksi olemme puhuneet asiasta tiedotusvälineissä ja omissa tiedotuskanavissamme. Tilanne on se, että jokaisen, joka on lipun peliin ostanut, pitäisi olla nähnyt tämä velvoite, Marttinen taustoittaa.

Ilman maskia paikalle saapuvat käännytetään portilla. Jos katsoja ottaa maskinsa pois katsomoon päästyään eikä laita sitä takaisin, turvahenkilökunta käy huomauttamassa asiasta ja pyytää laittamaan maskin takaisin kasvoilleen.

Pohjoiskaarre on tottunut juhlimaan riehakkaasti ja läheisissä tunnelmissa. Olympiastadionilla lokakuussa pitää olla maltillisempi.­

– Myös toisella kerralla käydään vielä huomauttamassa. Aivan ääritapauksessa katsoja voidaan poistaa paikalta, mutta toivomme, että siihen ei tarvitse mennä. Kynnys on korkea, mutta mahdollisuus on olemassa.

Marttinen kertoo, että Palloliitolla on stadionilla pieni määrä korvaavia maskeja, jos jonkun katsojan maski menee rikki.

Palloliitto päätyi 8 000 katsojan määrään sen perusteella, miten Olympiastadion oli mahdollista lohkoa ja eritellä katsojille turvalliseksi. Määrä ja katsojien jakautuminen helpottavat myös porrastettua poistumista tapahtumasta.

Oma haasteensa voi olla kannattajaryhmä SMJK:n Pohjoiskaarre. Esimerkiksi Veikkausliigan otteluissa on satunnaisesti nähty suurempia kannattajaryhmiä, jotka eivät ole noudattaneet turvaetäisyyksiä, vaan menoa ja meininkiä on pidetty yllä koronaa edeltävän ajan läheisissä tunnelmissa.

Marttinen kertoo, että Palloliitto on pitänyt yhteyttä SMJK:hon, joka otti maskipakon hyvillä mielin vastaan. Hän uskoo, että kannattajat ottavat turvallisuusasiat vastuullisesti.

– Olemme tuoneet asian esille palavereissa SMJK:n kanssa. Vastuullisen toiminnan ohjeita jaetaan myös heidän omissa tiedotuskanavissaan. Luotamme siihen, että SMJK on täynnä fiksua väkeä, joka osaa toimia vastuullisesti. Tarvittaessa huomautamme kuulutuksin tai turvahenkilökunnan osalta. Positiivista on, että he näkivät maskipakon hyvänä asiana. Yhteistyö on tässä avain.

Marttinen jakaa samassa yhteydessä kiitosta HJK:lle ja sen kannattajille heidän toiminnastaan Suomen cupin finaalissa. Paikalla oli suuri määrä kannattajia, mutta Marttisen mukaan he huolehtivat katsomossa etäisyyksistä esimerkillisesti.

– Täytyy nostaa hattua. HJK kävi pitkiä keskusteluja fanien kanssa ja painotti asian tärkeyttä. Kannattajat jakaantuivat sektoriinsa erittäin hyvin. Kaikkiaan he hoitivat asian itse erinomaisesti.