Huuhkajien Niko Hämäläinen on nähnyt karun todellisuuden USA:ssa – äiti kertoi jo lapsuudessa, kuinka toimia jos poliisit pysäyttävät

Asioiden on muututtava, sanoo Huuhkajien Niko Hämäläinen ja kertoo, millaista on elää mustana miehenä USA:ssa.

Suomen jalkapallomaajoukkue sai ilouutisen viime viikolla. Nicholas Hämäläisen nimi löytyi valmentaja Markku Kanervan nimeämästä pelaajaryhmästä, joka kohtaa Kansojen liigassa Irlannin ja Walesin.

Niko on tuttu mies suomalaisille futisfaneille poikamaajoukkueista, mutta hän yllätti monet – myös Palloliitossa – kun hän hyväksyi kutsun synnyinmaansa USA:n alle 23-vuotiaiden maajoukkueeseen lähes päivälleen vuosi sitten.

Hämäläinen, 23, löi läpi viime kaudella Skotlannin pääsarjassa Kilmarnockissa. Vasen puolustaja päätti lopulta valita Huuhkajat.

Valinta ilahdutti perhepiirissä ainakin hänen isänsä Timon. Timo Hämäläinen pelasi KuPSissa ja Kopareissa 1970- ja 80-luvuilla ennen kuin muutti Floridaan 1983. Niko Hämäläisen äiti Robin on amerikkalainen, ja nuori mies on kasvanut Yhdysvalloissa.

Suomea hän puhuu vain joitain sanoja.

Hämäläisellä on suomalainen nimi, mutta hän kasvoi mustana miehenä Yhdysvalloissa. Siihen arkitodellisuuteen todella harvalla suomalaisella on kosketuspintaa.

– Olen nähnyt, miten poliisit kohtelevat mustia Amerikassa. Synnyin ja kasvoin näiden asioiden ympäröimänä.

Amerikkalaisen kulttuurin ja rotujen välinen risteys on hänellekin tuttu. West Palm Beachissa Floridassa ei päässyt arkirealismia karkuun.

– Kun olin 12, äitini joutui puhumaan minulle ensimmäisen kerran siitä, miten tulee toimia, jos poliisi pysäyttää. Jos tilannetta ei hoida oikein, sillä voi olla tappavat seuraukset. Olin 12-vuotias. Se on ihan hullua. Niin ei todellakaan pitäisi olla, että tuon ikäisenä joutuu keskustelemaan näistä asioista. Se vain on väärin, Hämäläinen sanoo painokkaasti.

Hämäläinen kertoo olevansa sydämistynyt siitä, mihin suuntaan maa on viime vuosina mennyt.

– Tätä menoa on jatkunut nyt ainakin nelisenkymmentä vuotta. Asioiden on muututtava. Nyt se tapa, jolla meitä kohdellaan tallentuu enemmän ja enemmän videoille, joten totuus on ihmisten nähtävissä, Hämäläinen painottaa.

Urheilijat ovat ottaneet entistä aktiivisemman roolin Yhdysvalloissa rotujen välisen epätasa-arvon esille nostamisessa. Hämäläinen kertoo, että hän ei halua tehdä Suomen paidassa mitään väkisin.

– Asiat pitää sopia yhdessä. En halua painostaa ketään mihinkään toimiin. Jos aloittaisin pelin, niin varmaankin polvistuisin ennen ottelun alkua. Haluan nostaa ihmisten tietoisuutta siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tuen käynnissä olevaa liikettä ja haluan auttaa asioiden muuttamisessa.

– Joku voi sitten kysyä, että miksi polvistun. Kenties sen seurauksena hän perehtyy asioihin ja ymmärtäisi.

Niko Hämäläinen Pikkuhuuhkajien paidassa 2015.­

Hämäläinen pyrkii vaikuttamaan myös vaaliuurnalla. Hän kertoo jo äänestäneensä muun muassa taannoin Floridan osavaltiossa paikallisissa vaaleissa. Hän aikoo myös äänestää presidentinvaaleissa postitse.

Äiti tuo postitettavan vaalilipukkeen mukanaan, kun hän vierailee Floridasta poikansa luona Lontoossa. Niko Hämäläinen on kirjoilla äänestäjänä Floridassa, vaalien kannalta kriittisessä vaa’ankieliosavaltiossa.

Maajoukkuevalintaan poliittiset asiat eivät vaikuttaneet.

Nyt tavoitteena on paikan vakiinnuttaminen Kanervan ryhmässä. Vasen laitapuolustaja kisaa lähtökohtaisesti Jere Urosen kanssa vastuusta.

Myös Hämäläisen ensi kauden seurajoukkuekuviot kiinnostavat. Lainapesti Kilmarnockissa oli jymymenestys, ja Hämäläinen yrittää sen siivittämänä nyt Championshipissä pelaavan QPR:n avauksen mieheksi. Kautta edeltävissä harjoituspeleissä on tullut vastuuta vaihtopenkin kautta.

Tuleva viikko näyttää, saako Hämäläinen antaa näyttöjä myös ensi vuoden EM-kisoja varten.