Huuhkajien ja Helmarien uusi pelipaita herättää mielipiteitä: katso video sekä kuvat ja anna oma mielipiteesi!

Palloliitto lanseerasi tiistaina A-maajoukkueiden uudet pelipaidat.

Miesten ja naisten jalkapallon A-maajoukkueiden uudet pelipaidat julkaistiin tiistaina.

Uudet pelipaidat nähdään ensimmäistä kertaa Huuhkajien päällä torstaina 3. syyskuuta pelattavassa Nations Leaguen ottelussa Walesia vastaan. Huuhkajat pelaavat julkaistuilla peliasuilla myös EM-lopputurnauksessa kesällä 2021.

Alla olevalla pelipaitojen lanseerausvideolla esiintyvät muun muassa Huuhkajien kapteeni Tim Sparv, Helmarien Eveliina Summanen sekä huoltajalegenda Gunnar Yliharju.

Uuden kotipelipaidan design pohjautuu Suomen lippuun, Palloliiton tiedotteessa kerrotaan. Valkoisella pohjalla kulkee pitkittäin ja poikittain symbolinen risti sinisen eri sävyissä. Paitaa koristaa kultareunuksinen Suomi-logo.

Niskaosan sisäpuolelle on sinivalkoisella värityksellä painettu Sisu-teksti, joka Palloliiton mukaan kuvastaa maajoukkueiden ja koko Suomen periksi antamattomuutta.

Uusi paita sekä yllä näkyvä lanseerausvideo ovat saaneet sosiaalisessa mediassa runsaasti ihailua.

– Vaikka värilasit ehkä onkin päässä, niin onhan tää nyt aivan helvetin upee paita! Ja mikä tunnelma videossa! hehkuttaa eräs Twitter-käyttäjä.

Tylympiäkin mielipiteitä löytyy. Mielipiteitä vaikuttaa jakavan etenkin ristikuvion liukuväritys.

– En silti syty kummastakaan, tuo risti itsessään vähän kyseenalainen, mutta voisi edes olla sininen. Vieraspaita taas ei mun mielestä näytä pelipaidalta ollenkaan, tylyttää yksi Huuhkajien Twitter-seuraaja.

Helmarien Eveliina Summanen uudessa kotipelipaidassa ja Huuhkajien Joel Pohjanpalo uudessa vieraspeliasussa.­

Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo, että uusien pelipaitojen suunnittelu aloitettiin jo kesällä 2018. Hän on kuitenkin tyytyväinen ajoitukseen.

– On hyvä, että ensimmäisten miesten arvokisojen kunniaksi paita uudistui vahvasti, eikä vain kosmeettisesti, Varis kommentoi Ilta-Sanomille.

Varis sanoo, että paitojen julkaisun jälkeen muutaman tunnin perusteella palaute on ollut pääosin positiivista.

– Design on sellainen asia, että ei ikinä tule vain kiittävää palautetta. Mutta pääasiassa on tullut posia ja fanipaitojen verkkomyynti on lähtenyt kivasti liikkeelle. Lisäksi on hienoa, millaista palautetta olemme saaneet lanseerausvideosta, Varis iloitsee.

Varis myös uskoo, että paidat erottuvat mainiosti muiden maajoukkueiden kuoseista, vaikka Twitterissä vieraspaitaa vertailtiinkin jopa Viron lippuun.

– Täytyy sanoa, että Viro ei tule itselleni tuosta mieleen. Jotain samankaltaisuutta paidassa on Ranskan maajoukkueen aikanaan käyttämien paitojen kanssa, mutta onhan siinä toki selkeitä erojakin.

Kerro mielipiteesi Helmarien ja Huuhkajien uudesta pelipaidasta alla olevassa äänestyksessä! Voit myös kommentoida paitoja jutun kommenttikenttään.