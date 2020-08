Huuhkajien kapteeni Tim Sparv siirtyi uuteen osoitteeseen – näin hän perustelee ratkaisuaan

Tim Sparv ja Huuhkajat liitelivät uudelle Olympiastadionille. Sparv, 33, saapui Helsinkiin Kreikasta otettuaan juuri ensiaskeleet uudessa seurassaan.

Tim Sparv on Suomen maajoukkueen kapteeni.­

Kun Huuhkajat pelasi viimeksi Olympiastadionilla syksyllä 2015, ruotsalaisfloppi Hans Backe ei ollut vielä edes aloittanut maajoukkueen päävalmentajana.

Nyt maajoukkue palasi pyhättöönsä arvokisajoukkueena, joka päävalmentaja Markku Kanervan johdolla nousi synkkyydestä ja teki viime syksynä suomalaista urheiluhistoriaa.

Kuten tiedetään, EM-kisapaikan ratkaisseen Liechtenstein-ottelun jälkeenkin on tapahtunut paljon. Viime marraskuussa covid-19:stä ei ollut kuullut vielä kukaan. Se sekoitti maailman ja siinä sivussa jalkapalloilijoiden arjen. Kesän EM-kisat siirtyivät ensi vuoteen, ja torstaina Suomi pelaa Walesia vastaan ilman katsojia.

Huuhkajien kapteeni Tim Sparvin, 33, kesä on sekin ollut muutoksen aikaa. Hänen siirtonsa Kreikan pääsarjan AEL Larissaan julkistettiin viime keskiviikkona.

– Tässä vaiheessa uraa se oli minulle sopiva ratkaisu. Hain uutta toimintakulttuuria ja uusia kokemuksia. Ensimmäisen viikon perusteella saan haluamani, Sparv kertoi hetki ennen maajoukkueen ensimmäisiä harjoituksia uusitulla Olympiastadionilla.

Uusi kotipaikka Larisa on Kreikan viidenneksi suurin kaupunki.

– Kaupunki on ihan hieno. Kreikka on täynnä historiaa, ja siellä on loistava ruokakulttuuri. Jalkapallon ohellakin löytyy tekemistä, Sparv sanoi.

Ovatko kreikkalaiset aakkoset jo hallussa?

– Hah, hah. Eivät vielä...

Sparv lensi maanantaina Kreikasta Suomeen. Hän on ehtinyt harjoitella uuden joukkueensa kanssa neljästi ja päässyt pelaamaan yhdessä harjoitusottelussa. Aivan parhaassa kunnossaan hän ei vielä ole.

– Olen treenannut ihan hyvin ja yrittänyt pitää itseäni kunnossa kuntosalilla ja kentällä. Viimeinen viikko on ollut loistava, kun olen päässyt olemaan joukkueen harjoituksissa ja pelaamaan puoli tuntia harjoituspelissä. Tarvitsen vielä 2–3 viikkoa ollakseni tasolla, jolla haluan olla.

Tim Sparv saapui lehdistön eteen ennen Huuhkajien harjoituksia.­

Sparv siirtyi Kreikkaan tanskalaisesta Midtjyllandista, jota hän edusti vuodesta 2014. Sparvin aika seurassa loppui mestaruuteen heinäkuussa.

– Loma oli ehkä vähän pidempi kuin mihin olen tottunut, mutta se teki hyvää. Oli kivaa olla kotona Vaasassa. Koko maajoukkue on tosi nälkäinen, ja meillä on tulossa kovia pelejä.

Suomi kohtaa torstaina Walesin Olympiastadionilla ja sunnuntaina vieraissa Irlannin. Kansojen liigan B-divisioonaan C-divisioonan lohkovoitollaan nousseen Suomen kanssa samassa lohkossa pelaa lisäksi Bulgaria, joka kohdataan ensi kerran lokakuussa.

– Walesia vastaan olemme pelanneet muutaman kerran. Kiva nähdä Gareth Balea, jos hän on mukana, Sparv sanoi.

Walesin supertähti on hänen vanha joukkuekaverinsa Southamptonin akatemiasta.

Maajoukkueiden kokoontumiset vaativat korona-aikana poikkeustoimia.

– Lääkäri kertoi meille tänään, miten kannattaa toimia, ettei virus leviä. Olen tosi luottavainen, että kaikki pelaajat pysyvät kunnossa ja pystyvät pelaamaan, Sparv sanoi.

Hän kävi itse Kreikassa kaksi kertaa koronavirustestissä, viimeksi perjantaina.

Ajat ovat poikkeukselliset, mutta jälleennäkeminen pitkän tauon jälkeen on ilahduttanut maajoukkuemiehiä.

– ”Teme” (Pukki) sanoi ruokasalissa, että kiva olla täällä. Se oli spontaani ulostulo häneltä, ja minulla on samanlainen fiilis. Kiva nähdä kavereita.